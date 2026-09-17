La Argentina perdió 709 empresas en un mes y más de 16.000 en el último año

El Monitor de Fundar registró 481.015 empresas en todo el país, 3,3% menos que un año atrás y 6,1% por debajo de noviembre de 2023. El retroceso también alcanzó a Santa Fe, donde la cantidad cayó 0,6% en un mes

El informe señala que 7 de 24 jurisdicciones argentinas y 14 de 18 sectores relevados mostraron retrocesos en el último año.

La Argentina registró 709 empresas menos en junio respecto de mayo, lo que representa una caída mensual del 0,15%. El retroceso prolongó una tendencia que ya lleva 17 meses consecutivos y volvió a mostrar las dificultades que atraviesa el entramado empresarial del país , según el Monitor mensual de empresas elaborado por Fundar sobre la base de información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Con esta nueva baja, en junio de 2026 se contabilizaron 481.015 empresas en todo el país.

La comparación con un año atrás profundiza la magnitud del fenómeno: frente a junio de 2025 había 16.386 empresas menos, equivalente a una contracción interanual del 3,3%. El indicador acumula así 28 meses consecutivos de caídas en la medición interanual.

La fotografía se amplía cuando el punto de comparación se ubica en noviembre de 2023, previo a la asunción de Javier Milei. Desde entonces, el número de empresas se redujo en 31.342, una disminución equivalente al 6,1% del total que existía en aquel momento. En noviembre de 2023 se registraban 512.357 empresas, mientras que en junio de este año quedaban 481.015.

Santa Fe no quedó al margen de esta dinámica. En junio, la cantidad de empresas de la provincia cayó 0,6% respecto de mayo. La comparación interanual también fue negativa, con una disminución del 2,94%, mientras que frente a noviembre de 2023 el retroceso alcanzó el 6,96%, de acuerdo con el relevamiento de Fundar.

El comportamiento de Santa Fe adquiere especial relevancia por el peso que tiene la provincia dentro del entramado productivo nacional, con una estructura económica diversificada y una fuerte presencia de actividades industriales, agroindustriales, comerciales y de servicios. En este caso, el informe permite observar las variaciones porcentuales de la cantidad de empresas, aunque no detalla en ese cuadro cuántas firmas santafesinas representan esas disminuciones, por lo que no es posible establecer a partir del documento una cifra absoluta sin recurrir a información complementaria.

El deterioro tampoco aparece concentrado en unas pocas provincias. En junio, 17 de las 24 jurisdicciones registraron una caída mensual en la cantidad de empresas. Cuando la comparación se realiza contra el mismo período del año anterior, la baja alcanzó a 23 de las 24 provincias.

El mismo número de jurisdicciones, 23 sobre 24, muestra menos empresas que en noviembre de 2023. La excepción es Neuquén, donde el número creció 1,6% desde entonces. En el extremo opuesto, Fundar identifica a La Rioja, Catamarca y Tierra del Fuego entre las provincias con las mayores contracciones durante ese período. En la comparación exclusivamente mensual, Misiones fue la jurisdicción con mayor crecimiento, con un avance del 0,4%.

Los sectores relevados

La reducción en la cantidad de empresas tampoco se limita a una sola rama de actividad. Durante junio, la mitad de los sectores relevados mostró números negativos: nueve de las 18 actividades analizadas registraron una caída mensual y las otras nueve tuvieron incrementos.

La situación cambia cuando se amplía el período de comparación. En términos interanuales, 14 de los 18 sectores contabilizaron menos empresas que un año atrás. La misma cantidad presentó una reducción frente a noviembre de 2023, tomando en este último análisis las actividades consideradas por el informe y excluyendo organizaciones extraterritoriales y administración pública.

Entre las ramas que mostraron una mejor evolución durante el último mes aparecen los servicios administrativos y los servicios personales. En cambio, alojamiento y gastronomía estuvo entre las actividades más afectadas en la comparación mensual.

Los datos sectoriales permiten dimensionar que la disminución del universo empresario no responde exclusivamente al desempeño de una actividad puntual. El retroceso se distribuye entre diferentes ramas de la economía y, especialmente cuando se toma una perspectiva interanual o desde fines de 2023, alcanza a una amplia mayoría de los sectores relevados.

Los casos de agosto

El informe menciona a la metalúrgica DIN SA (Grupo Govan) que cerró su planta de Escobar tras 56 años de actividad. Fabricaba y montaba estructuras metálicas y participó en más de 600 proyectos. El grupo lo enmarca en una “reorganización estratégica” por bajos niveles de actividad.

Otro es el caso de Musimundo que cerró 20 sucursales en el NEA (Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones) en el marco del concurso preventivo que Carsa pidió en julio.

También se menciona a la textil Clan Issime que cerró definitivamente tras 53 años de actividad. Ffundada en 1973 por la familia Bizet, en su pico tuvo 129 empleados, 14 locales propios y más de cien puntos de venta tercerizados. Al momento del cierre quedaban 9 trabajadores en la fábrica.

Fundar también cita la sitaución en la fábrica de calzados desportivos Coopershoes. La firma de capitales brasileños dejó de producir en su planta del Parque Industrial de Las Flores y avanza con el cierre definitivo. Llegó a emplear más de 350 personas; a comienzos de agosto quedaban unos 30 operarios en producción, que también fueron desvinculados.

Por último, habla de la fábrica de maquinaria agrícola Metalfor que cerró sin acuerdo el procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba, en el que propuso reducir 70% de su plantel de 600 personas (rechazado por la UOM). La planta de Noetinger está paralizada y la de Marcos Juárez opera parcialmente.

Diecisiete meses consecutivos de baja

Uno de los datos que sobresale del Monitor de Fundar es la persistencia de la tendencia. La caída de junio no constituye un episodio aislado: fue el decimoséptimo mes consecutivo en el que disminuyó la cantidad de empresas respecto del mes anterior.

La continuidad también aparece en la comparación interanual, donde ya se acumulan 28 meses consecutivos de variaciones negativas. Es decir, más allá de las oscilaciones que puedan registrarse de un mes a otro en determinadas actividades o provincias, el número total de empresas continúa por debajo de los niveles observados un año antes.

En junio de 2026 el país contaba con 481.015 empresas registradas, frente a las 512.357 que había en noviembre de 2023. La diferencia entre ambos extremos es de 31.342 unidades y resume la dimensión de la contracción acumulada durante ese período.

El informe de Fundar, elaborado a partir de los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, permite seguir mes a mes esa evolución y observar cómo se distribuye el fenómeno tanto por actividad económica como por jurisdicción. Los últimos datos disponibles corresponden a junio de 2026 y muestran que, pese a algunas mejoras puntuales, la cantidad total de empresas volvió a retroceder y mantuvo la tendencia negativa de los últimos meses.