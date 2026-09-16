La Capital | Economía | Granja Tres Arroyos

Granja Tres Arroyos se presentó en concurso de acreedores

La solicitud del procedimiento ante la Justicia se da en medio de una creciente crisis financiera y operativa de la empresa avícola que impacta en 7.000 puestos de trabajo

16 de septiembre 2026 · 14:16hs
Google Seguir a La Capital en Google
Granja Tres Arroyos atraviesa un complejo escenario que viene arrastrando en los últimos años.

Granja Tres Arroyos atraviesa un complejo escenario que viene arrastrando en los últimos años.

La empresa avícola Granja Tres Arroyos SA pidió la apertura de un concurso de acreedores, en medio de una creciente crisis ante el incumplimiento de compromisos financieros que derivan en deudas millonarias.

La presentación quedó a cargo del Juzgado Comercial 21-Secretaría 42 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y se suma al procedimiento ya iniciado por Wade SA, otra de las firmas del grupo GTA.

La avícola atraviesa un complejo escenario que viene arrastrando en los últimos años, con caída en la producción a niveles notoriamente bajos y con deudas en aumento producto de cheques rechazados, lo que amenaza la sostenibilidad operativa.

En este contexto, la mayoría de las plantas del grupo están paralizadas o trabajando por debajo de su capacidad con despidos de por medio. Los últimos se dieron en la planta de Capitán Sarmiento, donde se desvinculó a 700 trabajadores.

En los telegramas de despido, la empresa argumentó que registra “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de su actividad”.

Leer más: La industria volvió a reducir el uso de su capacidad instalada y lleva nueve meses debajo del 60%

En el plano financiero, GTA enfrenta un pasivo total estimado en u$s350,9 millones que también pretende reestructurar por medio de un concurso preventivo de acreedores, donde negocia quitas y planes de pago a largo plazo.

A fines de 2024, la empresa ingresó en un proceso preventivo de crisis, acelerando desde entonces los recortes internos por medio de un programa de retiros voluntarios y afrontando sus obligaciones “de manera escalonada y en cuotas”.

En particular, Granja Tres Arroyos SA cuenta con 6.702 cheques rechazados por más de $114.425 millones y deudas bancarias que superan los $41.827 millones, según los registros del Banco Central (BCRA).

Noticias relacionadas
El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó el resultado de superávit.

El gobierno de Santa Fe cerró el primer semestre con superávit económico

La tasa de desprotección laboral entre jóvenes de 18 a 26 años pasó del 53% al 61,6% en dos años.

Cuatro de cada diez trabajadores realizan tareas sin aportes

El ministro de Economia, Luis Caputo.

Presupuesto nacional 2027: el gobierno proyecta una inflación del 21,1 %

Cinco de doce sectores industriales superaron el promedio general.

La industria volvió a reducir el uso de su capacidad instalada y lleva nueve meses debajo del 60%

Ver comentarios

Las más leídas

Tensión en la esgrima: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan mal

Tensión en la esgrima: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan mal

El resultado que perjudicó a Newells y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

En Newells, Kudelka piensa en algunos retoques para ir a Vicente López

En Newell's, Kudelka piensa en algunos retoques para ir a Vicente López

Un ex-Central será convocado por primera vez para jugar en la selección de su país

Un ex-Central será convocado por primera vez para jugar en la selección de su país

Lo último

La promesa del embajador Lamelas para los argentinos que viajen a EEUU: Deberían poder ingresar sin visa

La promesa del embajador Lamelas para los argentinos que viajen a EEUU: "Deberían poder ingresar sin visa"

Granja Tres Arroyos se presentó en concurso de acreedores

Granja Tres Arroyos se presentó en concurso de acreedores

Ansés: cómo obtener el comprobante de empadronamiento

Ansés: cómo obtener el comprobante de empadronamiento

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: "Lo que pasó es muy inhumano"

El hermano de Camila Vecchiarello se mostró conmovido por la presencia de gendarmes en el velatorio de la aspirante asesinada el último domingo

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: Lo que pasó es muy inhumano
La promesa del embajador Lamelas para los argentinos que viajen a EEUU: Deberían poder ingresar sin visa
Información General

La promesa del embajador Lamelas para los argentinos que viajen a EEUU: "Deberían poder ingresar sin visa"

Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego mientras dormía
Policiales

Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego mientras dormía

La Libertad Avanza activa en Santa Fe y amaga con un candidato
Política

La Libertad Avanza activa en Santa Fe y amaga con un candidato

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos
La Ciudad

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

Piden perpetua para Dibu Gómez, detenido tras ser uno de los prófugos más buscados
Policiales

Piden perpetua para Dibu Gómez, detenido tras ser uno de los prófugos más buscados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tensión en la esgrima: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan mal

Tensión en la esgrima: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan mal

El resultado que perjudicó a Newells y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

En Newells, Kudelka piensa en algunos retoques para ir a Vicente López

En Newell's, Kudelka piensa en algunos retoques para ir a Vicente López

Un ex-Central será convocado por primera vez para jugar en la selección de su país

Un ex-Central será convocado por primera vez para jugar en la selección de su país

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

Ovación
Juegos Suramericanos: el rosarino Basaldella logró su 2ª medalla de oro en SUP
Ovación

Juegos Suramericanos: el rosarino Basaldella logró su 2ª medalla de oro en SUP

Juegos Suramericanos: el rosarino Basaldella logró su 2ª medalla de oro en SUP

Juegos Suramericanos: el rosarino Basaldella logró su 2ª medalla de oro en SUP

Mammana recibió el alta tras la grave lesión que sufrió en el partido ante Newells

Mammana recibió el alta tras la grave lesión que sufrió en el partido ante Newell's

Los árbitros para Newells y Central en la sexta fecha del torneo Clausura

Los árbitros para Newell's y Central en la sexta fecha del torneo Clausura

Policiales
Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego mientras dormía
Policiales

Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego mientras dormía

Piden perpetua para Dibu Gómez, detenido tras ser uno de los prófugos más buscados

Piden perpetua para Dibu Gómez, detenido tras ser uno de los prófugos más buscados

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: Lo que pasó es muy inhumano

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: "Lo que pasó es muy inhumano"

Fallo por la tragedia de la costanera: cómo se aplica la inhabilitación de conducir

Fallo por la tragedia de la costanera: cómo se aplica la inhabilitación de conducir

La Ciudad
Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves en Nuevo Alberdi
La Ciudad

Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves en Nuevo Alberdi

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

El tiempo en Rosario: a la espera del calor, miércoles templado y algo nublado

El tiempo en Rosario: a la espera del calor, miércoles templado y algo nublado

Charla sobre violencia digital en Tecnoteca sobre las leyes Olimpia y Ema
La Ciudad

Charla sobre violencia digital en Tecnoteca sobre las leyes Olimpia y Ema

El rosarino Santino Basaldella se hizo de oro con una tabla y un remo

Por Pablo Mihal
Juegos Suramericanos

El rosarino Santino Basaldella se hizo de oro con una tabla y un remo

Cuatro de cada diez trabajadores realizan tareas sin aportes
Economía

Cuatro de cada diez trabajadores realizan tareas sin aportes

Un ex-Central será convocado por primera vez para jugar en la selección de su país
Ovación

Un ex-Central será convocado por primera vez para jugar en la selección de su país

Rosario, ciudad pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Rosario, ciudad pionera en castigar con dureza los crímenes viales

El tiempo en Rosario: a la espera del calor, miércoles templado y algo nublado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: a la espera del calor, miércoles templado y algo nublado

Condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores
Policiales

Condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores

Reunión de la mesa política: Caputo prometió menor inflación y suba del salario
Política

Reunión de la mesa política: Caputo prometió menor inflación y suba del salario

Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez
Ovación

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Tragedia en la costanera: López Gagliasso, condenado a 16 años de prisión
Policiales

Tragedia en la costanera: López Gagliasso, condenado a 16 años de prisión

Presupuesto nacional 2027: el gobierno proyecta una inflación del 21,1 %
Economía

Presupuesto nacional 2027: el gobierno proyecta una inflación del 21,1 %

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez operado de urgencia en Rosario
Ovación

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez operado de urgencia en Rosario

Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales
Policiales

Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales

La Policía de Johannesburgo emitió un alerta por un presunto asesino en serie
Información General

La Policía de Johannesburgo emitió un alerta por un presunto asesino en serie

Vinícius y Mbappé se sumaron al apoyo a Ceuta, pero a medias
El Mundo

Vinícius y Mbappé se sumaron al apoyo a Ceuta, pero "a medias"

Kim Kardashian fue indemnizada con un euro por el robo de joyas en París
Información General

Kim Kardashian fue indemnizada con un euro por el robo de joyas en París

Nuevo aumento para bancarios: el salario básico quedó en $2,57 millones
Economía

Nuevo aumento para bancarios: el salario básico quedó en $2,57 millones

Se encienden alarmas: 1,7 millones de personas habrían caído en la pobreza
Economía

Se encienden alarmas: 1,7 millones de personas habrían caído en la pobreza

Pocho Lavezzi confesó que sufrió depresión tras su retiro del fútbol profesional
Ovación

Pocho Lavezzi confesó que sufrió depresión tras su retiro del fútbol profesional

Créditos Nido 2 en Rosario: el programa puede reeditarse a pesar del nivel de morosidad
La Ciudad

Créditos Nido 2 en Rosario: el programa puede reeditarse a pesar del nivel de morosidad