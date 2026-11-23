“La Argentina cuenta con una gran potencialidad justamente porque no enfrenta problemas existenciales”. La afirmación de Francisco Taiana, historiador, especialista en geopolítica, es parte de un análisis optimista pero también inquietante respecto del futuro del país en un mundo en transición caótica y violenta. “Argentina 2050, una promesa geopolítica en las tormentas del siglo XXI” es el nuevo libro de este reconocido sinólogo, autor también de “Julio Argentino Roca, un lugar incómodo en el pensamiento nacional” y “Argentina, China y el mundo (1945-2022)”. De visita en Rosario, donde participó de la Feria del Libro Peronista, analizó el escenario que abre el nuevo sistema multipolar para el desarrollo del país.

— La geopolítica es una disciplina particular. No es el ámbito de la expresión de deseos ni de preferencias, ni el mundo del “deber ser”, sino un análisis frío y calculador del tablero internacional para examinar dónde están las piezas, cómo se mueven y cómo interactúan. En ese marco, la Argentina cuenta con una gran potencialidad justamente porque no enfrenta problemas existenciales que lo puedan llevar a su desaparición como Estado o Nación. Ese no es un lujo universal. De hecho, numerosos países enfrentarán severos problemas existenciales e inevitablemente varios de ellos no lograrán sobreponerse y terminarán desapareciendo.

— Vemos crecientes niveles de conflictividad en muchas partes del mundo. Estamos presenciando una transición convulsa y caótica desde un mundo unipolar hacia un sistema multipolar, lo que provocará una reconfiguración abrupta, caótica y en algunos casos brutal de la globalización económica. A esto se suman el impacto desigual del calentamiento climático, transformaciones tecnológicas difíciles de prever y un fenómeno sin precedentes en la historia humana, que es el colapso demográfico provocado por la caída drástica de la natalidad y el envejecimiento de la población. Estos factores están convergiendo hacia un punto crítico a mediados de este siglo. Lo relevante es que dejan a la Argentina en una posición más favorable, menos afectada o con la posibilidad de obtener un beneficio neto significativo. Frente a una ciudadanía frustrada y discursos dominados por un decadentismo permanente, el análisis geopolítico ofrece una perspectiva mucho más optimista y fundamentada sobre nuestras posibilidades reales de crecimiento y desarrollo.

— Es habitual en el debate actual aludir a las oportunidades comerciales ligadas a Vaca Muerta o la minería en la Cordillera. ¿Ahí se agota la inserción argentina en el mundo?

— Va mucho más allá. Antes que eso, hay un recurso geopolítico y estratégico fundamental de la Argentina es su capacidad de producir alimentos. Es de los pocos países del mundo que no solo exporta sino que puede alimentar plenamente a su propia población. En un mundo de creciente conflictividad, la seguridad alimentaria no está garantizada. La producción agrícola argentina opera hoy como una verdadera industria. Esto no significa retornar al viejo modelo agroexportador sino comprender que las cadenas globales de valor se reestructurarán en grandes bloques regionales de producción. Sobre todo en la medida en que sea cada vez más difícil mantener la libre navegabilidad de los mares que caracterizó al período posterior a 1945. Ubicada estratégicamente y con grandes ríos navegables internos, Argentina puede transformarse en un engranaje clave del sistema productivo manufacturero sudamericano. Sudamérica es un continente de dimensiones vastas, supera en superficie a Rusia, y está habitado por cientos de millones de personas. Posee el territorio, los recursos y el mercado necesario para consolidar una potencia manufacturera de mediano plazo. En este contexto, Argentina tiene posibilidad de experimentar un crecimiento sostenido, pero para que se convierta en desarrollo hay que transformar esos incrementos cuantitativos en cualitativos.

—¿De qué depende aprovechar esa oportunidad?

— El desafío es construir consensos hegemónicos estructurales. La Argentina va logrando algunos. Nuca tuvimos un período tan largo de estabilidad democrática, por ejemplo. Mi libro es optimista pero no es ingenuo y subraya que la sociedad va logrando consensos. Y un período de crecimiento económico sostenido aliviará la tensión y la urgencia del debate político, permitiendo superar antagonismos absolutos y generando un margen institucional para la construcción de entendimientos sobre un proyecto común.

— El péndulo entre el modelo agroexportador y el industrialismo desarrollista suele dominar el análisis histórico. ¿La respuesta del futuro está en alguna de esas fórmulas o en una mirada diferente?

— Las distintas etapas de nuestra historia responden al Zeitgeist o espíritu de la época. Cuando ampliamos la perspectiva y analizamos la región, advertimos que los procesos argentinos no son únicos. Toda América latina, mal que mal, atravesó el modelo agroexportador, la industrialización por sustitución de importaciones, la crisis de la deuda, el neoliberalismo y los posteriores giros políticos. Uno de los argumentos de mi libro es que los debates locales le otorgan una trascendencia absoluta a las decisiones políticas internas en abstracto, sin tomar dimensión de que la Argentina, como país mediano, está muy vinculado a los vaivenes de la geopolítica internacional. El orden internacional vigente desde 1945, bajo el cual el país enfrentó una posición áspera y desafiante, se está terminando aceleradamente. Tanto en la etapa de caos de la transición como en el probable reordenamiento, se abrirá un abanico de posibilidades mucho mayor para la Argentina que el que suele considerarse.

—¿La cumbre entre Xi Jinping, Trump y Putin muestra el nacimiento de un nuevo orden?

— Hay que enfatizar el concepto de “sistema multipolar” y diferenciarlo del término “orden multipolar”, ya que no hay motivos para suponer que la multipolaridad vaya a ser ordenada. Al contrario, será más caótica, competitiva y compleja. Más que a una nueva Guerra Fría, el escenario futuro será más parecido a la Europa del siglo XIX, con múltiples potencias y capas cruzadas de alianzas e intereses. Por ejemplo, Estados Unidos y China compiten estratégicamente pero mantienen un intenso comercio; China y Rusia convergen coyunturalmente pero tienen intereses contrapuestos en Asia Central; e India integra los Brics pero percibe a China como su rival, se acerca a Rusia para contrapesar a Beijing y mantiene vínculos con Estados Unidos pese a desconfiar de sus alianzas con Pakistán. Lo positivo para el interés nacional argentino es que todos estos focos de conflicto concatenados se desarrollarán a gran distancia geográfica del Cono Sur. Mientras Eurasia y Africa, la gran isla central del mundo, sufrirán crisis a las que varios Estados no lograrán sobrevivir, Sudamérica y la Argentina constituirán una isla de relativa paz y prosperidad, otorgando un margen de maniobra diplomático considerablemente mayor.

—¿La tensión en el Atlántico sur no desafía ese escenario?

— Al contrario. La creciente conflictividad mundial mejora las oportunidades del reclamo soberano argentino sobre las Islas Malvinas. Este año empezaos a ver que en el Reino Unido se vislumbra la posibilidad real de una fragmentación territorial en el futuro, como la reunificación de Irlanda o procesos de independencia en Escocia o Gales, lo que dejaría una Inglaterra reducida con severas pérdidas de territorio, población y producto bruto, evidenciando un declive no solo relativo sino absoluto. A esto se suma una degradación acelerada de su sistema político, dificultades económicas estructurales y una profunda crisis identitaria sobre su papel frente a Europa continental y Estados Unidos. Veo ahí crecientemente una nación a la deriva.