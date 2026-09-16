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Santilli acelera la ronda de negociaciones con los gobernadores

El jefe de Gabinete inició una maratón de reuniones con mandatarios de provincias aliadas, piezas clave para aportar los votos que el oficialismo necesita en el Congreso

16 de septiembre 2026 · 20:55hs
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Santilli se reunió en la Casa Rosada con gobernadores del Norte Grande.

Foto: Presidencia de la Nación

Santilli se reunió en la Casa Rosada con gobernadores del Norte Grande.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió este miércoles en su despacho a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quienes plantearon reclamos propios de sus agendas en medio de las negociaciones que inauguró la Casa Rosada para sancionar el proyecto de presupuesto 2027.

De acuerdo a lo que expresó Jaldo una vez que concluyó la reunión en Balcarce 50, el cónclave ya estaba previsto con antelación, con posibilidad de repasar cuestiones que todavía no tuvieron resolución entre las partes.

Reclamos de los gobernadores

Uno de esos temas fue el estado de las rutas nacionales que atraviesan los distritos del Norte Grande y que no cuentan con mantenimiento de la Nación. Por eso, el mandatario provincial expresó que le solicitaron a Santilli que se ocupe de las obras pendientes y transferencias correspondientes.

Otro punto: los gobernadores reclamaron que el gobierno avance en un esquema de compensación a los distritos con altas temperaturas durante el verano. “Hablamos de instrumentar una ley de Zonas Cálidas. Acompañamos la eliminación parcial de los subsidios al gas para el sur pero queremos garantizar una compensación por consumo eléctrico para el norte del país”, dijo Jaldo.

Acerca de la agenda parlamentaria que propone la Rosada, apuntó: “No hemos hablado, no tomamos el tema presupuesto porque entró hace poco (a Diputados)”.

“El gobierno nacional debe tener un presupuesto pero de carácter federal, que contenga a todas las provincias, con partidas para que las obras puedan ser ejecutadas”, indicó Jaldo.

El presupuesto 2027

El presupuesto 2027 que envió el gobierno al Congreso consolida una matriz de ajuste, que en los casos puntuales del sistema científico de universidades nacionales impacta con mayor crudeza porque son sectores que ya arrastraban problemas estructurales de desfinanciamiento.

>>Leer más: La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el presupuesto 2027: cuáles son

La iniciativa destina 7,34 billones de pesos a las casas de altos estudios, una cifra muy alejada de los más de 11 billones exigidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de todo el país.

Las primarias

Sobre la eliminación de las Paso, Jaldo enfatizó: “Hay que estudiarlo. Tenemos que consensuar y la participación de la gente es importante. El instrumento hay que definirlo”.

Santilli recibirá este jueves al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, en un encuentro del que también participará el ministro de Economía, Luis Caputo. Luego hará lo propio con el chaqueño Leandro Zdero y completará la ronda con Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

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