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"Récord histórico": superávit comercial de 2.523 millones de dólares

El Indec indicó que la balanza comercial de marzo arrojó una suba interanual del 30,1 por ciento

20 de abril 2026 · 18:37hs
Récord histórico: superávit comercial de 2.523 millones de dólares

La balanza comercial de marzo arrojó una suba en las exportaciones del 30,1 % con respecto al mismo mes del año pasado, mientras que las importaciones mostraron un incremento anual de 1,7 %, por lo que resultó un superávit de 2.523 millones de dólares, según consignó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en redes sociales este "nuevo récord histórico”.

>>Leer más: La industria metalúrgica cayó 4,1 % en marzo y la capacidad instalada tocó su nivel más bajo en cuatro años

El resultado de las exportaciones y las importaciones “implicó un incremento de US$1.899 millones respecto del mismo mes de 2025”, de acuerdo al Indec.

El informe del organismo indicó que “el índice de términos del intercambio disminuyó, reflejo de una mejora en los precios de las importaciones y un deterioro de las exportaciones. En el análisis por cantidades se destacó la suba de las exportaciones”.

Las exportaciones sumaron US$8.645 millones, registrando una suba del 30,1 % en comparación con marzo de 2025, ascenso "impulsado por un alza de 25,3 % en las cantidades exportadas, y en los precios de 3,9 %. La serie desestacionalizada se elevó 19,8 % y la tendencia-ciclo, 1,2 % en comparación con el mes anterior”, explicó el Indec.

Por otro lado, las importaciones durante marzo “alcanzaron un total de US$6.122 millones, lo que representó un incremento interanual de 1,7 %. Esta suba se atribuyó a la suba de los precios de 5,8 %, ya que las cantidades disminuyeron 3,7 %”. Así, “la serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo registraron un incremento de 0,4 % y 0,2 % respectivamente, en comparación con febrero de 2026”.

Brasil, China, Unión Europea, Estados Unidos y la India son los países con los que tuvo mayor intercambio.

Por otro lado, el intercambio comercial aumentó 16,6 % en relación a marzo de 2025 y así llegó a un total de 14.766 millones de dólares. Las exportaciones fueron récord con 8.645 millones y las importaciones ascendieron a 6.122 millones, de modo tal que la balanza comercial tuvo un superávit de 2.523 millones de dólares, redondeando un resultado positivo por 28° mes consecutivo.

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