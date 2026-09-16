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Investigan si Facundo Moyano rompió la perimetral y se encontró con su pareja rosarina

La Justicia analiza imágenes de un hotel del centro porteño para determinar si el exdiputado se reunió con la modelo Candela Arizaga, pese a tener prohibido acercarse a menos de 300 metros.

16 de septiembre 2026 · 19:58hs
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Investigan si Facundo Moyano rompió la perimetral y se encontró con su pareja rosarina

La Justicia porteña investiga una serie de imágenes que mostrarían a Facundo Moyano junto a su pareja, Candela Arizaga, en un hotel del centro de la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que pesa sobre él una orden de restricción.

Por la causa en su contra, Moyano tiene prohibido acercarse a 300 metros de Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto. La fiscalía ya retiró las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel para comprobar si existió el encuentro.

Roberto Herrera, abogado de la modelo e influencer rosarina, aseguró que, en caso de probarse que este contacto existió, a Moyano “se le puede iniciar una causa nueva por desobediencia o que la fiscalía solicite su detención”, dijo. “Si Candela vuelve a verlo de nuevo, es una cuestión privada de ella”, agregó Herrera.

La causa se inició el 4 de agosto cuando se difundieron las imágenes de la modelo corriendo por la avenida del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano. La Policía porteña los interceptó. A partir de ese operativo se abrió una investigación y el exdiputado quedó imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

>>Leer más: Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

Como parte de las medidas cautelares, la Fiscalía dispuso que Moyano se mantuviera a 300 metros de Arizaga y evitara todo contacto mientras avanzara el expediente. La defensa pidió levantar esa restricción.

La declaración de Candela Arizaga y la postura de la defensa

El pasado 24 de agosto, Candela Arizaga se presentó junto a su abogado para ampliar su declaración ante la fiscalía. En esa instancia, la joven aseguró que era “falso” que le hubiera manifestado a la policía haber sido víctima de violencia.

Al reconstruir lo que pasó, la influencer rosarina explicó que el fin de semana habían compartido distintas actividades junto a Moyano, con quien está de novia desde enero de este año.

También contó que estuvieron con la familia del exdiputado, luego fueron a la cancha de River y volvieron al departamento, donde vieron una película. “Como no tenía sueño, empecé a consumir cocaína”, sostuvo Candela.

La influencer afirmó además que tiene muy pocos recuerdos de aquella madrugada del 4 de agosto. “No recuerdo ni haber estado mal, todo me lo olvidé”, expresó y vinculó esa pérdida de memoria con el brote que, según dijo, sufrió después del consumo de drogas.

En otro tramo de la declaración, negó haber sido víctima de violencia física o verbal durante la relación con Moyano. Además, aseguró que no recuerda haber dicho que fue golpeada o privada de la libertad, aunque admitió que pudo haber manifestado que la perseguían debido al estado de confusión que atravesaba.

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