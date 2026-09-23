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El Gigante de Arroyito se prepara para recibir los cuartos de final de Copa Argentina

Se confirmó al estadio donde se jugará el partido entre Racing y Boca el próximo domingo 27 de septiembre desde las 17, con entradas prácticamente agotadas

23 de septiembre 2026 · 09:10hs
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Se espera una gran convocatoria de hinchas de Boca y Racing al Gigante de Arroyito

Se espera una gran convocatoria de hinchas de Boca y Racing al Gigante de Arroyito

Boca y Racing se enfrentarán los cuartos de final de la Copa Argentina el próximo domingo 27 de septiembre desde las 17 en el estadio Gigante de Arroyito.

La confirmación de la sede y el horario llegó este martes, después de que el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazara el reclamo de Vélez contra Boca por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido correspondiente a la instancia anterior.

De esta manera, el Xeneize quedó habilitado para disputar los cuartos de final ante Racing. El ganador del cruce enfrentará en semifinales a Banfield, que viene de eliminar a Deportivo Riestra por penales.

Las entradas salieron a la venta pocos minutos después de que la AFA confirmara la sede y el horario del partido.

Boca ocupará la platea Río, la popular Sur y una pequeña parte de la platea Cordiviola Norte. La capacidad destinada al Xeneize se agotó rápidamente.

Racing, por su parte, agotó todas las plateas disponibles en la Cordiviola Norte y todavía cuenta con algunas localidades para la popular Norte.

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El fallo de la AFA ante el reclamo de Vélez

Vélez presentó una protesta formal para pedir la descalificación de Boca de la Copa Argentina. El club de Liniers sostuvo que el Xeneize incluyó seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, cuando la normativa establecía un máximo de cinco.

Los futbolistas mencionados fueron: Álvaro Montero (Colombia), Sebastián Villa (Colombia), Leandro Lozano (Uruguay), Carlos Palacios (Chile), Enner Valencia (Ecuador) y Ángel Romero (Paraguay).

Los primeros tres comenzaron como titulares. Valencia y Palacios ingresaron durante el segundo tiempo, mientras que Romero permaneció en el banco de suplentes.

El reclamo surgió después del partido que Boca y Vélez empataron 0-0 en el tiempo reglamentario y que el equipo xeneize ganó 4-3 por penales.

Según el planteo de Vélez, la infracción constituía una alineación indebida y debía provocar la eliminación de Boca. La institución sostuvo que se trataba de un hecho "objetivo y documentado", a partir de la planilla oficial y los registros del sistema COMET de la AFA.

El Tribunal de Disciplina determinó que Boca cometió una infracción reglamentaria relacionada con la confección, presentación y suscripción de la planilla oficial, pero descartó que se tratara de una alineación indebida.

En su resolución, el organismo señaló que no quedó acreditada la participación efectiva de un futbolista extranjero que no estuviera habilitado para jugar.

Por ese motivo, el Tribunal decidió mantener el resultado obtenido en el campo de juego. Sin embargo, estableció como sanción por la infracción reglamentaria una multa equivalente a 1.000 entradas al Xeneize.

El Tribunal de Disciplina explicó que el artículo 31 del Convenio Colectivo de Trabajo establece el límite de futbolistas extranjeros habilitados para suscribir una planilla, pero no determina de forma directa que el incumplimiento implique la pérdida del partido.

El organismo también señaló que la pérdida del encuentro aparece contemplada entre las sanciones disciplinarias del Estatuto de la AFA, pero consideró que en este caso no correspondía aplicarla porque no se configuró el supuesto de alineación indebida previsto por el artículo 18 del Código Disciplinario.

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