Gremios rosarinos plantearon ante la CGT nacional una agenda de unidad, trabajo y desarrollo productivo

Los referentes del sindicato del transporte y la actividad marítima de Rosario destacaron en la reunión con la CGT la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento obrero.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt), Regional Rosario, mantuvo un encuentro con los cosecretarios generales de la CGT Nacional, Octavio Argüello y Jorge Sola, para analizar la situación del movimiento obrero y presentar propuestas vinculadas al transporte, la logística y el desarrollo productivo de la región.

El encuentro permitió trasladar a la conducción nacional de la CGT dos ejes de trabajo de la regional Rosario: la construcción de una agenda común con otros sectores sociales frente a la situación económica y la elaboración de propuestas para que el transporte tenga un papel central en el desarrollo productivo argentino.

Edgardo Arrieta, secretario general de la Catt Rosario, manifestó su preocupación por la pérdida de poder adquisitivo, el cierre de empresas y la situación que atraviesan trabajadores, jubilados y organizaciones sociales. En ese contexto, planteó la necesidad de fortalecer la presencia del sindicalismo en la defensa de los derechos laborales.

"No son tiempos para dirigentes sentados detrás de un escritorio. Tenemos que estar a la altura de lo que está sucediendo en el país y estar en la calle para defender las conquistas de los trabajadores, que tanto esfuerzo y lucha costaron conseguir", sostuvo Arrieta.

El dirigente también adelantó que la regional trabaja en la conformación de una mesa de diálogo que reúna a sindicatos, movimientos sociales, industriales, comerciantes y representantes de la Iglesia, retomando experiencias de articulación desarrolladas durante la crisis de principios de los años 2000.

"La situación es muy crítica y necesitamos construir una unidad que vaya más allá de las organizaciones sindicales. Tenemos que reunir a todos los sectores para enfrentar este modelo económico que nos afecta a todos", expresó.

Planificación de la logística argentina

Por su parte, Fernando Ramírez, secretario general del Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (Siconara) Rosario, destacó la importancia de incorporar la experiencia de los trabajadores en la planificación de la infraestructura y del movimiento de cargas del país. "Los trabajadores del transporte no podemos quedar afuera de las decisiones estratégicas del país. Conocemos la realidad de nuestras actividades, tenemos propuestas concretas y queremos que nuestra experiencia sea parte de la planificación del futuro de la logística argentina", señaló.

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En esa dirección, Ramírez hizo hincapié en las oportunidades que ofrece el desarrollo energético nacional y en la importancia de que sus beneficios económicos alcancen a las distintas regiones productivas. "Necesitamos una planificación que integre nuestra marina mercante, las vías navegables, los ferrocarriles, las rutas y los centros productivos, para que oportunidades como Vaca Muerta se traduzcan en más producción, empleo y desarrollo económico para toda la Argentina", afirmó.