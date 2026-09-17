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Cortaron la autopista Rosario-Córdoba en una mañana compleja con dos choques

Además del siniestro vial en el cruce con el puente de bulevar Wilde, se produjo otra colisión en avenida Pellegrini y Circunvalación

17 de septiembre 2026 · 07:32hs
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Dos vehículos sufrieron daños importantes en la autopista Rosario-Córdoba.

Foto: El Tres TV.

Dos vehículos sufrieron daños importantes en la autopista Rosario-Córdoba.

La Municipalidad anunció este jueves un corte de tránsito en la autopista Rosario-Córdoba. El desvío se implementó al amanecer debido al choque de dos automóviles y además se produjo otro siniestro vial cerca de la cabecera del corredor, en el enlace con avenida Pellegrini.

Fuentes oficiales confirmaron el bloqueo de la mano que va hacia el oeste en el cruce del puente del bulevar Wilde. Mientras tanto, la circulación permanecía liberada en sentido contrario, de manera que no había complicaciones para llegar a la ciudad desde Funes, Roldán y otras localidades vecinas.

Por otra parte, la Policía de Santa Fe tuvo que realizar un operativo por un segundo choque en el viaducto Ernesto Che Guevara. La colisión se produjo sobre el carril que viene desde la avenida Provincias Unidas, de modo que las autoridadesi implementaron una reducción de calzada.

¿Por qué cortaron la autopista Rosario-Córdoba?

La circulación hacia Córdoba por la autopista se interrumpió pasadas las 6.30 de la mañana porque dos conductores chocaron mientras viajaban en el mismo sentido. El primero se estrelló contra la rueda de un camión y el segundo venía detrás, de modo que no pudo esquivarlo en el momento del impacto.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) recomendó evitar la zona del enlace con Wilde y prever demoras en las primeras horas de la jornada. Mientras tanto, en la calzada habían quedado detenidos un Audi Q7 y un Volkswagen Voyage.

>> Leer más: El Barrio Chino de Rosario, más cerca: aceleran acuerdos clave en Buenos Aires

Según la versión preliminar, ninguna de las personas involucradas sufrió lesiones de consideración. No obstante, uno de los automovilistas afectados denunció que la colisión fue el resultado de un intento de robo mientras manejaba junto a su pareja.

"Me quisieron asaltar. Me tiraron una rueda de camión, entró rodando a la autopista y la agarré de frente", comentó al conductor a través de El Tres TV. Después, otras personas detuvieron la marcha para pedir asistencia.

Mientras se realizaba el operativo policial en el cruce con Wilde, la policía recibió aviso sobre una segunda colisión muy cerca de este lugar. En este último caso, un automóvil chocó con una motocicleta sobre la mano que va hacia el oeste en el viaducto de Pellegrini.

De acuerdo a los reportes del Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior), la circulación en la autopista se reabrió minutos antes de las 8 de la mañana. Esto permitió empezar a descomprimir el área de uno de los principales accesos a la ciudad.

¿Dónde hay cortes de tránsito este jueves en Rosario?

Además de los desvíos por los siniestros viales, este jueves permanecía cerrado el bulevar Oroño entre Pellegrini y 27 de Febrero por el Fan Fest de los Juegos Suramericanos 2026. Por otra parte, la Municipalidad anunció los siguientes cortes de tránsito por obras:

  • Bulevar Seguí entre Moreno y Entre Ríos
  • Ituzaingó entre Buenos Aires y Juan Manuel de Rosas
  • San Luis entre Iriondo y avenida Francia
  • Bulevar Rondeau entre Braille e Irigoyen (colectora del lado oeste)
  • Rodríguez entre San Luis y Córdoba
  • Callao entre Rioja y Córdoba (a partir de las 14)

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