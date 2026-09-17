El río Paraná y la náutica vuelven a ser protagonistas

Este sábado, desde las 14, se realizará una nueva edición de la Regata Ciudad de Rosario, un evento que reúne a la comunidad de este deporte

La presentación oficial de la competencia se realizará este jueves, a las 19.30, en el bar ubicado dentro del balneario La Florida.

Este sábado, a partir de las 14, se realizará la Regata Ciudad de Rosario 2026, con largada desde las inmediaciones del balneario La Florida. La competencia es organizada por la Municipalidad de Rosario y el Club de Velas Rosario, y cuenta con el acompañamiento de M2 Constructora, en una propuesta que busca poner en valor la tradición náutica de la ciudad, y homenajear y fortalecer el vínculo de los rosarinos con el río. Ya hay 30 embarcaciones anotadas.

Así, la ciudad volverá a encontrarse con el río a través de una nueva jornada de vela. La competencia retoma la experiencia de la Regata del Tricentenario, realizada el año pasado en el marco de los festejos por los 300 años de Rosario, y le da continuidad a una propuesta que busca consolidar a la náutica como parte de la agenda deportiva y recreativa de la ciudad.

En ese marco, la presentación oficial de la competencia se realizará este jueves, a las 19.30, en MOII, el bar ubicado dentro del balneario La Florida, cercano al ingreso sur . La actividad estará abierta a toda la ciudadanía y a quienes estén interesados en conocer los detalles de la propuesta, y permitirá reunir a navegantes, referentes del deporte, instituciones y vecinos en torno a una nueva celebración del río.

Más de 30 embarcaciones

La Regata Ciudad de Rosario contará con alrededor de 30 embarcaciones, con un promedio de cinco tripulantes por barco, y se desarrollará bajo la fórmula PHRF (Performance Handicap Racing Fleet), que permite competir y clasificar embarcaciones de diferentes características mediante un sistema de hándicap.

Participarán las clases PHRF Regata y PHRF Crucero, divididas en las series A, B, C y D, además de la modalidad Dobles y Microtoner.

El recorrido tendrá como referencia la costa rosarina y podrá adecuarse en relación a las condiciones de navegación, especialmente la intensidad y dirección del viento. De esta manera, la competencia combinará el desafío deportivo con la posibilidad de que quienes se acerquen a La Florida puedan disfrutar del espectáculo de las embarcaciones sobre el río.

La propuesta cuenta con el acompañamiento de M2 Constructora, que se suma a esta iniciativa como parte de una jornada que busca fortalecer los vínculos con quienes construyen Rosario y poner en valor uno de los rasgos más característicos de la ciudad: su relación con el río.

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Rosario y su costa

Patricio Alday, presidente de Costanera Rosario, destacó la continuidad de la propuesta: “El año pasado, con la Regata del Tricentenario, tuvimos la posibilidad de mostrar todo lo que significa para Rosario tener una competencia de estas características frente a su costa. Este año, decidimos darle continuidad con la Regata Ciudad de Rosario, porque creemos que el río tiene que seguir siendo protagonista y que estas actividades permiten que cada vez más rosarinos puedan acercarse y disfrutar de nuestra identidad náutica”.

Y agregó: “Rosario tiene una tradición náutica muy fuerte y queremos seguir poniéndola en valor. La Regata Ciudad de Rosario es una competencia deportiva, pero también una oportunidad para encontrarnos, disfrutar de nuestra costa y acercarnos a una actividad que forma parte de la historia de la ciudad”.

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La Florida, durante todo el año

La realización de la regata se suma al proceso de consolidación de La Florida como un espacio para la práctica deportiva durante todo el año. El tradicional balneario municipal amplió su propuesta más allá de la temporada de verano y actualmente reúne actividades vinculadas al beach vóley, futvóley, beach tennis, kayak, stand up paddle, tejo y otras disciplinas que aprovechan las características naturales del lugar.

Ese perfil deportivo también se refleja en la presencia de deportistas de alto nivel que utilizan La Florida como espacio de entrenamiento y competencia. El balneario se convirtió así en un punto de encuentro para distintas disciplinas vinculadas con la arena, el río y el aire libre, al mismo tiempo que ofrece propuestas para vecinos y familias que se acercan a disfrutar de la costa.

Metida en la agenda

En este marco, la Regata Ciudad de Rosario 2026 se incorpora a una agenda que busca sostener durante todo el año la actividad deportiva en La Florida y aprovechar el entorno natural de la ribera como escenario para competencias, encuentros y propuestas recreativas.

La jornada del sábado será así una nueva oportunidad para acercarse al balneario y disfrutar de una competencia náutica de características singulares, con las embarcaciones navegando frente a uno de los sectores más tradicionales de la costa rosarina.