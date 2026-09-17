La Capital | gas

Más gas de Vaca Muerta para Santa Fe: TGN lanzó un proyecto de inversión por u$s2.200 millones

El plan incluye obras sobre el sistema de transporte que atraviesan a la provincia y busca ampliar la oferta para industrias y centrales eléctricas. La puesta en marcha está proyectada para abril de 2029

17 de septiembre 2026 · 19:13hs
Google Seguir a La Capital en Google
Las obras de TGN en Santa Fe incluye 147 km de cañerías y potencia en plantas para reforzar el abastecimiento.

Las obras de TGN en Santa Fe incluye 147 km de cañerías y potencia en plantas para reforzar el abastecimiento.

Santa Fe quedó incluida en el proyecto de infraestructura energética que impulsa Transportadora de Gas del Norte (TGN) para ampliar la capacidad de transporte del gas producido en Vaca Muerta hacia el centro, norte y litoral del país. La iniciativa contempla una inversión total estimada en u$s2.200 millones entre la construcción del nuevo Gasoducto Manuel Belgrano y una serie de obras complementarias sobre el sistema existente de la compañía, parte de las cuales alcanzarán a territorio santafesino.

Según informó TGN, las obras asociadas contemplan la construcción de 147 kilómetros de loops de 30 pulgadas en Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, además de incorporar hasta 71.000 HP de potencia en cinco plantas compresoras. El proyecto completo permitiría aumentar la capacidad del sistema de la transportadora hasta 14 millones de metros cúbicos diarios.

El objetivo es reforzar el abastecimiento de gas en una extensa región del país donde se concentra una importante demanda industrial y de generación eléctrica. A la vez, la compañía apunta a sustituir importaciones de combustibles y generar nuevos saldos exportables hacia países vecinos.

El corazón de la iniciativa será el Gasoducto Manuel Belgrano, una nueva traza de 753 kilómetros entre Tratayén, en la cuenca Neuquina, y La Carlota, en Córdoba. A diferencia de las obras complementarias, ese ducto no ingresará a Santa Fe: atravesará Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis y Córdoba.

La construcción del nuevo gasoducto requerirá una inversión estimada en u$s1.500 millones, que llegará a u$s2.200 millones al sumar las intervenciones previstas sobre el sistema de TGN.

En función de la demanda proyectada de industrias, centrales eléctricas y mercados externos, la obra fue diseñada para generar inicialmente una capacidad de abastecimiento del orden de 13 millones de metros cúbicos diarios. La compañía prevé ponerla en funcionamiento en abril de 2029.

En términos técnicos, los primeros 278 kilómetros del Gasoducto Manuel Belgrano tendrán un diámetro de 36 pulgadas, mientras que los 475 kilómetros restantes serán de 30 pulgadas.

Más gas para el centro y el litoral

La iniciativa tiene particular relevancia para Santa Fe por el peso que tiene el abastecimiento energético para su entramado industrial y productivo. De acuerdo con la información difundida por TGN, el proyecto apunta precisamente a resolver el déficit de abastecimiento que afecta al centro, norte y litoral argentino, conectando la creciente producción de Vaca Muerta con industrias y centrales eléctricas ubicadas en esas regiones.

Argentina tiene una oportunidad extraordinaria para transformar, con una infraestructura troncal, el gas de Vaca Muerta en energía competitiva, con producción local, sustitución de importaciones y la generación de saldo exportable”, señaló Horacio Pizarro, CEO de TGN.

El ejecutivo indicó que el Gasoducto Manuel Belgrano busca brindar “una solución concreta al déficit que viene padeciendo un amplio sector” del territorio nacional y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social.

Según las estimaciones de la empresa, la nueva infraestructura permitiría reducir en u$s700 millones anuales la utilización de combustibles líquidos y gas importados, entre ellos GNL y gasoil. Al mismo tiempo, abriría posibilidades de exportación de gas a países vecinos por unos u$s450 millones por año.

El proyecto también contribuiría a evacuar mayores volúmenes de gas desde la cuenca neuquina, incluido el gas asociado que se genera como consecuencia del crecimiento de la producción petrolera.

Durante el pico de actividad, el conjunto de las obras previstas demandaría alrededor de 2.000 puestos de trabajo, de acuerdo con las proyecciones informadas por TGN.

Los próximos pasos del proyecto

La compañía prevé convocar a fines de septiembre a un concurso de capacidad para el nuevo gasoducto. En paralelo, realizará una manifestación de interés y posteriormente un concurso abierto de capacidad para las ampliaciones del sistema de TGN. La presentación y adjudicación de las ofertas de ambas instancias están previstas para fines de noviembre.

Además, la empresa anticipó que el proyecto será presentado ante el Ministerio de Economía para solicitar su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

De concretarse, la iniciativa sumará infraestructura para conectar la producción de Vaca Muerta con una extensa zona de consumo del país. En ese esquema, Santa Fe aparece dentro del paquete de obras complementarias destinadas a ampliar la capacidad del sistema de TGN, un punto especialmente relevante para una provincia con fuerte presencia industrial y ubicada en el corredor energético del litoral.

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

Argentina sumó un gol rosarino en los Juegos Suramericanos, pero perdió con Paraguay

Argentina sumó un gol rosarino en los Juegos Suramericanos, pero perdió con Paraguay

Cortaron la autopista a Córdoba en una mañana compleja con dos choques

Cortaron la autopista a Córdoba en una mañana compleja con dos choques

El Barrio Chino de Rosario, más cerca: aceleran acuerdos clave en Buenos Aires

El Barrio Chino de Rosario, más cerca: aceleran acuerdos clave en Buenos Aires

Lo último

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

Un helicóptero de una cadena de noticias se estrelló en vivo: tres muertos

Un helicóptero de una cadena de noticias se estrelló en vivo: tres muertos

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

La reforma del Código de Convivencia provincial prevé trabajo comunitario y hasta 20 días de arresto, con penas más severas para reincidentes, casos con amenazas y organizaciones. Cada municipio deberá adherir para aplicarla.
El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia
El gaucho narco que cruzó el Paraná: avionetas, islas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante
Policiales

El "gaucho narco" que cruzó el Paraná: avionetas, islas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario
Juegos Suramericanos

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes

Más gas de Vaca Muerta para Santa Fe: TGN lanzó un proyecto de inversión por u$s2.200 millones
Economía

Más gas de Vaca Muerta para Santa Fe: TGN lanzó un proyecto de inversión por u$s2.200 millones

Cocaína en un niño de 5 años: un marco de vulnerabilidad que terminó con los padres presos

Por Martín Stoianovich
Policiales

Cocaína en un niño de 5 años: un marco de vulnerabilidad que terminó con los padres presos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

Argentina sumó un gol rosarino en los Juegos Suramericanos, pero perdió con Paraguay

Argentina sumó un gol rosarino en los Juegos Suramericanos, pero perdió con Paraguay

Cortaron la autopista a Córdoba en una mañana compleja con dos choques

Cortaron la autopista a Córdoba en una mañana compleja con dos choques

El Barrio Chino de Rosario, más cerca: aceleran acuerdos clave en Buenos Aires

El Barrio Chino de Rosario, más cerca: aceleran acuerdos clave en Buenos Aires

Central: Argentinos Juniors, un rival directo en más de un frente

Central: Argentinos Juniors, un rival directo en más de un frente

Ovación
Newells: la reserva goleó con Alejo Montero y algunas sorpresas tácticas

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: la reserva goleó con Alejo Montero y algunas sorpresas tácticas

Newells: la reserva goleó con Alejo Montero y algunas sorpresas tácticas

Newell's: la reserva goleó con Alejo Montero y algunas sorpresas tácticas

Central firmó un nuevo contrato con Ovando, una de las nuevas joyas del fútbol argentino

Central firmó un nuevo contrato con Ovando, una de las nuevas joyas del fútbol argentino

Aguante albiceleste en el Coloso: una multitud alentó a Argentina en los Juegos Suramericanos

Aguante albiceleste en el Coloso: una multitud alentó a Argentina en los Juegos Suramericanos

Policiales
Cocaína en un niño de 5 años: un marco de vulnerabilidad que terminó con los padres presos

Por Martín Stoianovich
Policiales

Cocaína en un niño de 5 años: un marco de vulnerabilidad que terminó con los padres presos

El gaucho narco que cruzó el Paraná: avionetas, islas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante

El "gaucho narco" que cruzó el Paraná: avionetas, islas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante

Dos imputados por el robo a un vendedor de camisetas en el día del Clásico

Dos imputados por el robo a un vendedor de camisetas en el día del Clásico

Mujer policía detenida por apretar a un endeudado con un prestamista

Mujer policía detenida por apretar a un endeudado con un prestamista

La Ciudad
El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia
La Ciudad

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes

Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

Prohibición de cuidacoches: el Senado santafesino tratará el tema por quinta vez en el año

Prohibición de cuidacoches: el Senado santafesino tratará el tema por quinta vez en el año

Cortaron la autopista a Córdoba en una mañana compleja con dos choques
La Ciudad

Cortaron la autopista a Córdoba en una mañana compleja con dos choques

Cómo funciona el hostal para pacientes del Agudo Avila en una casa recuperada del delito

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cómo funciona el hostal para pacientes del Agudo Avila en una casa recuperada del delito

Un gran incendio afectó una chatarrería de la zona sudoeste
La Ciudad

Un gran incendio afectó una chatarrería de la zona sudoeste

La suerte de las Paso nacionales divide a los legisladores santafesinos

Por Javier Felcaro
Política

La suerte de las Paso nacionales divide a los legisladores santafesinos

Quini 6: de dónde son los apostadores que se repartieron más de $2.700 millones
Información General

Quini 6: de dónde son los apostadores que se repartieron más de $2.700 millones

Las Paso entre el Gótico y el Profesional

Por Jorge Asís
Política

Las Paso entre el Gótico y el Profesional

El río Paraná y la náutica vuelven a ser protagonistas

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

El río Paraná y la náutica vuelven a ser protagonistas

Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones
Información General

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

El girasol gana terreno: crece la siembra y las exportaciones duplican los ingresos
Agro

El girasol gana terreno: crece la siembra y las exportaciones duplican los ingresos

Rosario se movilizó para recordar la Noche de los Lápices
La Ciudad

Rosario se movilizó para recordar la Noche de los Lápices

Cortes de tránsito y amplio operativo en Funes debido a una pérdida de gas
La Región

Cortes de tránsito y amplio operativo en Funes debido a una pérdida de gas

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el presupuesto 2027: cuáles son
La Región

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el presupuesto 2027: cuáles son

Un jugador base de Newells del año anterior empieza a tomar rodaje tras una grave lesión

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Un jugador base de Newell's del año anterior empieza a tomar rodaje tras una grave lesión

Central anunció el formato de la venta de entradas para la Supercopa Internacional
Ovación

Central anunció el formato de la venta de entradas para la Supercopa Internacional

El tiempo en Rosario: jueves primaveral con sol y calorcito
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves primaveral con sol y calorcito

Investigan si Facundo Moyano se encontró con su pareja rosarina
Información General

Investigan si Facundo Moyano se encontró con su pareja rosarina

Condenan a Peco Almada, el gerente de una banda criminal que fue a juicio
Policiales

Condenan a Peco Almada, el "gerente" de una banda criminal que fue a juicio

Fuerte polémica por marines de EEUU que entrenan en Tierra del Fuego
Política

Fuerte polémica por marines de EEUU que entrenan en Tierra del Fuego

Santilli acelera la ronda de negociaciones con los gobernadores
Política

Santilli acelera la ronda de negociaciones con los gobernadores