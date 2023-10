Falta de dólares y alta demanda del mercado interno, la razón de la escasez de combustibles

Si bien a futuro asoma como un panorama alentador con Vaca Muerta, la realidad es que las ferinerías no dan abasto con la producción. Barcos en espera

La falta de dólares libres para importar y la alta demanda en el mercado interno pese a la alta producción de las destilerías complica la provisión de combustible. Según explicaron desde la Federación de Expendedores de Nafta del Interio (Faeni), aún no hay manera de reemplazar nafta súper (entre un 12% y 15%) y gasoil, en su mayoría al sector agrícola (entre un 15% y 22%), desde el mercado interno, pese a que las refinerías destilan crudo por encima del 90% . Si bien a futuro asoma como un panorama alentador con vistas al autoabastecimiento, la realidad es que muchas estaciones de servicios se mantienen a la expectativa y racionan el combustible disponible ante la falta de importación de combustibles por falta de dólares .

La incertidumbre comenzó a crecer con el correr de los últimos días pese al congelamiento de precios que rige hasta fin de año. La razón es que las refinerías tuvieron que readaptarse para procesar el tipo de crudo que se extrae en grandes cantidades del yacimiento de Vaca Muerta y por esa razón no dan abasto para abastecer al mercado interno, que insume cada vez mayor demanda.

"Todos estamos igual y la situación se va a ir agrabando donde haya picos de consumo porque hay faltante de dólares para importar nafta súper y gasoil" , le explicó a La Capital Alberto Boz, titular de Faeni. En ese sentido, aseguró que "no hay manera de reemplazar" ese tipo de naftas "porque la demanda es mayor a la oferta del mercado interno" , propio de la adaptación de las destilerías al crudo de Vaca Muerta.

"Hay que importar porque no hay mucho más margen para exprimir en el mercado interno , pese a que en Vaca Muerta hay producción suficiente y que hasta para exportar, lo cual es una buena noticia", consignó.

Sin embago, la posibilidad del autoabastecimiento aún resulta incipiente y el problema sigue dando vueltas sobre lo mismo: "No hay dólares disponibles para importar, tanto empresas como insumos médicos, mientras hay barcos petroleros a la espera en el Río de La Plata y mar argentino. Pero como no se liquidan las importaciones, no se descarga combustible".

Según comentó Boz, se necesita que todas las destilerías trabajen por encima de del 90% de su capacidad, pero pese a que eso sucede, se hace un "cuello de botella en la destilación interna" a raíz de la alta demanda en un mercado interno cada vez mayor.

"Si bien han hecho mejoras, se está destilando crudo para el mercado interno pero no alcanza. Por ese motivo hay que importar", reforzó.

En ese contexto, opinó que la responsabilidad no puede caer sobre las petroleras porque cumplieron con la misión de adaptar sus plantas para sacar mayor provecho al crudo liviano que hay en Vaca Muerta. "Todas están trabajando arriba del 90%, de modo que se necesitan más destilerías o inversiones mucho más grandes para lograr el autoabastecimiento", consideró.

Así las cosas, en Rosario como en las grandes ciudades ya comenzaron a controlar los cupos, pero aún no encendieron las alarmas por falta de del insumo. El inconveniente podría surgir en los próximos días o semanas.

A raíz de esta problemática, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) emitió un comunicado de alerta sobre la posible falta de provisión de combustibles a las estaciones de servicio de todo el país.

El comunicado dice lo siguiente:

1) Que en los últimos tiempos se vienen profundizando los problemas de abastecimiento en las redes de estaciones de servicio de todas las petroleras. Lo que se inició con quiebres dispersos de stock en regiones o zonas puntuales, se ha ido generalizando rápidamente con mayor intensidad a todos los productos, a lo largo y lo ancho del país, generando zozobra en nuestra actividad y complicaciones a los consumidores.

2) Que las Estaciones de Servicio no tenemos injerencia en la falta de una adecuada provisión de combustibles. Nuestra actividad consiste en poner a disposición de los clientes, la totalidad del volumen en nuestros establecimientos, viéndonos ahora imposibilitados de disponer de las cantidades necesarias por factores totalmente ajenos a nosotros. Ello pone en jaque la supervivencia de nuestros negocios y hace que los consumidores deban trasladarse entre distintas estaciones de servicio para lograr abastecerse del combustible necesario.

3) Que solicitamos al Gobierno Nacional arbitrar las medidas conducentes a regularizar la situación planteada, adoptando todos los medios a su alcance, que permitan a las petroleras regularizar el abastecimiento de las estaciones de servicio. Todos necesitamos combustible y en estos momentos no hay el suficiente para atender a la demanda. Urge una pronta solución.