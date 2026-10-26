Rosario Tech Week creció un 86% y duplicó sus sedes en la segunda edición

Con 2.787 inscripciones, 40 eventos y más de 50 organizaciones anfitrionas, la iniciativa amplió su alcance en la ciudad.

La Rosario Tech Week cerró su segunda edición en este 2026 con una convocatoria que casi duplicó la de 20265. Con 2.787 inscripciones, la iniciativa amplió su agenda de encuentros y se extendió a nuevos espacios de la ciudad, en una propuesta que logró conectar a empresas, emprendedores y referentes del ecosistema tecnológico local.

"El año pasado demostramos que Rosario podía tener su propia Tech Week. Este año demostramos que llegó para quedarse: más eventos, más organizaciones, el doble de sedes y casi el doble de gente", señaló Luisina Golosetti, organizadora y presidenta de Rosario Innovation Hub. Gracias a los resultados de este año, tanto en números como en experiencias y comentarios de sus asistentes, la organización ya anticipó que en 2027 la Rosario Tech Week volverá con una propuesta más grande y convocante .

La expansión se reflejó tanto en la cantidad de actividades como en la diversidad de propuestas. La programación pasó de 30 eventos en 2025 a 40 en esta edición, con más de 50 organizaciones anfitrionas y 28 sedes, el doble que el año pasado. Desde la Bolsa de Comercio hasta bares, espacios de coworking y cooperativas tecnológicas, la agenda abordó temas como inteligencia artificial, inversiones, videojuegos, marketing y negocios digitales, con formatos que fueron desde encuentros reducidos hasta actividades abiertas a una mayor convocatoria.

Once de esas actividades agotaron sus cupos y 22 de los 40 eventos superaron los 30 inscriptos. Además, seis propuestas reunieron a más de 100 personas , entre ellas la apertura y el cierre de la semana, "Jaque a la IA", de Renaiss; "IA: de la empresa a la sociedad", de Fundación -D, Comunidad BirrIA y Tomás Trapé; "Impulso 360", de Wootic y Poliedro; y "Shippear #3" . La agenda combinó así encuentros para grupos reducidos con propuestas de mayor convocatoria.

“La Tech Week es mucho más que una agenda de eventos: es una forma de conectar al ecosistema y transformar el potencial de Rosario en oportunidades concretas. Cada organización que abrió sus puertas, cada comunidad que convocó y cada persona que participó fue parte de este crecimiento”, afirmó Nicolás Davobe, organizador y miembro de Rosario Innovation Hub.

En esa línea, destacó que pasar de 14 a 28 sedes y reunir a más de 50 organizaciones demuestra una voluntad real de colaborar, compartir conocimiento y construir en conjunto. También planteó el desafío de darle continuidad a esa conexión durante todo el año, generar nuevas oportunidades de negocio e impulsar proyectos que posicionen a Rosario como un referente regional en tecnología e innovación.

Así, Dabove lo resumió en que: “La Rosario Tech Week no termina con esta edición, sino que representa el punto de partida para lo que el ecosistema puede construir en conjunto”.

Una convocatoria que llegó más allá de la comunidad

La convocatoria también tuvo repercusión en los canales digitales. El calendario oficial recibió cerca de 10.000 visitas y sumó 919 suscriptores, mientras que las redes sociales alcanzaron a 55.000 personas y acumularon más de 300.000 visualizaciones.

"Siete de cada diez personas alcanzadas en Instagram no pertenecían a la comunidad habitual de la cuenta, evidenciando el crecimiento de la Rosario TechWeek", explicó Costanza Grosso, organizadora del evento y encargada de comunicación.

La difusión también se extendió a la red de profesionales LinkedIn, donde 70 personas y organizaciones mencionaron a la Rosario TechWeek en 129 publicaciones contando qué se llevaron de cada evento e invitando a más gente a formar parte. “La participación activa de la comunidad y los ocho voluntarios que se sumaron en esta edición nos permitieron tener una cobertura en vivo de toda la semana”, remarcó Grosso.

2025 vs. 2026