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El plantel de Newell's descansa pensando en la planificación para la definición ante Unión

Tras el empate ante San Lorenzo, el Rojinegro buscará el próximo domingo asegurar la clasificación cuando reciba en el Coloso al Tatengue

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

26 de octubre 2026 · 14:33hs
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Kudelka espera por la recuperación de los lesionados para pensar en el equipo para el próximo partido.

Kudelka espera por la recuperación de los lesionados para pensar en el equipo para el próximo partido.

Son semanas de tranquilidad en el Parque de la Independencia. La victoria ante Central Córdoba de Santiago del Estero, sumado al empate del último fin de semana de Newell's ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, le dieron un panorama más que favorable de cara a clasificar por primera vez a los octavos de final de la Liga con este nuevo formato.

La Lepra, tras el encuentro ante el Cuervo, tuvo dos días de descanso pensando en el choque ante el Tatengue y recién regresará a los entrenamientos el martes por la tarde, en el complejo de Bella Vista, a puertas cerradas y sin atención a la prensa.

Kudelka, a la expectativa por los lesionados

Más allá de que el equipo ha logrado poder reemplazar de muy buena manera a los ausentes tanto por lesión como por suspensión, Frank Kudelka espera recuperar y poder volver a tener a disposición a dos piezas importantes como lo son Lautaro Gianetti y Rodrigo Herrera.

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Por el lado del defensor, el propio entrenador Rojinegro advirtió que Gianetti comenzó a trabajar de manera normal la semana pasada y que todos los cañones apuntan al regreso del marcador central o por lo menos que esté a disposición ante el equipo santafesino.

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En caso que no esté ciento por ciento desde lo físico el exzaguero velezano, probablemente continuará Bruno Cabrera, figura ante el Cuervo, y Gianetti se puede sumar desde el banco de suplentes para ir sumando minutos paulatinamente tras la lesión muscular en el encuentro ante Lanús.

Rodrigo Herrera, la incógnita para el domingo

Uno de los futbolistas preferidos para el técnico Leproso es Rodrigo Herrera. El volante sufrió un pisotón en el partido frente al Ferroviario que le dejó un problema óseo que, debido a la inmediatez del choque ante San Lorenzo, no tuvo posibilidades de ser parte de los convocados.

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La idea del cuerpo técnico es seguirlo de cerca y ver cómo responde esta semana el exmediocampista Calamar. En caso que no llegue, tendrá el DT una decisión que tomar, ya que en el encuentro ante el equipo de Insúa volvió a modificar la mitad de cancha en el entretiempo, dándole una oportunidad a Alejo Montero en lugar de Jerónimo Gómez Mattar.

En caso que Herrera no pueda regresar ante Unión, otro de los que correría con chances de ocupar un lugar en la mitad de cancha junto a Luca Regiardo es Lucas Gómez, quien siempre es una rueda de auxilio para el DT en el momento de cierre de los encuentros.

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