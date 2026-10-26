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Central no baja los brazos: arde la tabla anual y se viene un partido clave por el título

El Canalla fue puntero por algunas horas, pero el triunfo de Boca lo bajó al segundo escalón, a la espera del duelo entre Argentinos e Independiente Rivadavia

26 de octubre 2026 · 14:33hs
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Rosario Central se mantiene en la pelea por la tabla anual con Di María como emblema.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Rosario Central se mantiene en la pelea por la tabla anual con Di María como emblema.

Rosario Central apunta los cañones a la tabla anual y sigue a paso firme en el cierre de la fase regular del torneo Clausura, que definirá al campeón de Liga 2026. El equipo de Jorge Almirón tendrá dos partidos más por delante, pero no podrá ignorar lo que sucede con sus rivales directos ya que necesita algo más que ganar.

El Canalla encadena tres triunfos consecutivos y, después de la victoria 2 a 0 ante Huracán el sábado pasado, trepó a lo más alto de la tabla general de la temporada. No obstante, el liderazgo no duró mucho debido a que Boca venció 1 a 0 como visitante a Independiente y recuperó el 1º puesto.

La pelea por el título y la clasificación a la Copa Libertadores está que arde, por lo que cada punto vale oro. Además del triunfo del Xeneize, Vélez goleó 5 a 0 en Santiago del Estero ante Central Córdoba y tampoco pierde pisada. En tanto, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se enfrentarán el martes en un partido fundamental para todos.

Boca encontró el triunfo en el final del partido ante Independiente y en Central todos lo lamentaron.

Boca encontró el triunfo en el final del partido ante Independiente y en Central todos lo lamentaron.

Por eso, a falta de dos fechas para la definición, Central mira de reojo a sus rivales directos en la lucha por el título, pero también se encuentra cada vez más cerca de lograr el boleto a la próxima Libertadores.

La pelea en la tabla anual

Si bien todavía queda por disputarse el duelo entre Argentinos e Independiente Rivadavia, pasó el fin de semana y la tabla anual mantiene la definición abierta. Boca mira a todos desde arriba y alcanzó los 57 puntos en el año, por lo que es el único que depende de sí mismo para coronarse (el Bicho puede alcanzarlo pero tiene peor diferencia de gol).

Central aparece en el segundo escalón, apenas un punto por detrás del Xeneize con un total de 56 unidades, pero no pierde la ilusión de trepar a la cima. A su vez, Vélez se ubica en la tercera posición con 55 puntos y está dispuesto a seguir en la conversación.

Por su parte, Argentinos permanece con 54 unidades e Independiente Rivadavia con 53, ambos con un partido menos que el resto. Este cruce entre el Bicho y la Lepra mendocina cambiará las posiciones en caso de que haya un ganador, mientras que el empate dejaría a los de La Paternal igualados con Vélez, aunque el Fortín tiene mejor diferencia de gol.

>> Leer más: El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

Cabe destacar que, por otro lado, los dos primeros puestos de esta tabla entregarán cupos directos a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, mientras que el tercero clasificará a la fase previa de dicha competencia. Si alguno de esos equipos logra obtener un cupo de campeón (Clausura, Copa Argentina, Libertadores o Sudamericana) entregarán estas plazas a los siguientes mejor ubicados.

Qué pasa si hay empate en puntos

El artículo 24.3 del reglamento de la Liga Profesional de Fútbol estableció cuáles serían los métodos de desempate “en caso de igualdad en puntos entre dos o más equipos en algunas de las posiciones de la tabla general de posiciones 2026”.

Si se cumple esa condición, la LPF determinó que se impondrá el equipo con mejor diferencia de goles. En caso de que subsista la igualdad, se resolverá “en favor del equipo que hubiese obtenido mayor cantidad de goles a favor”. A su vez, si se mantiene el empate en todos los aspectos, se recurrirá a la “tabla general de Fair Play 2026” en favor del equipo mejor posicionado de la disputa. Si ninguno de estos métodos marca una diferencia, se acudirá a un sorteo del Comité Ejecutivo de la LPF.

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