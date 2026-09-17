El girasol gana terreno: crece la siembra y las exportaciones duplican los ingresos

La campaña 2026/27 arrancó con una intención de siembra de 3 millones de hectáreas. El complejo exportó por u$s 2.419 millones entre enero y julio, el doble que un año atrás

La cadena girasolera argentina atraviesa un momento de fuerte expansión, con una mayor intención de siembra para la campaña 2026/27, un marcado crecimiento de la molienda y un salto en las exportaciones. Entre enero y julio, el complejo girasol exportó por u$s 2.419,4 millones, un 100,1% más que en el mismo período del año pasado.

El dato surge del informe de coyuntura de septiembre elaborado por el asesor económico de la Asociación Argentina de Girasol (Asagir), Jorge Ingaramo. En el estudio también se destaca el crecimiento de la producción, el procesamiento y la demanda mundial de aceite de girasol.

Para la campaña 2026/27, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima una intención de siembra de 3 millones de hectáreas, un 5,3% más que en el ciclo anterior. Al 9 de septiembre, las labores ya habían cubierto el 23,4% de la superficie prevista, unas 701.000 hectáreas, con un avance 5,1 puntos porcentuales superior al promedio histórico para esta fecha.

La implantación avanza especialmente en las regiones Centro y Norte del país. En el NEA ya se había sembrado el 94% de la superficie prevista, mientras que en el Centro-Norte de Santa Fe el avance llegaba al 50%, favorecido por la ausencia de lluvias.

En otras regiones, las tareas recién comenzaron. El Centro-Norte de Córdoba llevaba un 8% de avance, el Núcleo Norte un 15% y el Centro-Este de Entre Ríos un 10%, mientras que todavía se esperaba el inicio de la siembra en Buenos Aires y La Pampa.

En cuanto a las proyecciones productivas, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima una cosecha argentina de 8 millones de toneladas de girasol. La consultora Oil World, en cambio, proyecta 6,4 millones de toneladas, sobre una superficie de 3,12 millones de hectáreas y un rendimiento promedio de 2,05 toneladas por hectárea.

La molienda y las exportaciones, en alza

El crecimiento de la actividad también se refleja en la industria. En marzo se alcanzó un récord de molienda de girasol, con 567.144 toneladas. Entre enero y julio, el procesamiento acumuló 3,42 millones de toneladas, un 25,4% más que en igual período de 2025.

Las exportaciones también marcaron un fuerte crecimiento. Según datos del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), elaborados sobre la base de información del Indec, el complejo girasol generó u$s 2.419,4 millones en los primeros siete meses del año, un incremento interanual del 100,1%.

Con ese resultado, el girasol explicó el 7,6% de las exportaciones totales de las cadenas agroindustriales durante ese período.

La comercialización interna también muestra un mayor dinamismo. La Secretaría de Agricultura informó compras de la campaña 2025/26 por 5,177 millones de toneladas, un 46% más que en el ciclo anterior. Para la nueva campaña 2026/27, en tanto, las compras ya alcanzaban las 231.800 toneladas.

El escenario internacional también presenta un crecimiento de la oferta. El USDA proyecta una producción mundial de girasol de 63,55 millones de toneladas, un 15,4% más que en la campaña anterior. El incremento estaría explicado principalmente por la recuperación de las cosechas de Ucrania, con una suba proyectada del 21,5%; Rusia, con un aumento del 20%; y la Unión Europea, con un crecimiento del 12,7%.

Al mismo tiempo, la molienda mundial aumentaría 13,3%, hasta alcanzar 56,53 millones de toneladas, mientras que el consumo global de aceite de girasol crecería 13%. Ese escenario de mayor producción también se combina con una demanda firme, un factor que permite sostener las perspectivas de la cadena argentina pese al incremento de la oferta internacional.

Los precios del girasol

En materia de precios, la tonelada de aceite de girasol en condición CIF Rotterdam se ubica en torno a los u$s 1.395 para septiembre-octubre, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Los valores son similares a los informados por la Bolsa de Comercio de Rosario, que ubica las posiciones de septiembre en u$s 1.390 y las de octubre-noviembre en u$s 1.395.

Para el aceite FOB argentino, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires registra un valor de u$s 1.306 por tonelada para septiembre, que baja a u$s 1.225 para las posiciones correspondientes a la nueva cosecha, entre abril y junio de 2027. La Secretaría de Agricultura, por su parte, ubica el precio oficial FOB en u$s 1.292 por tonelada para septiembre-octubre.

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En el mercado de la semilla, el valor Cámara de la Bolsa de Comercio de Rosario se ubicó en $759.500 por tonelada, equivalente a unos u$s 506 al tipo de cambio divisa del Banco Nación. En los puertos de Quequén y Bahía Blanca, el precio rondó los u$s 450 por tonelada, mientras que para entrega en fábrica en San Lorenzo llegó hasta los u$s 500, puntualizó el informe de Asagir.

Con una superficie sembrada que apunta a crecer, una molienda en niveles récord y exportaciones que duplicaron los ingresos respecto del año pasado, la cadena girasolera busca consolidar su protagonismo dentro del complejo agroindustrial argentino. El aumento de la oferta mundial plantea un nuevo escenario, pero la expansión del consumo y de la demanda internacional mantiene al cultivo entre los principales generadores de divisas del agro.