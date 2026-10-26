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El Sindicato de Trabajadores Químicos en alerta por reducción de un turno en la planta de Basf en General Lagos

La compañía Basf pasará de cuatro a tres turnos desde noviembre en su planta de General Lagos. El gremio expresó su preocupación frente al esquema de retiros voluntarios que abrió

26 de octubre 2026 · 14:34hs
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La planta de Basf de General Lagos produce dispersiones poliméricas y aditivos utilizados como materias primas para pinturas

La planta de Basf de General Lagos produce dispersiones poliméricas y aditivos utilizados como materias primas para pinturas, impermeabilizantes, adhesivos y otros productos destinados a la construcción y la industria.

El Sindicato de Trabajadores Químicos de Rosario se manifestó en estado de alerta frente a la decisión de la compañía Basf de reducir uno de sus turnos en la planta de General Lagos. Además, desde el gremio expresaron su preocupación sobre la situación laboral en la planta luego de que desde la empresa comunicaran que "hay una baja en la producción" y abrieran la posibilidad de retiros voluntarios.

En el sindicato explicaron que de cuatro turnos se pasaron a tres y en el presente se trabaja de lunes a sábados a la mañana cuando “hace aproximadamente un mes se trabajaba de lunes a lunes".

En este escenario se abrió una mesa de negociación y Basf presentó la propuesta de retiros voluntarios. Ofrecieron la indemnización más un 20% del monto que corresponde según la ley y prórroga de la obra social por seis meses. “Hay trece trabajadores menos en la planta”, dijo Rubén Carroselli, integrante del gremio Químico de Rosario.

El dirigente detalló que de los 13 operarios, 9 se acoplaron al retiro voluntario, de los cuales cuatro estaban a punto de jubilarse y otros cuatro trabajadores fue por "despido encubierto", apuntó.

La planta de Basf en General Lagos tiene unos 150 trabajadores directos e indirectos, de los cuales unos 70 son trabajadores químicos. Desde el 1º de noviembre comenzará a operar con tres turnos.

>> Leer más: El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas

El gremio advirtió que se encuentra en estado de asamblea permanente y que “esta firme en la defensa de los puestos laborales y los derechos de los compañeros”, dijo Carroselli.

La planta de General Lagos produce dispersiones poliméricas y aditivos utilizados como materias primas para pinturas, impermeabilizantes, adhesivos y otros productos destinados a la construcción y la industria. En el predio también funciona un centro de distribución de productos para la protección de cultivos.

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