Hidrovía: usuarios de peso hacen fuerza por el próximo Consejo de Control Las entidades que representan a los usuarios de la vía navegable troncal del río Paraná destacan el inicio del proceso de conformación del órgano que controlará la concesión 23 de febrero 2026 · 12:46hs

Foto: Archivo / La Capital. La licitación de la hidrovía ya tiene pliegos.

Las entidades Unión Industrial Argentina (UIA), Bolsa de Comercio de Rosario, (CIARA – CEC), Cámara de Puertos Privados Comerciales y Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas expresan su visión positiva sobre los últimos días para la presentación de las propuestas en la licitación de la Vía Navegable Troncal (VTN), y "resaltan el inicio del proceso de conformación del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal".

"La institucionalización de un ámbito de seguimiento y control, con participación técnica y representación plural, debe asegurar transparencia, monitoreo permanente y diálogo público-privado en la etapa que se abre", sostienen .

El próximo 27 de febrero vence el plazo para la presentación de propuestas en el marco de la licitación en curso. Esta fecha marca el inicio de una nueva etapa crucial para la logística del comercio exterior argentino. "Reafirmamos nuestra disposición a seguir colaborando activamente para que este proceso concluya exitosamente y siente las bases de una nueva etapa de crecimiento y competitividad para el comercio exterior nacional".

Hidrovía nueva Las entidades consideran que la Vía Navegable Troncal constituye una infraestructura estratégica para el desarrollo productivo del país, por donde se canaliza la mayor parte del comercio exterior argentino. Su adecuado funcionamiento impacta de manera directa en la competitividad sistémica, los costos logísticos y la inserción internacional de la Argentina.

Durante el año 2025 se desarrolló un proceso de trabajo técnico y participativo a través de mesas convocadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) con representación del sector público y privado, y convocatoria formal de consulta de pliegos. Dichas instancias permitieron abordar aspectos vinculados a las condiciones técnicas, ambientales, económicas y regulatorias del nuevo esquema concesional. En este marco, destacaron el acompañamiento técnico de la UNCTAD de Naciones Unidas que aportó estándares y buenas prácticas internacionales para la confección de los pliegos de licitación.