Ataque de avispas o abejas: cómo deben manejarse las personas alérgicas

A propósito del caso fatal ocurrido en San Carlos Centro, un médico alergista llamó a extremar cuidados.

2 de febrero 2026 · 17:16hs
El caso de un vecino de Granadero Baigorria que murió el sábado pasado al ser atacado por enjambre de avispas en San Carlos Centro vuelve a traer a escena los recaudos que hay que tener en cuenta cuando una persona que podría ser alérgica se encuentra ante este tipo de insectos. Ledit Ardusso es médico alergista e inmunólogo de Rosario. Advirtió que para un paciente alérgico “basta y sobra la picadura de un solo insecto para darle una reacción severa que puede llegar a ser fatal”.

El especialista en esa rama de la medicina manifestó que desconocía los detalles del caso ocurrido este fin de semana, en el que también sufrieron lesiones por las avispas la esposa y la cuñada del hombre fallecido. Ambas mujeres pudieron recuperarse en forma satisfactoria gracias al tratamiento que recibieron en el hospital de San Carlos Centro a pesar de las lesiones sufridas.

Ardusso, en cuanto al caso fatal, señaló: “Infiero que esto ha sido una reacción tóxica. Un individuo puede hacerse alérgico a la picadura de cualquier insecto, los más frecuentes son avispas, abejas u hormigas coloradas. En un paciente alérgico, previamente sensibilizado, basta y sobra la picadura de un solo insecto para darle una reacción severa que puede llegar a ser fatal”.

Mismos síntomas

“Ahora bien, todos estamos expuestos a la posibilidad de sufrir múltiples picaduras por enjambre de avispas o abejas. Esos insectos tienen venenos que causan efectos vasodilatadores que se pueden presentar en una reacción alérgica. Esas múltiples picaduras inyectan tal cantidad de veneno que podría ser fatal. Y en la sintomatología es lo mismo que lo que tiene un paciente alérgico. La diferencia es que cualquiera que no sea alérgico puede hacer el mismo efecto, pero necesita más cantidad de picaduras para sufrir serias consecuencias”, subrayó Ardusso.

El médico alergista indicó que “frente a la multiplicidad de picaduras es poco probable que ese sujeto que las sufre tenga a mano la medicación. Tiene que concurrir a cualquier servicio de emergencia. Los pacientes alérgicos ya diagnosticados deben llevar una ‘lapicera’ de adrenalina auto inyectable. Sirve porque ante una reacción brusca que suele ocurrir, y como ocurrió en San Carlos Centro, no hay tiempo para llegar a un centro médico”.

“Además, la adrenalina es la droga por excelencia, y no hay que aplicar corticoides como primera medida. Lo que pasa es que la lapicera de adrenalina es cara y no está al alcance de cualquiera”, agregó Ardusso.

El especialista intentó describir qué es lo que sucede cuando una persona alérgica sufre un ataque virulento de avispas u otros insectos. “Todo lo que se libera ya sea por reacción alérgica son vasodilatadores. Es decir se produce una vasodilatación generalizada con lo cual una hipotensión, baja mucho la presión, hay lipotimia, se pierde el conocimiento, hay una inflamación de mucosa y el paciente puede tener dificultad para respirar; se produce una crisis asmática, también eso va a nivel intestinal, puede haber cólicos intestinales, diarreas explosivas. Hay una serie de reacciones en marcha, en forma muy brusca. Por eso, la necesidad de contar con una automedicación y que el paciente se pueda automedicar antes de ir al servicio de emergencias”.

