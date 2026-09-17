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Central firmó un nuevo contrato con Ignacio Ovando, una de las joyitas del fútbol argentino

Lo informó el mismo club a través de sus redes sociales, aunque sin detalles sobre el nuevo vínculo. Extraoficialmente se sabe que es hasta diciembre de 2029

17 de septiembre 2026 · 17:42hs
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Ignacio Ovando firmó un nuevo contrato con Rosario Central. El entrerriano será jugador del club hasta diciembre de 2029.

Club Rosario Central

Ignacio Ovando firmó un nuevo contrato con Rosario Central. El entrerriano será jugador del club hasta diciembre de 2029.
Ignacio Ovando es titular indiscutido en Central y una de las mejores promesas del fútbol nacional.

Club Rosario Central

Ignacio Ovando es titular indiscutido en Central y una de las mejores promesas del fútbol nacional.

Ignacio Ovando es titular indiscutido en Central y una de las mejores promesas del fútbol nacional.a

Ignacio Ovando es titular indiscutido en Central y una de las mejores promesas del fútbol nacional.a

Es una de las grandes promesas del fútbol argentino, y un jugador clave para Central. A los 19 años, con un gran futuro por delante, el defensor Ignacio Ovando puso su firma este jueves en un nuevo contrato con Central.

La información se hizo pública a través de las cuentas oficiales del club en las redes sociales. "Nuestro defensor juvenil extendió su vínculo con el Canalla", informó la entidad. Sin embargo, no consignó hasta cuándo se extiende el nuevo contrato, aunque extraoficialmente se sabe que es hasta diciembre de 2029.

Ovando es una de las grandes apariciones del fútbol argentino el último año. El zaguero central se consolidó como titular en el equipo de Jorge Almirón y hoy por hoy es una pieza clave en la defensa. Sus actuaciones suelen ser destacadas y desde hace un tiempo está en boca de todos por sus buenos rendimientos en el Canalla.

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Ignacio Ovando, sparring de la selección

Tanto es así que en los días previos al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, lo incluyó en un grupo de futbolistas convocados para los entrenamientos. Ovando incluso estuvo en Estados Unidos, donde fue sparring en el equipo que luego llegaría a la final.

El defensor auriazul había firmado su primer contrato con Central a principios de 2025, aunque un año después, en enero de este año, el club anunció la extensión del vínculo hasta diciembre de 2027. El contrato que firmó hoy es hasta diciembre de 2029.

En los últimos tiempos se comenzó a hablar del supuesto interés de algunos equipos por el defensor entrerriano (es de Gualeguaychú). Incluso se afirma en estos días que Boca lo tiene en la mira y quizás eso explicaría la decisión de Central de proponerle un nuevo vínculo, cuyos detalles más finos no se dieron a conocer.

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