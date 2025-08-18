La Capital | Economía | Fausto Spotorno

Fausto Spotorno: "La actividad se va a frenar por un tiempo"

El economista analizó el impacto de la volatilidad financiera y la suba de tasas de interés. Orlando Ferreres presentó en Rosario el libro "Mirando al futuro"

Alvaro Torriglia

Por Alvaro Torriglia

18 de agosto 2025 · 17:15hs
Los economistas Fausto Spotorno y Orlando Ferreres estuvieron en Rosario.

Los economistas Fausto Spotorno y Orlando Ferreres estuvieron en Rosario.

“El gobierno decidió sacar las Lefi, que eran títulos cortos, para canjearlos por títulos más largos, las Lecap, en un periodo preelectoral, en el que todo el mundo prefiere estar corto”. Con esta amonestación, Fausto Spotorno, director del centro de estudios económicos Orlando Ferreres Y Asociados, analizó el proceso que llevó a la actual situación de inestabilidad en los mercados. El economista se mostró confiado que la reciente intervención del Banco Central traerá calma, aunque “en un nivel de tasas altas”. Esto tendrá impacto en “la actividad económica que “va a quedar frenada por un tiempo”.

Spotorno, ex integrante del consejo de asesores económicos de Javier Milei, estuvo en Rosario junto al presidente del centro de estudios que dirige, Orlando Ferreres, quien presentó su libro “Mirando al futuro”. El trabajo, elaborado junto a Marta Barros, se centró en el empalme de las series históricas de la economía Argentina, una contribución muy fuerte a la discusión tan actual sobre el recorrido económico del país.

La visita fue organizada por Adrián Giacchino, de AMG y Asociados, en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con OJF. En una rueda de prensa previa a la reunión que mantuvieron con el consejo directivo de la Bolsa, se refirieron a la volatilidad que exhiben en las últimas semanas los mercados cambiario y financiero.

En ese sentido, Spotorno consideró que “el problema se generó cuando el Banco Central decidió dejar de garantizar la liquidez”. Si bien estimó que la situación “se va a ir calmando”, consideró que lo hará “en algún nivel de tasas altas”. Por distintas vías, esto afectará el consumo. “Los bancos se frenan, y eso frena el crédito, que a su vez frena mercados como el automotor, que venía creciendo mucho”, apuntó.

“No es que la tasa de interés estaba baja antes, simplemente el gobierno garantizaba cierta liquidez y eso calmaba un poquito la temperatura, cuando decidió dejar de hacerlo, , empezamos con este problema de las tasas de interés”, describió.

Economía real

El economista entiende que “el Banco Central es la clave del momento” ya que “algo está tratando de hacer, aumentando los requisitos de reserva de los bancos”. Esta intervención a tendrá su costo en la actividad económica pero “sí va a hacer que la inflación se mantenga baja y el dólar estable hasta que el gobierno le encuentre una vuelta a este problema de la deuda de corto plazo”.

A partir de ahí, el deadline electoral abre distintas interpretaciones. “Si pensás que todo lo que pasó en el mercado cambiario es coyuntural, por las elecciones, el dólar, en estas condiciones y con estas tasas, en algún momento debería empezar a bajar”, dijo. En ese caso, el gobierno tiene espacio para soltar las tasas. Si la interpretación es más de largo plazo, en cambio, la conclusión es que “el tipo de cambio se tiene que acomodar porque Argentina no da para este tipo de cambio real”.

Spotorno llamó la atención sobre el aumento del déficit externo, que “en los dos últimos trimestres se agrandó justamente con un tipo de cambio que había bajado mucho”. Y se mostró preocupado porque ese déficit no está siendo cubierto por entrada de capitales sino por deuda. “Si esa provisión de dólares viene de deuda externa o por la quema de reservas, diría que no es sostenible, hubo durante el blanqueo una entrada del propio argentino que se había dolarizado en exceso en 2022 y 2023, ahora creo que eso se va a ir corrigiendo pero no sé qué tan rápido”.

En este marco, las proyecciones del estudio Orlando J. Ferreres, que elabora uno de los índices de actividad económica más consultados, son las de un freno en la actividad. “Todavía no la estamos viendo caer pero al frenarse los bancos se frena el crédito y con ello algunos mercados de consumo como el de los autos”, indicó.

Debates históricos

La visita de ambos economistas se enmarcó en la presentación del libro “Mirando al futuro”, que escribió Ferreres junto a Marta Barros. La obra, explicó el autor, resume el trabajo de la Fundación Norte y Sur, que se dedica a “realizar los empalmes de todas las series desde 1810 hasta ahora, y que son complicados porque tienen distintas bases y distintos componentes”.

Este empalme, subrayó, permite tener una visión más ajustada de lo que fue el recorrido económico de la Argentina. “Ahora no se puede discutir la cifra sino la opinión sobre las cifras; se discuten las políticas conservadoras, federales, de gobiernos militares y civiles; lo que no se ve es que, por ejemplo, a partir de 1930, la ruptura de la institucionalidad con el golpe de estado tuvo un costo muy grande”.

En otro aspecto, subrayó que el trabajo contribuye a responder preguntas como “¿qué hubiera pasado si todos los capitales que que se terminaron fugando por la inflación se hubieran invertido en Argentina?”. A su juicio, “hubiéramos seguido la tendencia que teníamos que seguir de Canadá, Australia y Nueva Zelanda”.

Programa de acción

La obra incluye un programa de acción para alcanzar el crecimiento. “Tiene una lista de 150 temas que habría que arreglar, entre los que ya están dichos es el de gasto público”, dijo Ferreres, quien lo asimiló a un plan de gobierno, que recoge su experiencia durante la gestión de Carlos Menem.

“La formulación de las propuestas tienen que ver con esa experiencia de gestión, porque es más o menos lo mismo: volver al liberalismo,a la Constitución de 1853, con libertad económica y la expansión a partir del mundo de toda la producción agrícola ganadera que se produjo en esa época”.

El gobierno de Javier Milei también evoca esas épocas. Pero Ferreres marca algunas diferencias”. Por ejemplo, la gestión actual “tiene más una estrategia de eliminar normas que de construir incentivos”. Por otra parte, aclara: “Cuando fui viceministro de Economía, el 14 de julio 1989 quedé a cargo con una hiperinflación de 196%, o sea una inflación anual real efectivamente publicada por el Indec de 46.500.000,23%, bastante diferencia con la que Milei dice que asumió, del 17.000%, a la que llega proyectando la tasa de una semana”.

Su plan incluye la necesidad de realizar obras de infraestructura para aumentar las exportaciones, “un tema en el que “algo el Estado tiene que participar”. También propone cambios en la relación entre Nación y provincias. “Argentina tiene una gran complejidad porque tenés tres niveles de gobierno; en su momento, desde Norte y Sur propusimos agrupar al país en regiones en lugar de provincias”, dijo. Desde su punto de vista, “sacar las provincias tiene lógica del punto de vista económico, porque vos tenés un país donde el 60% de la economía es provincia de Buenos Aires y Capital Federal”. La conclusión de este razonamiento es que “la coparticipación federal de impuestos no tiene sentido, se basa prácticamente en sacarle a la provincia de Buenos Aires para distribuir”.

Noticias relacionadas
el dolar oficial cae en picada: ¿el blue en rosario le sigue los pasos?

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?

cuentas remuneradas: cuanto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas

En el juicio por YPF, Argentina logró una pequeña victoria en los tribunales de Nueva York.

YPF: alivio para Argentina en la Justicia de EEUU

Los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario representan el 90% del valor de las ventas al exterior de la provincia de Santa Fe.

Exportaciones: Santa Fe perdió peso nacional por la baja de precios

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Tragedia en San Lorenzo: El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros"

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Lo último

Con el apretón monetario, el gobierno logró renovar deuda del Tesoro

Con el apretón monetario, el gobierno logró renovar deuda del Tesoro

La inflación provincial se mantuvo en el 1,9% en julio

La inflación provincial se mantuvo en el 1,9% en julio

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

La provincia pagará el aumento docente y dice que la paritaria está cerrada pese al rechazo gremial

Tras la negativa de Amsafé y Sadop a aceptar la oferta oficial, el ministro de Gobierno santafesino, Fabián Bastia, aseguró que la paritaria docente "es un asunto terminado".
La provincia pagará el aumento docente y dice que la paritaria está cerrada pese al rechazo gremial
Insólito robo en el Portal Rosario: intentó llevarse un aire acondicionado y terminó arrojándose al vacío
Policiales

Insólito robo en el Portal Rosario: intentó llevarse un aire acondicionado y terminó arrojándose al vacío

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?
Economía

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar
La Ciudad

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar

De la banda del Gordo Valor al robo callejero de autos: nueva imputación a El Frío Rodríguez
Policiales

De la banda del Gordo Valor al robo callejero de autos: nueva imputación a "El Frío" Rodríguez

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione
La Región

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Tragedia en San Lorenzo: El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros"

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Ovación
Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió
OVACIÓN

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió

Central habilita la reserva de populares y la compra de plateas para el clásico: cuándo y cómo hacerlo

Central habilita la reserva de populares y la compra de plateas para el clásico: cuándo y cómo hacerlo

Temperley manda en la Superliga del básquet rosarino y se juega el clásico de República de la Sexta

Temperley manda en la Superliga del básquet rosarino y se juega el clásico de República de la Sexta

Policiales
Insólito robo en el Portal Rosario: intentó llevarse un aire acondicionado y terminó arrojándose al vacío
Policiales

Insólito robo en el Portal Rosario: intentó llevarse un aire acondicionado y terminó arrojándose al vacío

De la banda del Gordo Valor al robo callejero de autos: nueva imputación a El Frío Rodríguez

De la banda del Gordo Valor al robo callejero de autos: nueva imputación a "El Frío" Rodríguez

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

La Ciudad
Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar
La Ciudad

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar

La provincia pagará el aumento docente y dice que la paritaria está cerrada pese al rechazo gremial

La provincia pagará el aumento docente y dice que la paritaria está cerrada pese al rechazo gremial

Cudaio: Santa Fe implementa un protocolo para posibilitar más donaciones de órganos

Cudaio: Santa Fe implementa un protocolo para posibilitar más donaciones de órganos

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur
POLICIALES

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un ex-Newells está a punto de convertirse en técnico de un club que quiere llegar al Federal A
Ovación

Un ex-Newell's está a punto de convertirse en técnico de un club que quiere llegar al Federal A

Búsqueda en Casilda: hallaron a un chico de 14 años desaparecido el último domingo
La Región

Búsqueda en Casilda: hallaron a un chico de 14 años desaparecido el último domingo

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a las jugueterías

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a las jugueterías

Virginia Gallardo, Porcel JR, el Turco García, candidatos famosos de los próximos comicios
Política

Virginia Gallardo, Porcel JR, el Turco García, "candidatos famosos" de los próximos comicios

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción
La Región

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino
Policiales

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito
La Ciudad

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales
La Ciudad

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

El Quini 6 quedó vacante, con un buen premio consuelo en el Siempre Sale
Información General

El Quini 6 quedó vacante, con un buen "premio consuelo" en el Siempre Sale

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza
Policiales

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado
Información General

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua
Policiales

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata
Información General

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda
El Mundo

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas
Economía

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución
Política

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos
Política

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios
La Ciudad

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios