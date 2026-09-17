Dos imputados por el violento robo a un vendedor de camisetas en el día del Clásico

Son dos hombres de 40 y 26 años que quedaron en prisión preventiva 30 días mientras avanza la investigación en búsqueda de otros implicados

Robo calificado en banda. Sucedió el día en que se jugó el Clásico Rosarino. Dos hombres fueron imputados, pero la investigación sigue abierta

Dos hombres de 40 y 26 años quedaron en prisión preventiva por 30 días e irán a juicio imputados por el violento robo a un vendedor de camisetas cuyo puesto fue arrasado por una banda el 6 de septiembre pasado, poco antes del clásico entre Rosario Central y Newell's.

Tras una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal , el juez de Primera Instancia Hernán Postma resolvió aceptar la tipificación del delito que había solicitado la fiscal Lucila Cornier. Por lo tanto, Axel U. y Raúl B. fueron imputados como autores de robo calificado cometido en banda.

Ambos quedaron en prisión preventiva por el plazo de 30 días. Una vez cumplido ese término, la Fiscalía podrá solicitar su prórroga.

La fiscal Cornier les atribuyó a esas dos personas el robo ocurrido el domingo 6 de septiembre cuando ambos integraban una caravana de más de 10 motos cuyos ocupantes vestían indumentaria de Newell's Old Boys.

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Ese grupo de motociclista circulaban por Rondeau, en la zona norte de Rosario. Al llegar al cruce con Olivé, al menos diez personas que iban distribuidas en 6 motos se detuvieron en ese lugar.

Cómo detectaron a los imputados

En ese grupo que detuvo la marcha, se encontraban Axel U. y Raúl B., quienes iban a bordo de una moto Honda. De acuerdo con la acusación de la fiscal, esas dos personas, junto a otros cómplices que aún no pudieron ser individualizados, fueron quienes subieron al cantero central del bulevar y atacaron el puesto de ventas de camisetas de Central que estaba montado desde unas horas antes.

Los ladrones arrancaron las casacas que estaban colgadas y exhibidas para la venta y huyeron a toda velocidad. El violento saqueo sucedió cuando el vendedor estaba acompañado por su pequeño hijo. Las imágenes del atraco se viralizaron rápidamente por las redes sociales cuando faltaban pocos minutos para el clásico rosarino.

La banda de ladrones huyó en moto por Rondeau hacia Génova. Durante la huida, los delincuentes también se grababan con sus teléfonos celulares exhibiendo las camisetas robadas. Mediante el chequeo de esas imágenes se pudo dar con las identidades de los ahora imputados.