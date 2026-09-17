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La suerte de las Paso nacionales divide a los legisladores santafesinos

Entre el rechazo total, la propuesta de hacerlas optativas y la opción de suspenderlas por única vez, los representantes de la provincia exponen sus diferencias en el Congreso

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

17 de septiembre 2026 · 06:00hs
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El oficialismo no logra destrabar los acuerdos con la oposición dialoguista para definir las Paso nacionales.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El oficialismo no logra destrabar los acuerdos con la oposición dialoguista para definir las Paso nacionales.

La suerte que correrán las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) divide las aguas entre los legisladores santafesinos en el Congreso nacional, mientras la Casa Rosada busca, en tiempo de descuento, los avales que le permitan eliminar —o al menos suspender— esa herramienta electoral de cara a los próximos comicios.

La jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, reconoció las dificultades para abordar uno de los puntos centrales de la reforma electoral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

El debate volvió a pasar a cuarto intermedio en la Cámara alta, donde los aliados reclaman discutir Ficha Limpia por separado.

Senado

Frente a esa discusión, la senadora por Santa Fe Carolina Losada rechaza la eliminación de las Paso, aunque se muestra receptiva a evaluar su suspensión. Un posicionamiento compartido por su par radical Eduardo Galaretto.

En la vereda del peronismo, Marcelo Lewandowski ya marcó la cancha al considerar que las primarias representan una alternativa válida y necesaria para la ciudadanía.

Diputados

En Diputados, la exvicegobernadora de Santa Fe y jefa del bloque de Provincias Unidas (PU), Gisela Scaglia, adelantó su intención de votar por la suspensión de las Paso, una alternativa a la eliminación que plantean en Balcarce 50. Y pidió sumar Ficha Limpia a las negociaciones en curso.

Incluso, Scaglia se posicionó a favor de que las primarias sean optativas, como lo propuso el PRO, partido que la legisladora lidera en Santa Fe, durante el reciente tratamiento de la reforma electoral en la provincia. Aunque esa iniciativa no fue incluida en el proyecto convertido en ley pocos días atrás.

En sintonía con la posibilidad de suspender las Paso se ubica el diputado José Núñez, del PRO, quien también alienta la chance de hacerlas optativas. ¿Por qué? El legislador considera que hay espacios políticos que no utilizan esa herramienta para dirimir postulaciones y, a su vez, recuerda la mala experiencia del expresidente Mauricio Macri en 2019, cuando consumadas las primarias se profundizó la crisis económica.

Sin embargo, estos pronunciamientos contrastan con la visión de los representantes del socialismo en el bloque de Provincias Unidas, que también integran la base de sustentación de Unidos, la coalición de gobierno en Santa Fe.

El Congreso de la Nación, epicentro de la discusión de la reforma electoral.

El Congreso de la Nación, epicentro de la discusión de la reforma electoral.

El diputado Esteban Paulón viene rechazando la eliminación de las Paso por considerarlas clave para la participación política. En 2025 no acompañó la media sanción que Diputados le otorgó a la suspensión de las primarias.

En esa línea, el socialista Pablo Farías luce abierto a introducir mejoras al sistema de primarias (como la reducción de costos operativos), pero está a favor de mantener las Paso para evitar la definición a dedo de los candidatos.

Para el peronismo, en tanto, las primarias son fundamentales a la hora de dirimir liderazgos internos y consolidar una coalición competitiva.

Al mismo tiempo, en el PJ advierten que el oficialismo pretende evitar una segunda vuelta y, para eso, considera necesario fragmentar a la oposición.

Por su parte, tanto los diputados como los senadores de La Libertad Avanza seguirán el rumbo que marque el Poder Ejecutivo.

Advertencia

Mientras el debate sobre el futuro de las Paso se dilata en el Senado, la Cámara Nacional Electoral (CNE) elevó un pedido formal al Congreso para que se defina con celeridad cualquier cambio en el cronograma para 2027.

La CNE señaló que la instrumentación de una reforma de esta magnitud demanda plazos razonables para adecuar la logística y los recursos destinados al proceso electoral.

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