Fiesta en los mercados: bonos y acciones subieron por la baja de tasas de la FED

Pero el mercado también festejó el superávit primario y financiero que mostraron las cuentas públicas en agosto, para sumar ocho meses consecutivos con saldo positivo. El Ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado primario de $ 899.660 millones y un superávit financiero de $ 3.531 millones, luego del pago de intereses de deuda por $ 896.130 millones.

A su vez, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que en el octavo mes del año la balanza comercial arrojó un superávit de u$s 1.963 millones, ante una fuerte caída de casi 30% en las importaciones. La postergación de compras externas por partes de las empresas, a la espera de la reducción en el impuesto País, tuvo una importante incidencia. Las exportaciones subieron cerca de 15%.

“El dato de los superávits gemelos, más compras del BCRA siguen dejando un buen momentum, se comienza a ver un poco más de interés en los bonos largos”, indicó Nicolás Cappella, de la consultora IEB.

Además, la Comisión Nacional de Valores (CNV) flexibilizó otras dos normas impuestas en su momento para frenar la sangría de dólares. Resolvió dejar sin efecto la limitación para liquidar operaciones de venta de títulos contra moneda extranjera tanto bajo ley local como extranjera cuando se mantengan posiciones tomadoras de cauciones en moneda extranjera. Y eliminó la necesidad de preaviso a la CNV para dar curso a ventas de títulos contra moneda extranjera por más de $ 200 millones diarios para clientes locales que operan por cuenta propia y fondos propios.

El Banco Central compró u$s 34 millones y acumuló u$s 150 millones en los últimos cuatro días. La reservas brutas aumentaron u$s 116 millones, hasta los u$s 27.129 millones.

Los dólares financieros cayeron por quinta jornada consecutiva y el MEP perforó los $ 1.200. El CCL se hundió $ 15,15 hasta los $ 1.217,96. El dólar blue también anotó su tercera baja consecutiva y cotizó a $ 1.240 para la venta. Acumula una caída de $35 en tres días y opera en mínimos de tres meses y medio.

Por otra parte, José Luis Daza, quien acaba de asumir como viceministro de Economía, auguró que la Argentina será el país “con mayor éxito económico en los próximos 30 años” y prometió: “No sé exactamente cuándo, pero vamos a matar a la inflación”. Así lo hizo en el marco de la asamblea anual de la Federación Interamericana de Bolsas (Fiab), donde hizo su primera aparición pública desde que se incorporó a la cartera que encabeza Luis Caputo.