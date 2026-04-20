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Santa Fe impulsa la certificación de la carne para ganar mercados internacionales

Se realizó el primer encuentro de la Mesa de la Industria Frigorífica y se anunció que los laboratorios de las Bolsas de Comercio de Rosario y de Santa Fe certificarán la producción cárnica provincial

20 de abril 2026 · 19:04hs
Frigoríficos. En 2025 se faenaron más de 2

Frigoríficos. En 2025 se faenaron más de 2,3 millones de cabezas bovinas, lo que posiciona a Santa Fe entre los principales actores del país.

Se realizó en Rosario el primer encuentro de la Mesa de la Industria Frigorífica de Santa Fe y en ese marco los laboratorios de las Bolsas de Comercio de Rosario y de Santa Fe anunciaron que avanzan en la certificación de la calidad de la producción cárnica provincial.

Frente a las oportunidades de expandir exportaciones y teniendo en cuenta los requerimientos de mercados exigentes como la Unión Europea y Estados Unidos desde la provincia se busca mejorar el perfil de la industria frigorífica santafesina. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, encabezó el primer encuentro de la Mesa de la Industria Frigorífica, que reunió a más de diez plantas, cámaras sectoriales, organismos técnicos y representantes de las bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, junto a los funcionarios nacionales Pablo Lavigne, secretario coordinador de Producción, y Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Impulso a la certificación cárnica santafesina para mercados

Uno de los ejes del encuentro fue la articulación público-privada para mejorar la inserción internacional del sector. Además, se firmó una carta de intención para que los laboratorios de ambas bolsas certifiquen la calidad de la producción santafesina, un paso clave para fortalecer estándares y competitividad.

Puccini destacó que la provincia cuenta con una base productiva sólida: en 2025 se faenaron más de 2,3 millones de cabezas bovinas, lo que posiciona a Santa Fe entre los principales actores del país. “Queremos visibilizar a nuestros frigoríficos y potenciar el comercio exterior, aprovechando las aperturas comerciales sin descuidar la trazabilidad y la calidad”, sostuvo.

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Desafíos de la cadena cárnica

El ministro también planteó el doble desafío que atraviesa la cadena cárnica. “En 2025 hubo una baja en el consumo interno, con un aumento cercano al 70 % en el precio de la carne frente a salarios que crecieron mucho menos. Eso impacta directamente en la demanda”, explicó. En paralelo, advirtió que el escenario internacional presenta oportunidades, aunque con tensiones vinculadas al tipo de cambio y al incremento del valor del novillo en el mercado local.

En este contexto, el gobierno provincial apuesta a fortalecer la inserción externa. Según se analizó durante la reunión, en 2026 la Argentina contará con nuevas cuotas de exportación, entre ellas 80.000 toneladas adicionales hacia Estados Unidos y hasta 8.500 toneladas más para el Mercosur con destino a la Unión Europea. Para capitalizar estas oportunidades, Puccini fue enfático: “La innovación, la trazabilidad y la sustentabilidad son un pasaporte innegociable para acceder a mercados premium”.

Al mismo tiempo, el funcionario reclamó previsibilidad para el sector y reglas estables que permitan planificar inversiones a largo plazo. “La industria y los productores no pueden vivir con la incertidumbre de si se abren o se cierran mercados. Necesitamos reglas claras para crecer”, afirmó. También advirtió que la simplificación de procesos no debe afectar los estándares sanitarios: “Un error en esta materia implica retroceder varios pasos”.

Mercados en expansión

Desde Nación, el secretario coordinador de Producción, Pablo Lavigne, coincidió en el diagnóstico y remarcó que la Argentina atraviesa un proceso favorable de apertura comercial. Señaló que la demanda global de proteínas abre una oportunidad significativa para el país, aunque advirtió que será necesario aumentar la inserción y el volumen productivo para sostener el crecimiento de las exportaciones.

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La Mesa de la Industria Frigorífica funcionará como un ámbito permanente de coordinación entre empresas, organismos de control -como Assal y Senasa- y entidades técnicas. El objetivo es alinear criterios, reducir costos y garantizar estándares sanitarios y de calidad acordes a las exigencias internacionales.

Entre las medidas destacadas, se mencionó el convenio entre Assal y Senasa que permitió eliminar la duplicación de trámites y unificar controles en el transporte, lo que contribuye a mejorar la eficiencia operativa del sector.

Participaron del encuentro funcionarios provinciales de las áreas de industria, agricultura y comercio exterior; autoridades de las bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe; representantes de Senasa, Conicet y Assal; integrantes de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe y de Rosgan; y empresas como Paladini, Carnave, Friar, Rafaela Alimentos, Swift-Minerva y la Unión Agrícola de Avellaneda, entre otras.

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