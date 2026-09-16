Granja Tres Arroyos se presentó en concurso de acreedores

La solicitud del procedimiento ante la Justicia se da en medio de una creciente crisis financiera y operativa de la empresa avícola que impacta en 7.000 puestos de trabajo

La empresa avícola Granja Tres Arroyos SA pidió la apertura de un concurso de acreedores, en medio de una creciente crisis ante el incumplimiento de compromisos financieros que derivan en deudas millonarias.

La presentación quedó a cargo del Juzgado Comercial 21-Secretaría 42 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y se suma al procedimiento ya iniciado por Wade SA, otra de las firmas del grupo GTA.

La avícola atraviesa un complejo escenario que viene arrastrando en los últimos años, con caída en la producción a niveles notoriamente bajos y con deudas en aumento producto de cheques rechazados, lo que amenaza la sostenibilidad operativa.

En este contexto, la mayoría de las plantas del grupo están paralizadas o trabajando por debajo de su capacidad con despidos de por medio. Los últimos se dieron en la planta de Capitán Sarmiento, donde se desvinculó a 700 trabajadores.

En los telegramas de despido, la empresa argumentó que registra “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de su actividad”.

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En el plano financiero, GTA enfrenta un pasivo total estimado en u$s350,9 millones que también pretende reestructurar por medio de un concurso preventivo de acreedores, donde negocia quitas y planes de pago a largo plazo.

A fines de 2024, la empresa ingresó en un proceso preventivo de crisis, acelerando desde entonces los recortes internos por medio de un programa de retiros voluntarios y afrontando sus obligaciones “de manera escalonada y en cuotas”.

En particular, Granja Tres Arroyos SA cuenta con 6.702 cheques rechazados por más de $114.425 millones y deudas bancarias que superan los $41.827 millones, según los registros del Banco Central (BCRA).