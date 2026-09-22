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Cartelera económica: Rosario será sede de las Jornadas de Economía Crítica y Economía Feminista

El encuentro se realizará del 1º al 3 de octubre en la UNR, con entrada libre y gratuita. Además, el economista Bernardo Kosacoff dará una conferencia en el auditorio Coinag Se viene Faro, el encuentro que traza el rumbo de la innovación en el agro

22 de septiembre 2026 · 16:09hs
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Más de 1.500 personas de una decena de países participaron de las Quintas Jornadas de Economía Crítica que se realizaron en la Universidad de Buenos Aires.

Más de 1.500 personas de una decena de países participaron de las Quintas Jornadas de Economía Crítica que se realizaron en la Universidad de Buenos Aires.

Rosario será sede del 1º al 3 de octubre de las XIX Jornadas de Economía Crítica y VIII Jornadas de Economía Feminista, un encuentro que reunirá a docentes, investigadores, graduados, estudiantes y referentes de distintos espacios para debatir sobre los principales desafíos de la economía argentina y global. La participación será libre y gratuita. Organizadas por la Sociedad de Economía Crítica y su Espacio de Economía Feminista, las jornadas se desarrollarán en dos sedes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR): el jueves 1º en la Facultad de Derecho y el viernes 2 y sábado 3 en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. La agenda tendrá como uno de sus ejes el análisis de la coyuntura y de los problemas estructurales de la economía. Entre los temas previstos aparecen macroeconomía y política económica; deuda, finanzas públicas y sistema financiero; pobreza y distribución del ingreso; economía popular, social y solidaria; desarrollo agropecuario y agroindustrial; industria 4.0; transición energética; trabajo y economía feminista. El jueves 1º de octubre, a las 19, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, se realizará el panel “Pensar la Argentina en el largo plazo”, con la participación de Andrés Wainer, de Flacso-Conicet; Sebastián Guevara, de UBA-Conicet; y Natalia Pérez Barreda, de UNR-Mate. En tanto, el viernes 2, también a las 19, el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística será escenario del panel “Pensar el Estado y el desarrollo económico en el siglo XXI”. Participarán Ignacio Trucco, de UNL-Conicet; Igal Kejsefman, de UBA-Conicet; y Verónica Grondona, de CCC-Icrict. Además de los paneles centrales, habrá mesas de debate y simposios. El jueves las actividades se extenderán de 11 a 19; el viernes, de 9 a 19; y el sábado 3, de 9 a 14. Entre los simposios se abordarán cuestiones vinculadas con planificación del desarrollo, transición energética, plataformas digitales, economía política ecológica, desarrollo agropecuario y agroindustrial argentino, transformaciones del orden internacional, recursos estratégicos, industria 4.0 y la situación de los trabajadores. El programa tendrá además una actividad previa el miércoles 30 de septiembre: el workshop “HeterodoxIA para Tesis”, destinado a estudiantes de doctorados en Economía y con el auspicio de YSI, que se realizará en la Facultad de Derecho. Más información en https://www.sociedadeconomiacritica.org/

Bernardo Kosacoff diserta sobre desarrollo

En un momento crítico para la producción argentina, uno de los investigadores más importantes del país sobre desarrollo económico ofrecerá una conferencia en Rosario. Se trata de Bernardo Kosacoff, quien disertará el jueves 24 de septiembre, en el marco de una nueva edición de la Diplomatura en Gestión del Desarrollo Regional. Kosacoff disertará sobre "Las tres Argentinas: economía, desarrollo y futuro", el jueves 24 de septiembre, a las 8.30 en el auditorio Coinag, Bv Rondeau 3633. La actividad está organizada por el Instituto de Desarrollo Regional y el Grupo Coinag como parte del Programa de Infraestructura Regional para la Integración de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El encuentro dará cuenta, con números, análisis y aportes conceptuales, de las realidades y desafíos que presentan los distintos sectores económicos de la Argentina. Inscripciones: https://forms.gle/8fh3m7PdoporGEc96.

Bernardo Kosacoff, docente, investigador y ex director de la Cepa en Argentina, estará el jueves en Rosario.

Bernardo Kosacoff, docente, investigador y ex director de la Cepa en Argentina, estará el jueves en Rosario.

Oktober Invest Fest Latam 2026 llega a Rosario

Rosario será sede el próximo 6 de octubre de Oktober Invest Fest Latam 2026, una jornada que reunirá a referentes del mundo de las inversiones, el venture capital, la innovación, la tecnología y los ecosistemas emprendedores de Alemania y Latinoamérica. El encuentro se desarrollará desde las 8.30 en la Bolsa de Comercio de Rosario (Paraguay 755) y tendrá como objetivo generar un espacio para explorar oportunidades de inversión y promover conexiones internacionales entre los distintos actores del ecosistema. La propuesta contará con actividades durante la mañana y la tarde, con modalidades de inscripción diferenciadas de acuerdo con la agenda que cada participante quiera acompañar. Los interesados pueden consultar los speakers y el cronograma completo en la página oficial de OktoberINVESTfest Latam https://oktoberinvestfestlatam.com/

Faro: la tecnología en el campo

El Foro Agroindustrial Argentino (FARO) realizará su tercera edición el próximo 7 de octubre en el Centro de Convenciones Puerto Norte, de Rosario. Bajo el lema "Campo G-Zero", el encuentro convocará a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre los desafíos que enfrenta el agro en un escenario global atravesado por la geopolítica, la innovación y los cambios en los mercados. Entre los primeros expositores confirmados se encuentran el politólogo Andrés Malamud, de la Universidad de Lisboa, quien abordará el impacto de la geopolítica en el nuevo orden mundial; Roberto Vassolo, del IAE Business School, que analizará las estrategias empresariales para un contexto de creciente incertidumbre; y Juan Pablo Cosentino, con una exposición centrada en tecnología e innovación.

Faro volvió a brillar. La segunda edición de Campo 3i fue un éxito en Rosario.

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Los desafíos de la formación de los jóvenes

Los desafíos que enfrenta la educación argentina y la necesidad de mejorar los aprendizajes de los jóvenes estuvieron en el centro de un encuentro organizado por ArcelorMittal Acindar y Argentinos por la Educación, que reunió a referentes de distintas organizaciones para analizar los resultados de las pruebas Pisa y discutir alternativas frente a la situación educativa del país. La jornada buscó poner en común distintas miradas y avanzar sobre una agenda que permita transformar los diagnósticos en acciones concretas. Uno de los ejes fue la importancia de contar con evidencia y datos para comprender los problemas del sistema educativo y diseñar iniciativas que permitan sostener mejoras en el tiempo. Del encuentro participaron Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar, y Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, junto con representantes de distintas instituciones. “La educación es una causa colectiva. Detrás de cada resultado hay mucho más que un número: hay jóvenes, posibilidades, sueños y oportunidades que pueden abrirse hacia el futuro”, señaló Amos. En ese sentido, destacó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre escuelas, familias, organizaciones y empresas para ampliar las oportunidades de las nuevas generaciones. El encuentro también puso sobre la mesa el rol que puede asumir el sector privado en la formación y el desarrollo educativo. ArcelorMittal Acindar y Fundación Acindar trabajan desde hace más de 60 años junto a escuelas, docentes y comunidades a través de diferentes programas. Entre esas iniciativas se encuentran CLIC!, la Hackatón ArcelorMittal Acindar, Ingeniamos y el programa Becas al Mérito, propuestas orientadas a promover el aprendizaje, la innovación y las vocaciones científico-tecnológicas entre los jóvenes. La actividad concluyó con un planteo común sobre la necesidad de profundizar la articulación entre el sistema educativo, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para ampliar las oportunidades de formación y contribuir al desarrollo de las comunidades.

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