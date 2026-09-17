Mujer policía detenida por apretar a un joven endeudado con un prestamista

Según la denuncia, en el caso también actuaron dos hombres civiles que amenazaron con lesionar a la víctima con un destornillador y balear su casa

Bolivia al 100, donde sucedió el caso de amenazas a un joven endeudado con un prestamista. Detuvieron a una mujer policía junto a cómplices civiles

Una mujer policía fue detenida junto a dos hombres, los tres acusados por amenazas a un joven endeudado con un prestamista del barrio. El hecho ocurrió en domicilio de la víctima, ubicado en Bolivia al 100, en la zona oeste de Rosario.

Un muchacho de 25 años denunció que dos hombres llegaron el miércoles a la tarde hasta su casa a bordo de un automóvil y lo amenazaron con baleara su casa si no pagaba una deuda con un prestamista del barrio

Según la denuncia policial, los extorsionadores lo amenazaron con balear su casa y uno de ellos también intentó agredirlo con un destornillador. El incidente concluyó allí cuando los maleantes le robaron la moto y el celular a la víctima como parte de pago.

Fuentes policiales indicaron que la víctima, que no resultó herida, hizo la denuncia y a partir de las averiguaciones realizadas por la policía, los efectivos de la Unidad Regional II se dirigieron a una vivienda de Esquiú al 6100, donde hallaron un automóvil y una moto de similares características que se mencionaron en la denuncia.

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De acuerdo con la versión oficial, en ese lugar una mujer de 42 años intentó ingresar a una vivienda, portando un arma de fuego, por lo que fue aprehendida y se le secuestró una pistola calibre 9 mm con un cargador y 13 cartuchos intactos.

Los voceros agregaron que una vez aprehendida, se estableció que la mujer es empleada policial. Asimismo, fueron arrestados dos hombres sindicados por el caso de amenazas. También las fuentes consignaron que se pudo recuperar el teléfono celular sustraído y se incautó un destornillador.