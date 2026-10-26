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Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos

La moneda brasileña sufrió una marcada depreciación este lunes después del balotaje y abre la posibilidad de gastar menos en alojamiento, comidas y servicios turísticos. Las agencias registran un aumento superior al 40% en la demanda para el verano y crecen las reservas anticipadas.

26 de octubre 2026 · 14:31hs
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Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos

Las vacaciones en Brasil podrían resultar más baratas para los argentinos durante el verano 2027. La contundente caída del real frente al dólar, luego del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de este domingo, modificó el escenario cambiario y abrió nuevas expectativas entre quienes planean viajar a las playas del país vecino. El movimiento de la moneda llega en un momento de fuerte demanda turística, con un incremento superior al 40% en las agencias de viajes y un crecimiento cercano al 45% en las búsquedas online de vuelos, paquetes y alojamientos.

El real comenzó este lunes con una fuerte depreciación frente al dólar, que llegó a cotizar a 5,51 reales, un valor que no se registraba desde fines de 2025. La reacción de los mercados se produjo después de que Lula consiguiera la reelección frente a Flávio Bolsonaro y asegurara su continuidad en la presidencia brasileña hasta 2030.

Para los turistas argentinos, el impacto podría ser favorable. Cuanto menos vale el real frente al dólar, mayor es la capacidad de compra de quienes llegan a Brasil con divisas estadounidenses, siempre que esa depreciación se mantenga y los precios locales no aumenten en la misma proporción.

La diferencia se notaría especialmente en los gastos cotidianos de las vacaciones: restaurantes, supermercados, transporte, excursiones y servicios de playa. También podría trasladarse a determinados alojamientos y paquetes turísticos, aunque no necesariamente de manera inmediata.

El nuevo escenario cambiario vuelve a colocar a Brasil como uno de los destinos más competitivos para los argentinos, con precios que, según las expectativas del sector turístico, podrían resultar más convenientes que los de la Costa Atlántica argentina.

Cuánto se abaratan las vacaciones en Brasil con la caída del real

La moneda brasileña llegó a registrar una depreciación cercana al 12% frente al dólar durante las primeras operaciones posteriores a las elecciones. En paralelo, los activos financieros de Brasil sufrieron importantes pérdidas, en una reacción negativa de las inversiones especulativas al resultado electoral.

El movimiento del tipo de cambio tiene una consecuencia directa para quienes viajan a Brasil desde el extranjero.

La ventaja cambiaria podría beneficiar a los turistas argentinos que ya contrataron vuelos y alojamiento, pero todavía deben afrontar gastos en destino. En cambio, quienes compren paquetes cotizados directamente en dólares dependerán de cómo las empresas turísticas trasladen la depreciación del real a sus tarifas.

Desde el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (Facve) señalaron que, si se sostiene el nuevo tipo de cambio, el principal impacto estará en el costo de vida durante la estadía.

Crece más del 40% la demanda para viajar a Brasil en el verano 2027

La caída del real encuentra al turismo brasileño en plena expansión. Incluso antes del balotaje, las agencias argentinas habían detectado un fuerte adelantamiento de las compras para la temporada 2026-2027, impulsado por la búsqueda de mejores precios y la posibilidad de asegurar tarifas antes de eventuales modificaciones cambiarias.

De acuerdo con los relevamientos del sector, la demanda para viajar a Brasil durante el próximo verano aumentó más del 40%.

Los datos de las principales plataformas y operadores confirman ese crecimiento.

Turismocity registró durante octubre un incremento del 43% en las búsquedas de paquetes turísticos respecto del mismo período de septiembre.

En tanto, CVC, el grupo propietario de Almundo y Ola Mayorista, también detectó una aceleración en las ventas.

Brasil se prepara para otra temporada récord de turistas argentinos

El interés por las playas brasileñas se refleja también en las estadísticas oficiales. Según la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), 2.244.297 argentinos ingresaron a Brasil entre enero y agosto de 2026.

Argentina representa el 49% de los turistas recibidos por el país vecino y se mantiene como su principal mercado emisor.

Otro dato significativo es el crecimiento de los viajes en avión. El 53% de los turistas argentinos que visitaron Brasil durante los primeros ocho meses del año ingresó por vía aérea, frente al 41% registrado en igual período de 2025.

La mayor demanda estuvo acompañada por una ampliación de las conexiones aéreas. La oferta de vuelos hacia Brasil aumentó 7%, mientras que el Nordeste brasileño registró una expansión del 9,5% en la conectividad y un crecimiento del 69% en las visitas, según el Ministerio de Turismo.

Esa región gana protagonismo entre los turistas argentinos que buscan alternativas a los destinos tradicionales del sur brasileño.

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