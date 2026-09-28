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La UOM, movilizada por el cierre de Electrolux: "Este gobierno no cuida la industria nacional"

El gremio de los metalúrgicos pide la nulidad de las cesantías. Además, exigen una instancia de negociación con Electrolux. Son 200 los despedidos

28 de septiembre 2026 · 09:59hs
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El cierre de Electrolux puso un alerta a la UOM

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El cierre de Electrolux puso un alerta a la UOM

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se moviliza este lunes al Ministerio de Trabajo de Santa Fe para reclamar contra el cierre de la planta de Electrolux (Frimetal SA) y exigir la nulidad de los despidos de unos 200 trabajadores. La protesta se realiza en la sede de Ovidio Lagos y San Lorenzo, donde representantes del gremio mantendrán además una reunión con funcionarios provinciales y representantes de la empresa.

En la previa de la movilización, el secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello, habló con LT8 y dimensionó el impacto que tuvo el anuncio de la compañía, que decidió cerrar definitivamente la producción en Argentina.

“Luego comunicaron algo que no esperábamos nunca, que es el cierre definitivo de la producción de Electrolux en Argentina. Realmente, más que una mala noticia, es muy triste. Casi 200 compañeros nuestros y compañeras van a quedar en la calle”, señaló.

>> Leer más: Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en Argentina

Donello puso el foco en el fuerte achicamiento que sufrió la planta en los últimos años. “En el 2023 éramos 800, de 800 llegamos a 200 y hoy esos 200 los van a dejar sin trabajo, sin su fuente de ingreso”, sostuvo.

La UOM fue al Ministerio de Trabajo

La movilización de este lunes es el primer paso de la estrategia que definió el gremio frente al cierre. La UOM adelantó que reclamará la nulidad de los despidos y buscará abrir una instancia de negociación. “Lo primero que vamos a hacer es rechazar los despidos y pedir la conciliación obligatoria y, bueno, ahí empezar a ver cómo seguimos todos”, explicó Donello.

El anuncio de Electrolux había tomado por sorpresa a los dirigentes gremiales. La empresa tenía prevista una reunión con la UOM para presentar a las nuevas autoridades de Recursos Humanos, pero el encuentro cambió de objetivo minutos antes de comenzar. Desde Buenos Aires comunicaron entonces la decisión de cerrar la planta rosarina.

La fábrica está ubicada en Batlle y Ordóñez 3436, en la zona sudoeste de Rosario. Desde la empresa explicaron que el cierre forma parte de un cambio en el modelo de abastecimiento, orientado a utilizar la red internacional de producción del grupo.

“No cuida la industria nacional”

Donello cuestionó el rumbo de la política industrial y vinculó el cierre con la caída del consumo y la apertura de las importaciones. “Es preocupante porque la política de este gobierno que no cuida la industria nacional, los resultados son estos, lo que estamos viendo”, afirmó.

El dirigente de la UOM advirtió que la situación puede extenderse a otros sectores de la industria y sostuvo que el problema no se limita a la pérdida de puestos de trabajo. “A veces la gente no toma conciencia realmente del peligro que hoy corre en muchos puestos de trabajo de la industria por la caída del consumo, por abrir la importación”, señaló.

>> Leer más: Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa "no tiene intenciones de producir"

Según planteó, la compañía podría pasar de fabricar en el país a abastecer el mercado argentino mediante productos elaborados en otros lugares. “Le conviene traer, ser un centro de distribución de Buenos Aires, los productos de ellos que hacen en China, en Brasil, y venderlos con la importación por la facilidad que da este gobierno”, sostuvo.

El temor por perder la matriz productiva

Para Donello, el cierre de Electrolux también abre una discusión sobre la capacidad de la Argentina para sostener determinados sectores industriales. “No es solo el cierre de fábrica, hay que mirar que no se pierda la matriz productiva de la heladera, la cocina, el oficio en la Argentina”, remarcó.

La preocupación de la UOM se da en un sector que ya venía atravesando una reducción de la actividad. La planta rosarina había aplicado suspensiones y durante este año la empresa también había ofrecido un esquema de retiros voluntarios.

Ahora, con el anuncio del cierre definitivo, el gremio busca frenar la salida de los trabajadores y discutir alternativas con la compañía y las autoridades laborales.

La movilización y lo que viene

La concentración de este lunes frente al Ministerio de Trabajo provincial tiene como eje el reclamo contra los despidos. Para la UOM, la prioridad es que los trabajadores conserven sus puestos y que se abra una instancia de diálogo antes de avanzar con el cierre.

El encuentro es también una primera instancia para conocer la posición de la empresa frente al planteo sindical y el alcance que tendrá el proceso de cierre de la planta.

Mientras tanto, Donello insistió en que el impacto excede a los cerca de 200 trabajadores que todavía permanecían en Electrolux.

“Los resultados son estos y no es solo el cierre de fábrica, hay que mirar que no se pierda la matriz productiva de la heladera, la cocina, el oficio en la Argentina”, volvió a advertir el dirigente metalúrgico.

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