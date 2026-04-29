Gabriel Fernández, de jardinero en Pueblo Irigoyen a liderar innovación industrial desde Rosario

Gabriel Fernández repasó en L+ su recorrido desde sus orígenes hasta la creación de AFG y Bionbax, con foco en industria, valores y desarrollo.

Hombres y mujeres de Negocios", el nuevo programa de entrevistas de La Capital + conducido por Laura Neffen, puso primera con Gabriel Fernández. Socio fundador de AFG y Bionbax. Fernández es un exponente de la industria nacional que combina la rigidez de los estándares automotrices con una visión disruptiva sobre la sustentabilidad . Durante la charla (que ya se puede ver de forma completa en el canal de YouTube de La Capital ), el empresario recordó sus orígenes en Pueblo Irigoyen , un pequeño paraje de mil habitantes donde comenzó financiando sus estudios secundarios como jardinero .

Su paso por la escuela técnica marcó su ADN profesional. Fernández relató cómo la disciplina técnica le permitió armar procesos y entender el rigor de la producción a gran escala . “A General Motors le debo toda mi formación (pero también diez años de mi juventud), porque de 52 fines de semana, durante mucho tiempo estuve 44 adentro de la planta”, recordó.

Esa experiencia fue el trampolín para fundar AFG, una empresa de ingeniería industrial que hoy desarrolla proyectos complejos para las principales terminales automotrices del mundo como Volkswagen, Nissan y Ford.

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Industria, comunidad y una lección de desarrollo

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Fernández narró la compra del molino harinero de su pueblo, una decisión impulsada por el deseo de salvar la única industria local y generar empleo. Sin embargo, el aprendizaje fue agridulce: “Compré el molino para ayudar a mi pueblo porque entiendo que la industria desarrolla una sociedad, pero después me di cuenta de que no alcanza solo con trabajo (hace falta educación, cultura y formación de valores)”.

Esta reflexión subraya su convicción de que el crecimiento económico debe estar anclado en un contexto de desarrollo humano integral.

Innovación y biotecnología desde Rosario

Actualmente, el empresario lidera Bionbax, una planta pionera en Latinoamérica dedicada a la producción de bioplástico biodegradable. “Somos los primeros en el mundo en transformar el aceite de soja en plástico biodegradable (PHB)”, destacó Fernández, señalando que la mayor devaluación que sufre Argentina no es solo monetaria, sino tecnológica.

Con contratos avanzados para exportar a Brasil y Estados Unidos, la firma busca agregar valor al agro argentino y competir en las ligas mayores de la biotecnología global, demostrando que la innovación puede nacer y consolidarse desde Rosario hacia el exterior.

Familia, valores y arraigo

Finalmente, el entrevistado compartió cómo transmite la cultura del trabajo a su familia. Explicó que durante el verano sus hijos de 14 y 10 años lo acompañan en la firma: “En diciembre se vienen a trabajar conmigo a la empresa, entran a las siete de la mañana y marcan tarjeta, sin privilegios”. Además, destacó que participan de reuniones con clientes extranjeros cumpliendo el rol de traductores.

Para el fundador de AFG, el arraigo es innegociable. “No negociaría irme de mi país ni loco (soy un promotor de la industria nacional y me llena de orgullo que las divisas por nuestro trabajo entren en mi banco de cabecera en Rosario)”, concluyó en este primer envío del ciclo que promete explorar el lado humano de los referentes productivos de la región.