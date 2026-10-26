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La industria santafesina cayó 1,9% en agosto y acumula una baja de 3,3% en 2026

La maquinaria agrícola se desplomó 37,9% y el complejo metalúrgico perdió 20,4%, según el informe de Fisfe

26 de octubre 2026 · 15:05hs
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Las exportaciones de manufacturas de origen industrial aumentaron 6

Las exportaciones de manufacturas de origen industrial aumentaron 6,5% en valor y 5,8% en cantidades.

La producción industrial de Santa Fe cayó 1,9% interanual en agosto y acumuló una contracción de 3,3% en los primeros ocho meses de 2026. El retroceso alcanzó al 66% de las ramas fabriles relevadas, en un escenario de fuertes bajas en la maquinaria agrícola y la metalurgia que el crecimiento de la molienda de soja y la elaboración de lácteos no logró compensar, según el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).

Aunque la actividad mostró una recuperación de 2,8% respecto de julio en la medición desestacionalizada, el balance siguió siendo negativo frente al año pasado, advierten en el informe. Agosto fue el cuarto mes consecutivo de caída interanual y el nivel de producción se ubicó 9,9% por debajo del registrado en el mismo mes de 2022.

La entidad vinculó las dificultades del sector con la debilidad del consumo privado, que cayó 2,4% en el segundo trimestre, las menores inversiones y la persistencia de elevadas importaciones de bienes destinados al consumo final. También señaló el estancamiento de la construcción en niveles bajos desde 2024, la presión de los costos sobre la competitividad y las prácticas de comercio que considera desleales. En ese marco, expresó su preocupación por los nuevos cierres de plantas y la pérdida de puestos de trabajo.

La maquinaria agropecuaria volvió a mostrar uno de los resultados más críticos, la producción se desplomó 37,9% interanual en agosto y acumuló una baja de 31,2% entre enero y agosto. Por su peso en la estructura industrial santafesina, fue la actividad que más contribuyó al retroceso del índice general, con una incidencia negativa de 1,95 puntos porcentuales.

Fisfe advirtió sobre la desconexión entre el desempeño del sector de la maquinaria agrícola y el crecimiento de la actividad agropecuaria, que registró una expansión acumulada de 17,4%, según el indicador citado en el informe. A esa diferencia se sumó el avance de los equipos importados. Durante el primer semestre, los patentamientos de maquinaria agrícola, vial e industrial de origen nacional bajaron 7,4%, mientras que los de unidades provenientes del exterior crecieron 11,5%.

La industria metalúrgica

El deterioro también atravesó al conjunto de la industria metalúrgica provincial, cuya producción cayó 20,4% interanual en agosto y 17,4% en los primeros ocho meses del año. El 87% de los sectores que integran ese complejo registró una disminución de la actividad. Además, el nivel de producción se ubicó 38% por debajo del observado en agosto de 2023.

Entre las ramas con resultados negativos se destacaron los productos de metal y servicios de trabajo de metales, con una baja de 11,6%; las carrocerías y remolques, con un retroceso de 9,9%; y la maquinaria de uso especial, con una caída de 9,7%. También disminuyeron la fabricación de productos metálicos para uso estructural, 9%, y la de autopartes, 4,8%.

La siderurgia, por su parte, redujo su producción de acero 7,8% interanual en agosto. Si bien en el acumulado de los primeros ocho meses mostró una mejora de 9,5%, la elaboración de productos laminados cayó 5%. Según Fisfe, la disparidad se explica por las mayores exportaciones de palanquilla de acero a mercados latinoamericanos, en un contexto de debilidad de la demanda vinculada con la construcción.

El panorama también fue desfavorable para la industria frigorífica bovina. La faena santafesina disminuyó 7,9% en agosto y encadenó catorce meses de variaciones interanuales negativas. Entre enero y agosto, el retroceso llegó a 5,6%, equivalente a unas 87 mil cabezas menos que en igual período de 2025. En cambio, la faena porcina creció 1,8% en el mes y acumuló una expansión de 9,6% en el año.

El motor de la agroindustria

Las principales señales positivas llegaron de la agroindustria. La elaboración de productos lácteos aumentó 10,2% interanual en agosto y la molienda de oleaginosas avanzó 9,8%. Ambas actividades aportaron las mayores contribuciones favorables al índice provincial y amortiguaron el impacto de las caídas en otras ramas.

El procesamiento de soja alcanzó 3,8 millones de toneladas y la producción de aceite llegó a 769 mil toneladas, los registros más elevados de la serie histórica para un mes de agosto. La elaboración de aceite creció 13,1% interanual, mientras que la actividad del complejo acumuló una mejora cercana al 2% en los primeros ocho meses de 2026. Fisfe señaló que ese nivel de molienda se sostuvo con una participación creciente de las importaciones de porotos.

También registraron aumentos la edición e impresión, con una suba de 4%; el papel y sus productos, con 2,7%; y la elaboración de fiambres y embutidos, con 1,5%. En contraste, retrocedieron las prendas de vestir, 12,3%; los muebles y colchones, 5,3%; y las manufacturas de plástico y la molienda de cereales, ambas con bajas de 2,8%.

La situación del empleo en la provincia

La contracción productiva tuvo su correlato en el empleo. Según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo incluidos en el informe, en julio la cantidad de trabajadores en la industria santafesina cayó 4% interanual, lo que representó unos 5.300 puestos menos.

La comparación con diciembre de 2023 muestra un deterioro más profundo, hasta julio de 2026 la industria manufacturera provincial perdió 12.246 trabajadores cubiertos y 508 empleadores asegurados. Las disminuciones fueron de 8,9% y 8,6%, respectivamente.

Otro indicador acompañó la debilidad fabril. La demanda de electricidad de un grupo importante de grandes usuarios industriales santafesinos cayó 5,6% interanual en agosto. En los primeros ocho meses del año acumuló una baja de 0,9% y quedó 18,4% por debajo del registro de igual período de 2023.

Las exportaciones, en tanto, mostraron un desempeño favorable. Entre enero y agosto, las ventas externas de manufacturas de origen agropecuario de Santa Fe crecieron 42,9% en valor y 33,7% en volumen. Las manufacturas de origen industrial aumentaron 6,5% en valor y 5,8% en cantidades. Ese crecimiento, junto con el impulso de la soja y los lácteos, convivió con una caída de la producción que siguió extendida entre las fábricas de la provincia.

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