Cómo funciona el hostal asistido para pacientes del Agudo Avila en una casa recuperada del delito

Casa Baigorria es una casa recuperada de una causa penal. Tiene el objetivo de lograr la autonomía de pacientes que cursaron una internación prolongada

Al menos cuatro pacientes del Centro Regional de Salud Mental Agudo Ávila ya viven de forma permanente en Casa Baigorria, un inmueble recuperado del delito por parte de la Agencia Provincial de Registro , Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), que funciona como hostal asistido. La idea es que a fin de año se sumen seis personas para alcanzar el total de diez usuarios de salud mental con vías a una externalización total.

Esta vivienda se inauguró en mayo como alternativa hacia la autonomía de usuarios de salud mental que acarreaban una institucionalización prolongada en el hospital monovalente ubicado en Suipacha al 600 , donde también proyectan nuevas alternativas de atención para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Justamente la ley de salud mental 26.657 fomenta la llamada "desmanicomialización" a partir de dispositivos sustitutivos de inclusión, como el proyecto de la lavandería en cooperativa que atienden once usuarios que alguna vez formaron parte de la planta del Agudo Ávila y no tenían acceso a una vivienda y trabajo dignos.

"El proyecto surgió en 2024 a través del Estado provincial, que ejecutó el decomiso de un inmueble en Granadero Baigorria y la asignó al Ministerio de Salud provincial para destinarla a la Subsecretaría de Salud Mental", comentó en declaraciones a La Capital el director del Agudo Ávila, Rodrigo Ferrante.

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Fue así que en marzo 2025 comenzaron con el armado y acondicionamiento para levanta allí un hostal asistido, que se inscribe dentro del proceso de adecuación institucional del monovalente de acuerdo a la ley de salud mental.

"Fue un proceso largo hasta que en mayo de 2026 a partir de varias etapas. Por un lado, la adaptación del inmueble a los fines requeridos y dotarlo de insumos necesarios. Y, por otro, conformar un equipo de trabajadores y trabajadoras, y ofrecerles una alternativa residencial a personas que tienen una larga institucionalización, pero necesitaban apoyos para poder lograr una autonomía fuera del hospital", reseñó.

Ese proceso fue de la mano de la reubicación de trabajadores en salud mental.

Inclusión comunitaria acorde

"El denominador común de toda esta población de usuarios es haber cursado internaciones de larga estadía y tener padecimientos mentales severos para restituirle el derecho a poder acceder a una vivienda propia y favorecer la inclusión comunitaria en un espacio acorde, después de una trayectoria de vida particular", explicó.

Con esa premisa, cuatro usuarios comenzaron a habitar Casa Baigorria de forma permanente, mientras otros dos aún se encuentran en proceso de ingreso.

"No están todos allí porque nos encontramos con un proceso que había que acompañar para que estas personas pudieran apropiarse del espacio, ya que había pacientes en mejores condiciones que otros y el proceso de dejar el hospital después de mucho tiempo no resulta sencillo", indicó.

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Ferrante destacó que tomaron el modelo de una institución similar que funciona en Maciel como dispositivo sustitutivo de pacientes de la Colonia de Oliveros.

En ese sentido, señaló que el aspecto distintivo del hostal asistido es que cuenta con enfermería las 24 horas y un equipo interdisciplinario conformado por una psiquiatra, dos psicólogos, una trabajadora social y un acompañante terapéutico, aunque proyectan avanzar en acuerdos para que puedan sumarse quienes cursan la flamante Licenciatura en Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Un proyecto modelo

"Lo pensamos con personas mayor nivel de apoyo, tiene enfermería 24 horas, tomamos el modelo de la institución de Maciel, equipo interdisciplinario psiquiatra, dos psico, trabajadora social, y acompañante terapéutico, y venimos avanzando en algunos acuerdos con la carrera de Terapia Ocupacional porque nos parece que hay aspectos importantes para que se puedan sumar al hostal asistido", confirmó.

El titular del Agudo Ávila comentó que durante esta primera etapa el trabajo en Casa Baigorria se trató de consolidad la convivencia y estrechar lazos para que los usuarios puedan apropiarse de la casa y poder gozar de una mayor autonomía que no hacían cuando estaban internados en el hospital monovalente.

"Por el momento trabajamos con un esquema de provisión de insumos por parte del servicio de catering de manera periódica, pero son los usuarios quienes se preparan la comida, con lo cual cambia rotundamente la estadía en la vivienda. A su vez, comenzaron a visitar un centro de cercanía de atención primaria de la salud y recorren el barrio y algunos comercios, dentro de un proceso paulatino", agregó.

Asimismo, anticipó que el equipo interdisciplinario trabaja en un mapeo para estudiar alternativas para estos usuarios, de modo que puedan sumarse a una actividad comunitaria y otros que dependen de la residencia interdisciplinaria que funciona en el Hospital Escuela Eva Perón (Heep).

Perspectivas

La propuesta de la Subsecretaría de Salud Mental no se agota en este proyecto innovador y garante de derechos, sino que continúa con la refuncionalización de un sector del Agudo Ávila para transformarlo en un centro de día.

"Es una proyecto que está hermanado con éste y ya está en marcha, justamente allí donde estaban dispuestas estas plazas que dejan estos pacientes que se van al hostal. Gracias a esto es posible poder acondicionarlo para darle lugar a un hospital de día con una propuesta de tratamiento ambulatorio intensivo, para ampliar la oferta de atención y que el hospital no sólo sea un lugar de internación", consignó.

En la actualidad, el Agudo Ávila cuenta con 60 plazas hospitalarias, distribuidas en distintos sectores diferenciados: guardia, cuidados intermedios y salas de internación. Es por eso que Ferrante aseguró que parte del objetivo es reducir la proporción de camas ocupadas por paciente de larga institucionalización.