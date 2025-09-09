La Capital | Economía | Bioceres

Bioceres presentó pérdidas millonarias y su acción cayó 14% en Nueva York

La empresa que cotiza en Nasdaq informó una caída en sus ventas. El derrumbe de ingresos en todas sus divisiones, la salida del negocio de semillas y un escenario financiero adverso marcaron el cierre del ejercicio fiscal 2025

9 de septiembre 2025 · 19:12hs
En 2021

En 2021, la biotecnológica rosarina Bioceres comenzó a cotizar en el índice Nasdaq de Wall Street.

Los ingresos de Bioceres Crop Solutions cayeron 28 %. La compañía que cotiza en el Nasdaq cerró su ejercicio fiscal 2025 con pérdidas millonarias. La firma de origen rosarino y madre del trigo HB4 resistente a sequía informó un resultado negativo de u$s 55,2 millones y ventas por u$s 335 millones, frente al ejercicio anterior. Tras la presentación del balance su acción en Nueva York llegó a desplomarse 14 %.

A pesar de la caída en ingresos, la compañía mantuvo un margen bruto relativamente estable del 39,3 % para el año, respaldado por productos propietarios de mayor valor.

"Estamos reportando un trimestre final decepcionante en un año fiscal extremadamente desafiante", dijo Federico Trucco, director ejecutivo de Bioceres en un comunicado de prensa, y agregó: "Nuestros resultados este trimestre se vieron significativamente impactados por el cambio en nuestra estrategia de negocio de semillas, que por sí solo representó cerca de la mitad de la disminución del margen bruto".

La compañía atribuyó “los decepcionantes resultados” a varios factores que afectan al mercado argentino, incluyendo ventas extraordinarias del año anterior vinculadas a la devaluación del peso, una economía agrícola más débil y un endurecimiento del financiamiento en todo el sector agrícola.

El ecosistema de Bioceres

La presentación del balance del ejercicio fiscal 2025 llega luego de que la calificadora FIX rebajó la nota de Rizobacter y Agrality, dos de sus filiales clave. En el caso de Rizobacter, la calificadora resaltó un margen EBITDA ajustado de apenas 10,6 %, una deuda de u$s 181 millones y un apalancamiento neto de 7,5x, que obligaron a la controlante a gestionar un waiver para no incumplir covenants. En Agrality, pese a márgenes estables, el fuerte vínculo con Bioceres recortó su nota.

El delicado panorama financiero de Bioceres Crop Solutions se da en paralelo al default de Bioceres SA, la firma madre que surgió en 2001 en Rosario y que en julio dejó impago un vencimiento de pagarés bursátiles por u$s 5,3 millones. Si bien son estructuras hoy separadas, el episodio alimentó dudas entre inversores y acreedores sobre la solidez del ecosistema Bioceres.

El balance

Los ingresos de Bioceres se derrumbaron en todos sus segmentos. Protección de cultivos facturó u$s 182 millones en el año, un 20 % menos que en 2024, afectada por la debilidad de la demanda en Argentina, aunque con resiliencia en bioinsumos y adyuvantes en mercados externos.

La división de Nutrición de cultivos se redujo 37 % a u$s 89 millones, golpeada por la menor superficie de maíz y la presión sobre los fertilizantes microgranulados. En tanto, Semillas e integrados retrocedió 34 % a u$s 64 millones, por el repliegue del programa HB4 y la transición hacia un modelo de alianzas estratégicas.

En febrero, Bioceres había dado un primer paso en esa dirección al anunciar su salida del negocio de producción y venta de semillas, con el objetivo de concentrarse en investigación y desarrollo y apoyarse en alianzas estratégicas con jugadores globales. A través de acuerdos con GDM (Don Mario) para soja y Florimond Desprez para trigo, la compañía buscó capitalizar su plataforma HB4 sin asumir los costos industriales de producción. Esa decisión, que marcó un cambio de modelo, hoy se refleja en la caída de ingresos del segmento de semillas e integrados.

A su vez, en el cuarto trimestre, las ventas fueron de u$s74,7 millones, un 40 % menos interanual. El margen bruto anual se sostuvo en 39 %, gracias a productos de mayor valor agregado, pero el beneficio bruto cayó 29 % a u$s132 millones.

El balance arrojó un rojo neto de u$s 55 millones, frente a una ganancia de u$s 7 millones en 2024. El Ebitda ajustado se hundió 65 %, hasta u$s 28 millones.

La presión también vino por el lado financiero: los gastos por intereses crecieron 54 % a u$s 22 millones y las pérdidas financieras totales sumaron u$s 50 millones. La deuda consolidada cerró en u$s 255 millones, con una deuda neta de u$s 221 millones.

Noticias relacionadas
La construcción está paralizada por segundo año consecutivo y atraviesa “un escenario similar al de la pandemia”, señaló el informe de Mate.

Durante la gestión Milei cerraron casi 1.800 empresas en Santa Fe

Ventas raleadas. Se observó una mayor concentración de compras en volúmenes reducidos y en productos esenciales, con un uso extendido de promociones y planes de pago.

Las ventas minoristas se retrajeron 2,6% en agosto: preocupación entre los comerciantes

Cómo funciona el impuesto a billeteras virtuales como Mercado Pago

"Nuevos" impuestos en billeteras virtuales: cómo funcionan y qué sucede en Santa Fe

El Hospital Provincial de Rosario.

Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos

Ver comentarios

Las más leídas

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Lo último

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler

La provincia busca derribar mitos con el Programa de Prevención del Suicidio

La provincia busca derribar mitos con el Programa de Prevención del Suicidio

Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

El texto fue aprobado en general, con la negativa de La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad. Ahora votaban en particular los 161 artículos

Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe
Los salones de fiestas infantiles, cerca de organizar reuniones para mayores
LA CIUDAD

Los salones de fiestas infantiles, cerca de organizar reuniones para mayores

Inflación: los precios registraron una suba de 1,9 por ciento en agosto
Economía

Inflación: los precios registraron una suba de 1,9 por ciento en agosto

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler
La Ciudad

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler

La provincia busca derribar mitos con el Programa de Prevención del Suicidio
Información General

La provincia busca derribar mitos con el Programa de Prevención del Suicidio

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos
Policiales

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Ovación
Newells: cómo le fue a la reserva ante Belgrano y a los pibes de la 2012 en Paraguay

Por Carlos Durhand
Ovación

Newell's: cómo le fue a la reserva ante Belgrano y a los pibes de la 2012 en Paraguay

Newells: cómo le fue a la reserva ante Belgrano y a los pibes de la 2012 en Paraguay

Newell's: cómo le fue a la reserva ante Belgrano y a los pibes de la 2012 en Paraguay

A Argentina le sobra, pero no necesita recortes de ningún tipo, sino expansión

A Argentina le sobra, pero no necesita recortes de ningún tipo, sino expansión

La comisión fiscalizadora de Newells presentó un escrito a la dirigencia leprosa

La comisión fiscalizadora de Newell's presentó un escrito a la dirigencia leprosa

Policiales
Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación
Policiales

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

La Ciudad
Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler
La Ciudad

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler

Pasaportes fallados: en el aeropuerto de Rosario se pueden reponer en el día

Pasaportes fallados: en el aeropuerto de Rosario se pueden reponer en el día

Los salones de fiestas infantiles, cerca de organizar reuniones para mayores

Los salones de fiestas infantiles, cerca de organizar reuniones para mayores

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos

Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos
Economía

Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos

Quieren saber qué hará Nación con los exterrenos del ferrocarril Mitre

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren saber qué hará Nación con los exterrenos del ferrocarril Mitre

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario
Policiales

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

La ciudad del deporte: con una inolvidable apertura, Rosario está en modo Jadar

Por Pablo Mihal
Ovación

La ciudad del deporte: con una inolvidable apertura, Rosario está en modo Jadar

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo
Policiales

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud
Informaicón General

Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud

Tumba la Casa XL: la primavera se enciende en el Hipódromo de Rosario
novedades

Tumba la Casa XL: la primavera se enciende en el Hipódromo de Rosario

Investigan el grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Investigan el grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños
La Ciudad

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Lionel Scaloni: Estamos acostumbrados a ganar, pero a veces no te toca
Ovación

Lionel Scaloni: "Estamos acostumbrados a ganar, pero a veces no te toca"

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto
Zoom

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto

SanCor, en crisis terminal: los trabajadores avanzan con el pedido de quiebra
La Región

SanCor, en crisis terminal: los trabajadores avanzan con el pedido de quiebra

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares
POLICIALES

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares

Módolo: El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa

Por Alvaro Torriglia
Economía

Módolo: "El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa"

Insólito: el Mago sin Dientes se plantó en la Casa Rosada y pidió hablar con Milei
Política

Insólito: el Mago sin Dientes se plantó en la Casa Rosada y pidió hablar con Milei

La Libertad Avanza: Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes
Política

La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

La reacción de la city: bonos con rebote, acciones en baja y dólar en ascenso
Economía

La reacción de la city: bonos con rebote, acciones en baja y dólar en ascenso

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía
La Ciudad

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía

Nepal: matan a esposa de un político, atacan a ministros e incendian el Parlamento
El Mundo

Nepal: matan a esposa de un político, atacan a ministros e incendian el Parlamento

Un chico de 13 años tenía todo listo para un tiroteo masivo en Washington
Información General

Un chico de 13 años tenía "todo listo" para un tiroteo masivo en Washington