Morning Star goleó en el Viaducto y quedó cerca de los octavos de la Copa Federación

Morning Star, representante de la Rosarina, vapuleó a Alba Junior de Coronda con tres tantos de Tomás Narváez y el restante de Marcelo González

2 de febrero 2026 · 20:44hs
Morning Star goleó. El equipo Verde del Viaducto se despachó con una tremenda victoria ante Alba Junior de Coronda. 

Morning Star goleó a Alba Juniors de Coronda por 4 a 0 en el Viaducto, con una soberbia actuación de Tomás Narváez, autor de tres tantos. El restante lo marcó Marcelo González. De esta manera el Verde quedó muy cerca de lograr la clasificación a los octavos de final de la Copa Federación 2026.

El encuentro corresponde a la segunda fecha del certamen provincial, en el que participan 40 clubes de Santa Fe. En la próxima jornada, los dirigidos por Leonel Rodríguez, que sumaron dos triunfos consecutivos, serán locales ante Defensores de Villa Felisa, representante de la Liga Sanlorencina y con un punto se quedarán con el Grupo 8.

Formato del torneo 2026

Los primeros de cada grupo clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que los seis mejores segundos, surgidos de una tabla general, completarán el cuadro. A partir de allí, se jugarán llaves eliminatorias de ida y vuelta hasta coronar al campeón.

Plantel de Morning Star

Benítez Franco, De Vincenti Fabricio, Díaz Duarte Thiago, Fernández Agustín, Guerrero Matías, Juan Matías, Merino Benjamín, Mineur Bruno, Morelli Bruno, Moyano Alan, Maguna Leonel, Navarro Nicolás, Lovera Uriel, Machuca Facundo, Pérez Facundo, Prado Tomás, Quagliaro Genaro, Narváez Tomás, Ruíz Mateo, Ibarra Thiago, González Marcelo, Trifilio Juan, Zalazar Alexis, Zumoffen Aaron, Zanini Valentino, Flores Dylan, Gutiérrez Lautaro, Ferrari Juan Cruz, Piazza Pedro, Ramírez Laureano, Poretti Benicio, Morello Juan Ignacio, Espínola Pintos Tiago.

Cuerpo técnico

Director técnico: Leonel Rodríguez, Federico Sosa (ayudante), Iván Godoy y Juan Gonzalo (preparadores fisiscos), Martín Sosa (entrenador de arqueros), Lucas Zuccolo (kinesiólogo) y Michelle Lemoine (nutricionista)

Resultados de la 2ª fecha de la Copa Federación

Tacaurendi 3 (Quiroz- Torres- Chamorro) - Tiro de Las Toscas 2 (Enrique- Domínguez), Racing Reconquista 3 (Martínez- Fernando Goi- Alvarez)- Reconquista FC 1 (Cardozo), Platense 1 (Matias Goi)- Racing El Campesino 0, Gimnasia de Vera 3- Fortin Olmos 1, Huracán La Criolla 2- Central San Javier 4; Atlético Tostado 2 (Santiago Velozo- Amilcar Monzón)- Unión Cultural 0, Barrio Oeste 0- Sportivo Videla 0, Ciclón Racing 1( Walter Gómez)- Sportivo Guadalupe 1 (Agustin Palombarini),El Quilla 1 (Pochon)- Ateneo 2 (Vicario-Leal), San Lorenzo 0- Sportivo Norte 0, Quilmes 2 (Blanco- Sequeira)- Independiente Ataliva 2 (Alberto- Monserrat), Juventud Unida 1 (Ayrton Regalini)- Sarmiento 0, La Hidráulica 0- Maria Juana 0, Guadalupe San Jorge 0- La Emilia 0, Morning Star 4 (Tomas Narváez 3- Marcelo González)- Alba Jrs de Coronda 0, Defensores de Villa Felisa 1-Beltrán FC 1, Studebaker 0- Racing Teodolina 2 (González- Carro), Sportivo Bombal 0- Unión Arroyo Seco 2 (Deleu- De Souza), Murphy 2 – Carmelense 0 y Godeken 2 (Gentiletti- Valerga)- Centenario San José 1 (Mosqueda).

