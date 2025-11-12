La Capital | Economía | Carne

Exportación de carne a Estados Unidos: el mercado como mejor árbitro

Este acuerdo no solo amplía el volumen, sino que refuerza la posición de Argentina como proveedor confiable de carne de alta calidad

Sergio Louro

Por Sergio Louro

12 de noviembre 2025 · 11:27hs
Estiman que el nuevo acuerdo no se traducirá en aumentos del precio de la carne para el mercado interno.

Estiman que el nuevo acuerdo no se traducirá en aumentos del precio de la carne para el mercado interno.

La ampliación del cupo de exportación de carne argentina a Estados Unidos —de 20.000 hasta 80.000 toneladas — representa un avance estratégico que consolida el regreso del país a un mercado premium y altamente regulado. Este acuerdo no solo amplía el volumen, sino que refuerza la posición de Argentina como proveedor confiable de carne de alta calidad, basada en trazabilidad, sanidad y competitividad de precios.

Algunos sectores del oficialismo y de la producción ganadera han expresado inquietud por una posible discrecionalidad en la asignación del nuevo cupo. Sin embargo, el mecanismo más transparente que se ancla en el principio de “primero en llegar” (first in) permite que el propio mercado asigne las oportunidades a quienes estén mejor preparados, impulsando la competencia y la eficiencia. Este esquema, utilizado en otros países exportadores, estimula la inversión en tecnología, logística y calidad sanitaria, al tiempo que evita el reparto político o el favoritismo sectorial.

Lejos de concentrar beneficios en pocos actores, el sistema first-in premia a los productores capaces de responder con rapidez y altos estándares, permitiendo que frigoríficos y plantas de distintas escalas participen de acuerdo con su capacidad real de exportar. Además, garantiza la continuidad de los envíos y el cumplimiento contractual, factores clave para sostener la reputación de Argentina como proveedor confiable en el mercado global.

Es importante subrayar que este nuevo acuerdo no se traducirá en aumentos del precio de la carne para los consumidores locales. Por el contrario, las políticas de restricción aplicadas en años anteriores solo lograron desalentar la inversión y reducir la oferta interna, debilitando al propio sector que ahora busca fortalecerse mediante reglas claras y previsibles.

Dólares genuinos, crecimiento real

Los nuevos flujos de exportación implican un ingreso genuino de dólares comerciales, sin endeudamiento ni mecanismos financieros transitorios. Es una fuente de divisas estables que fortalece las reservas netas del Banco Central y mejora el balance externo, al tiempo que ayuda a reducir la brecha cambiaria de forma gradual y previsible.

A diferencia de la exención temporal de retenciones aplicada en septiembre a las exportaciones de granos —una medida que solo adelantó liquidaciones, redujo la recaudación y distorsionó los precios del mercado—, el acuerdo con EE. UU. genera divisas reales y sostenibles, sin costo fiscal. Mientras que aquella iniciativa fue un parche de liquidez con efectos efímeros, esta constituye una política de expansión comercial orientada a consolidar el crecimiento económico y a reforzar el perfil exportador argentino.

El acuerdo no se limita a un gesto coyuntural: se proyecta como una política comercial de largo plazo, en línea con la agenda de apertura y desregulación que impulsa el gobierno. Su correcta implementación —sin intervenciones discrecionales ni controles burocráticos— permitirá que el país mantenga un flujo sostenido de divisas, promueva la inversión privada y consolide su presencia en los principales mercados mundiales.

Una señal de reforma real

Este avance se inscribe en la agenda liberal del gobierno de Javier Milei, que busca sustituir la discrecionalidad por reglas claras, la burocracia por competencia y las políticas reactivas por una apertura basada en mérito y eficiencia productiva. En un contexto de tensiones comerciales globales, el acuerdo con Estados Unidos constituye una muestra tangible de que Argentina puede crecer exportando calidad, no protegiendo privilegios.

(*) Director del Centro de Gestión Agropecuaria de Fundación Libertad

Noticias relacionadas
Se inaugura el nuevo complejo de laboratorios de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Cartelera económica: la Bolsa de Comercio de Rosario inaugura su nuevo complejo de laboratorios

el dolar blue se desperto y se alejo del oficial: a cuanto cerro este martes en rosario

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario

Laboratorios Nova nació en 1985 en Cañada de Gómez.

Una empresa santafesina inauguró una planta de fertilizantes bioorgánicos

Los acreedores de Vicentin con derecho a voto son 1.722 y el capital cifrado alcanza a $100.412.824.176, revelaron los síndicos.

El juez confirmó que Grassi llegó primero para quedarse con Vicentin

Ver comentarios

Las más leídas

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Lo último

Parecidos a Newells: los jugadores de otro club de primera dicen que no cobran desde agosto

Parecidos a Newell's: los jugadores de otro club de primera dicen que no cobran desde agosto

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

¿Cómo será este verano en Rosario? Expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias

¿Cómo será este verano en Rosario? Expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Secuestraron documentación, su celular y computadoras. Está sospechado de haber autorizado, con una medida judicial, que una empresa del financista Fernando Whpei compre u$S10 millones al cambio oficial, mientras regía el cepo cambiario.

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad
¿Cómo será este verano en Rosario? Expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias
La Ciudad

¿Cómo será este verano en Rosario? Expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias

Antonela Roccuzzo remata parte de su vestidor para juntar fondos para una escuela de Rosario
La Ciudad

Antonela Roccuzzo remata parte de su vestidor para juntar fondos para una escuela de Rosario

Violencia y bochorno en el fútbol infantil: padres de chicos de 8 años atacaron a un árbitro
LA CIUDAD

Violencia y bochorno en el fútbol infantil: padres de chicos de 8 años atacaron a un árbitro

Ley de financiamiento: docentes de UTN van a la justicia contra decreto de Javier Milei
LA CIUDAD

Ley de financiamiento: docentes de UTN van a la justicia contra decreto de Javier Milei

Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario
La Ciudad

Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

Ovación
Los jugadores de Newells volvieron a entrenar después del paro que hicieron el martes

Por Hernán Cabrera
Ovación

Los jugadores de Newell's volvieron a entrenar después del paro que hicieron el martes

Los jugadores de Newells volvieron a entrenar después del paro que hicieron el martes

Los jugadores de Newell's volvieron a entrenar después del paro que hicieron el martes

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial en el club del Parque

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial en el club del Parque

La ventaja de Alpine en 2026 que ilusiona a Colapinto y Gasly

La "ventaja" de Alpine en 2026 que ilusiona a Colapinto y Gasly

Policiales
Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad
Policiales

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

La Ciudad
¿Cómo será este verano en Rosario? Expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias
La Ciudad

¿Cómo será este verano en Rosario? Expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias

Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario

Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario

Demoraron a cinco cuidacoches que quisieron cobrar estacionamiento en Colectividades

Demoraron a cinco cuidacoches que quisieron cobrar estacionamiento en Colectividades

Ley de financiamiento: docentes de UTN van a la justicia contra decreto de Javier Milei

Ley de financiamiento: docentes de UTN van a la justicia contra decreto de Javier Milei

Hallan cocaína en una avioneta que aterrizó en un campo de Arequito
Policiales

Hallan cocaína en una avioneta que aterrizó en un campo de Arequito

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos
Ovación

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur
POLICIALES

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

Diabetes en alza: movida en hospitales de Rosario con información y controles

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Diabetes en alza: movida en hospitales de Rosario con información y controles

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña en el barrio República de la Sexta

Por Matías Petisce
La Ciudad

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña en el barrio República de la Sexta

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos
Información General

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado
Policiales

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado

Una empresa santafesina inauguró una planta de fertilizantes bioorgánicos
Economía

Una empresa santafesina inauguró una planta de fertilizantes bioorgánicos

EEUU confirmó que se activó el swap y hay temor por las reservas
Economía

EEUU confirmó que se activó el swap y hay temor por las reservas

Un avión militar turco se estrelló en Georgia con 20 personas a bordo
Información General

Un avión militar turco se estrelló en Georgia con 20 personas a bordo

Se desplomó un puente en China a pocos meses de su inauguración
Información General

Se desplomó un puente en China a pocos meses de su inauguración

Cuba juzga a su exministro Alejandro Gil por corrupción y espionaje
El Mundo

Cuba juzga a su exministro Alejandro Gil por corrupción y espionaje

Ordenan la detención de De Vido por la Tragedia de Once y debe presentarse el jueves
Política

Ordenan la detención de De Vido por la Tragedia de Once y debe presentarse el jueves

El precio de la carne aumentó más de 3 % en el mes de octubre
Economía

El precio de la carne aumentó más de 3 % en el mes de octubre

Un adolescente de 13 años jugaba en una vereda de su casa y le dispararon
Policiales

Un adolescente de 13 años jugaba en una vereda de su casa y le dispararon

Con la baja de crímenes narco, el gobierno enfoca en conflictos interpersonales
Política

Con la baja de crímenes narco, el gobierno enfoca en conflictos interpersonales

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica
La Región

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

El detenido por abuso sexual de un bebé de seis meses fue imputado con agravantes
La Ciudad

El detenido por abuso sexual de un bebé de seis meses fue imputado con agravantes

Santilli juró como ministro del Interior y diseña una gira con gobernadores aliados
Política

Santilli juró como ministro del Interior y diseña una gira con gobernadores aliados