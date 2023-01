La Iglesia buscará abrir un diálogo para destrabar el conflicto en el puerto

Continúa la protesta de los despedidos y el puerto no recuperó la actividad

Después de escuchar atentamente a los obreros, que vienen protagonizando una lucha de casi dos meses, se acordó entre todos, a propuesta de la Pastoral, que la Iglesia buscará dialogar con todas las partes en conflicto, para ayudar a resolver una situación que afecta a cientos de trabajadores y a sus familias, y que ha paralizado el puerto de Rosario y complicado a gran parte de la actividad económica de la región.

Los estibadores que fueron recibidos ayer con la autoridad eclesiástica son los que mantienen el acampe frente al portón de TPR en reclamo de la reincorporación de todos los despedidos en el marco del conflicto que se inició cuando la empresa cesanteó a 25 personas en medio de una discusión salarial.

La decisión disparó una medida de fuerza y, después de varias audiencias, la concesionaria y el Supa firmaron un acuerdo en el Ministerio de Trabajo. Entre otras cosas, de la negociación resultó la reincorporación de 20 de los 25 obreros. Por eso, la protesta no se desactivó totalmente y el puerto no se reactivó. El jueves se desplegó la guardia de infantería con el argumento de brindar seguridad a los estibadores que quisieran sortear el acampe, pero no hubo ingresos.

Los motivos no están tan claros. El Ente Administrador del Puerto Rosario (Enapro) solicitó ayer a la empresa concesionaria Terminal Puerto Rosario (TPR) que explique por qué las actividades portuarias continúan sin iniciarse, teniendo en cuenta que se llegó a un acuerdo entre el gremio y la empresa concesionaria, pero los trabajadores no volvieron a tomar sus puestos. En ese sentido, el Enapro exigió que la empresa “en forma urgente haga un informe detallado de situación y que se proceda al inicio de las actividades de forma inmediata”.

El planteo del órgano del control del puerto rosarino va en línea con las declaraciones de ayer del ministro de Trabajo santafesino, Juan Manuel Pusineri, quien dijo que la operación logística está parada “por responsabilidad absoluta de la empresa”.