La Capital | La Ciudad | Rosario

Rosario Tech Week creció un 86% y duplicó sus sedes en la segunda edición

Con 2.787 inscripciones, 40 eventos y más de 50 organizaciones anfitrionas, la iniciativa amplió su alcance en la ciudad.

26 de octubre 2026 · 14:32hs
Google Seguir a La Capital en Google
Rosario Tech Week se afianza como evento tecnológico en la ciudad

Rosario Tech Week se afianza como evento tecnológico en la ciudad

La Rosario Tech Week cerró su segunda edición en este 2026 con una convocatoria que casi duplicó la de 20265. Con 2.787 inscripciones, la iniciativa amplió su agenda de encuentros y se extendió a nuevos espacios de la ciudad, en una propuesta que logró conectar a empresas, emprendedores y referentes del ecosistema tecnológico local.

"El año pasado demostramos que Rosario podía tener su propia Tech Week. Este año demostramos que llegó para quedarse: más eventos, más organizaciones, el doble de sedes y casi el doble de gente", señaló Luisina Golosetti, organizadora y presidenta de Rosario Innovation Hub. Gracias a los resultados de este año, tanto en números como en experiencias y comentarios de sus asistentes, la organización ya anticipó que en 2027 la Rosario Tech Week volverá con una propuesta más grande y convocante.

La expansión se reflejó tanto en la cantidad de actividades como en la diversidad de propuestas. La programación pasó de 30 eventos en 2025 a 40 en esta edición, con más de 50 organizaciones anfitrionas y 28 sedes, el doble que el año pasado. Desde la Bolsa de Comercio hasta bares, espacios de coworking y cooperativas tecnológicas, la agenda abordó temas como inteligencia artificial, inversiones, videojuegos, marketing y negocios digitales, con formatos que fueron desde encuentros reducidos hasta actividades abiertas a una mayor convocatoria.

Once de esas actividades agotaron sus cupos y 22 de los 40 eventos superaron los 30 inscriptos. Además, seis propuestas reunieron a más de 100 personas, entre ellas la apertura y el cierre de la semana, "Jaque a la IA", de Renaiss; "IA: de la empresa a la sociedad", de Fundación -D, Comunidad BirrIA y Tomás Trapé; "Impulso 360", de Wootic y Poliedro; y "Shippear #3". La agenda combinó así encuentros para grupos reducidos con propuestas de mayor convocatoria.

“La Tech Week es mucho más que una agenda de eventos: es una forma de conectar al ecosistema y transformar el potencial de Rosario en oportunidades concretas. Cada organización que abrió sus puertas, cada comunidad que convocó y cada persona que participó fue parte de este crecimiento”, afirmó Nicolás Davobe, organizador y miembro de Rosario Innovation Hub.

En esa línea, destacó que pasar de 14 a 28 sedes y reunir a más de 50 organizaciones demuestra una voluntad real de colaborar, compartir conocimiento y construir en conjunto. También planteó el desafío de darle continuidad a esa conexión durante todo el año, generar nuevas oportunidades de negocio e impulsar proyectos que posicionen a Rosario como un referente regional en tecnología e innovación.

Así, Dabove lo resumió en que: “La Rosario Tech Week no termina con esta edición, sino que representa el punto de partida para lo que el ecosistema puede construir en conjunto”.

Una convocatoria que llegó más allá de la comunidad

La convocatoria también tuvo repercusión en los canales digitales. El calendario oficial recibió cerca de 10.000 visitas y sumó 919 suscriptores, mientras que las redes sociales alcanzaron a 55.000 personas y acumularon más de 300.000 visualizaciones.

"Siete de cada diez personas alcanzadas en Instagram no pertenecían a la comunidad habitual de la cuenta, evidenciando el crecimiento de la Rosario TechWeek", explicó Costanza Grosso, organizadora del evento y encargada de comunicación.

La difusión también se extendió a la red de profesionales LinkedIn, donde 70 personas y organizaciones mencionaron a la Rosario TechWeek en 129 publicaciones contando qué se llevaron de cada evento e invitando a más gente a formar parte. “La participación activa de la comunidad y los ocho voluntarios que se sumaron en esta edición nos permitieron tener una cobertura en vivo de toda la semana”, remarcó Grosso.

2025 vs. 2026

Noticias relacionadas
El video de la joven se viralizó en redes sociales durante todo el fin de semana (Imagen: archivo).

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario

Gran fin de semana para la ciudad de Rosario

Rosario recibió más de 120.000 visitantes y la ocupación hotelera llegó al 97%

Juan Falú y Mariano Loiácono vienen a Rosario con el concierto titulado Cuerda y metal. Folclore en versiones libres

Juan Falú y Mariano Loiácono, juntos en Rosario: folclore con la libertad de la improvisación

La multitud sigue en vilo la pelea por el segundo lugar entre Matías Rossi, Otto Friztler y Julián Santero al inicio de la carrera, con Lambiris escapado de entrada.

Tribunas repletas, los de Ford chochos y el que ganó fue el automovilismo con el Turismo Carretera en Rosario

Las más leídas

Los campos más caros de Santa Fe: cuánto cuesta una hectárea y en qué departamentos están

Los campos más caros de Santa Fe: cuánto cuesta una hectárea y en qué departamentos están

Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale

Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale

Balón de Oro 2026: horario, nominados y dónde seguir la transmisión en vivo

Balón de Oro 2026: horario, nominados y dónde seguir la transmisión en vivo

Belloso rompió el silencio sobre su posible candidatura a intendente de Rosario: qué dijo

Belloso rompió el silencio sobre su posible candidatura a intendente de Rosario: qué dijo

Lo último

Central no baja los brazos: arde la tabla anual y se viene un partido clave por el título

Central no baja los brazos: arde la tabla anual y se viene un partido clave por el título

El plantel de Newells descansa pensando en la planificación para la definición ante Unión

El plantel de Newell's descansa pensando en la planificación para la definición ante Unión

Rosario Tech Week creció un 86% y duplicó sus sedes en la segunda edición

Rosario Tech Week creció un 86% y duplicó sus sedes en la segunda edición

Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión

Ariel Matías Cabrera y Damián Gerardo Reifenstuel fueron condenados a 20 años de prisión y Juan José Massón a 18 años de cárcel por el crimen de la joven hincha de Central

Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión
Tras la sentencia, disconformidad de la familia de Ivana Garcilazo: Estamos indignados
Policiales

Tras la sentencia, disconformidad de la familia de Ivana Garcilazo: "Estamos indignados"

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario
Policiales

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario

Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos
Información General

Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos

Belloso, ¿a la cancha?

Por Facundo Borrego
Política

Belloso, ¿a la cancha?

Los vínculos de Pablo Totene: productor de boliches de la región quedó preso por narcotráfico
Policiales

Los vínculos de "Pablo Totene": productor de boliches de la región quedó preso por narcotráfico

Las más leídas
Los campos más caros de Santa Fe: cuánto cuesta una hectárea y en qué departamentos están

Los campos más caros de Santa Fe: cuánto cuesta una hectárea y en qué departamentos están

Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale

Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale

Balón de Oro 2026: horario, nominados y dónde seguir la transmisión en vivo

Balón de Oro 2026: horario, nominados y dónde seguir la transmisión en vivo

Belloso rompió el silencio sobre su posible candidatura a intendente de Rosario: qué dijo

Belloso rompió el silencio sobre su posible candidatura a intendente de Rosario: qué dijo

Central volvió a quedarse sin punta: Boca lo ganó al final ante Independiente y a Newells le vino bien

Central volvió a quedarse sin punta: Boca lo ganó al final ante Independiente y a Newell's le vino bien

Ovación
El plantel de Newells descansa pensando en la planificación para la definición ante Unión

Por Hernán Cabrera
Ovación

El plantel de Newell's descansa pensando en la planificación para la definición ante Unión

El plantel de Newells descansa pensando en la planificación para la definición ante Unión

El plantel de Newell's descansa pensando en la planificación para la definición ante Unión

Messi Cup: Newells debutó con triunfo ante Arsenal de Inglaterra y enfrentará a Palmeiras

Messi Cup: Newell's debutó con triunfo ante Arsenal de Inglaterra y enfrentará a Palmeiras

Balón de Oro 2026: el ranking histórico de los jugadores argentinos más votados

Balón de Oro 2026: el ranking histórico de los jugadores argentinos más votados

Policiales
Tras la sentencia, disconformidad de la familia de Ivana Garcilazo: Estamos indignados
Policiales

Tras la sentencia, disconformidad de la familia de Ivana Garcilazo: "Estamos indignados"

Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión

Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión

Dos detenidos por el crimen de un muchacho en la zona de Vía Honda

Dos detenidos por el crimen de un muchacho en la zona de Vía Honda

Los vínculos de Pablo Totene: productor de boliches de la región quedó preso por narcotráfico

Los vínculos de "Pablo Totene": productor de boliches de la región quedó preso por narcotráfico

La Ciudad
Rosario Tech Week creció un 86% y duplicó sus sedes en la segunda edición
La Ciudad

Rosario Tech Week creció un 86% y duplicó sus sedes en la segunda edición

Pullaro sobre el tercer carril de la autopista: No podíamos tener las rutas como las dejaron

Pullaro sobre el tercer carril de la autopista: "No podíamos tener las rutas como las dejaron"

Rosario recibió más de 120.000 visitantes y la ocupación hotelera llegó al 97%

Rosario recibió más de 120.000 visitantes y la ocupación hotelera llegó al 97%

Autopista a Santa Fe: se firma el contrato para la segunda etapa del tercer carril

Autopista a Santa Fe: se firma el contrato para la segunda etapa del tercer carril

Uber: Hay que regularizar la app, pero el transporte público no funciona mal

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Uber: "Hay que regularizar la app, pero el transporte público no funciona mal"

El Polo de la Niñez se inaugura el 30 de octubre y funcionará desde noviembre
La Ciudad

El Polo de la Niñez se inaugura el 30 de octubre y funcionará desde noviembre

Se derrumbó un entrepiso en un bar de Paraná: el estado de salud de los heridos
La Región

Se derrumbó un entrepiso en un bar de Paraná: el estado de salud de los heridos

La experiencia de Uruguay frente a las nuevas exigencias del mercado de carne
Agro

La experiencia de Uruguay frente a las nuevas exigencias del mercado de carne

Karina Milei, Santilli y Caputo llegan a Rosario para participar de la Expo Rigi
Política

Karina Milei, Santilli y Caputo llegan a Rosario para participar de la Expo Rigi

Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale

Por las obras en Ezeiza, Rosario tendrá cuatro vuelos a Panamá y tres a Punta Cana en un solo día
La Ciudad

Por las obras en Ezeiza, Rosario tendrá cuatro vuelos a Panamá y tres a Punta Cana en un solo día

Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez
Policiales

Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez

Festival Bandera: recuperaron siete celulares robados durante el evento
Policiales

Festival Bandera: recuperaron siete celulares robados durante el evento

Ranking de gobernadores: cómo quedó ubicado Pullaro en una encuesta nacional
Política

Ranking de gobernadores: cómo quedó ubicado Pullaro en una encuesta nacional

La Calle Recreativa festejó sus 16 años con una convocatoria récord pese al frío
La Ciudad

La Calle Recreativa festejó sus 16 años con una convocatoria récord pese al frío

Robos de celulares en Rosario: encontraron nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y detuvieron a dos mujeres
Policiales

Robos de celulares en Rosario: encontraron nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y detuvieron a dos mujeres

Lanzan el primer premio provincial para estudiantes de arquitectura
La Ciudad

Lanzan el primer premio provincial para estudiantes de arquitectura

Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná: era uno de los pescadores desaparecidos 
La Ciudad

Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná: era uno de los pescadores desaparecidos 

Cambio de hábito: caen las ventas de combustible y avanzan las cargas parciales del tanque

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Cambio de hábito: caen las ventas de combustible y avanzan las cargas parciales del tanque

La revancha de Milei, las señales de Bullrich y las tensiones en Unidos

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

La revancha de Milei, las señales de Bullrich y las tensiones en Unidos

El peronismo santafesino ajusta el GPS antes de definir candidaturas y estrategias

Por Javier Felcaro
Política

El peronismo santafesino ajusta el GPS antes de definir candidaturas y estrategias

El balotaje en Brasil es clave para América Latina y Estados Unidos
Información General

El balotaje en Brasil es clave para América Latina y Estados Unidos

Autos clásicos: la historia del Chevy 51 que une a un padre y su hijo con las carreras de regularidad

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Autos clásicos: la historia del Chevy 51 que une a un padre y su hijo con las carreras de regularidad

City Center Rosario celebró su aniversario con Eber Ludueña como protagonista
Novedades

City Center Rosario celebró su aniversario con Eber Ludueña como protagonista