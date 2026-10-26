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El Polo de la Niñez se inaugura el 30 de octubre y funcionará desde noviembre

Polo de la Niñez será un dispositivo único en el país para el abordaje integral en la vulneración de derechos. Tendrá 190 profesionales y guardia las 24 horas

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

26 de octubre 2026 · 06:05hs
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En la esquina de Sarmiento y Santa Fe funcionará el Polo de la Niñez

En la esquina de Sarmiento y Santa Fe funcionará el Polo de la Niñez, un dispositivo inédito en el país que tendrá un abordaje integral ante la vulneración de derechos en la infancia.

Pasaron los Juegos Suramericanos y la agenda provincial vuelve a hacer foco en los proyectos en desarrollo para Rosario. Uno de ellos, es la habilitación de un espacio para abordar en forma integral los derechos de niños, niñas y adolescentes en un sistema de protección de derechos que promete no tener antecedentes por el espacio y la propuesta. Se trata de Polo de la Niñez, con 2.600 metros cuadrados en la esquina de Sarmiento y Santa Fe que tiene previsto inaugurar el próximo 30 de octubre y ponerse en marcha a mediados del mes próximo. Será una experiencia inédita en el país, ya que concentrará en un mismo lugar todo el abordaje para asistir la vulneración de derechos de las infancias con una batería de dispositivos específicos que incluirán a 190 profesionales.

El montaje de este gran dispositivo integral tendrá un rasgo distintivo. Si hasta el momento, una denuncia por maltrato o abuso infantil atravesaba las intervenciones de la policía, guardias de salud, equipos de trabajadores sociales a partir del Polo de la Niñez todo el abordaje será a partir y desde un mismo lugar.

>>Leer más: El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Por ello, en Sarmiento y Santa Fe habrá una propuesta multidisciplinaria, integral y abierta al público. Y no solo por el funcionamiento de una guardia 24 horas los siete días de la semana para atender casos de urgencia, sino que el público podrá interiorizarse de lo que allí funcionará a partir de una "ruta de la niñez" por donde se podrá transitar a lo largo de todo el edificio.

Un abordaje integral para niños y niñas

Entre los 190 operadores habrá asistentes sociales, abogados, psicólogos, acompañantes terapéuticos que integrarán equipos interdisciplinarios, en áreas de admisión para situaciones espontáneas, derivaciones institucionales que evaluarán cada caso. En algunas situaciones se trabajará en el territorio de referencia familiar del menor, con entrevistas a adultos, informes socioambientales, y en otros se abordará de otras formas.

En total serán 12 los equipos con cuatro profesionales cada uno. En muchos casos se podrán tomar medidas de protección excepcional, como por ejemplo ante la gravedad de un caso separar el niño o la niña de su centro de vida para luego construirles un proyecto de vida alternativo. También, el Polo que tendrá derivación desde 5 departamentos provinciales (Rosario, Iriondo, San Martín, Belgrano y Caseros) trabajará con 75 centros residenciales donde se podrán albergar a los menores vulnerados.

También habrá equipos para el cuidado alternativo en familias transitorias, y en otras situaciones cuando no pueden vivir con sus progenitores se vinculan con abuelos, abuelas, tíos, tías o hermanas o hermanos mayores y en donde se hace un seguimiento de este nuevo centro de vida.

A su vez, funcionarán los equipos del programa de procesos adoptivos que harán el nexo con la familia adoptiva y todo el proceso que le seguirá. Y hay otro dispositivo para casos donde los niños no quieren ser adoptados o no se produce la adopción y se busca formar una autonomía progresiva sin cuidados parentales, para una vez cumplidos los 18 años de edad encarar su proyecto de vida.

>>Leer más: Crecieron 21% los pedidos de intervención por niñez en Rosario en el último trimestre

Contra el trabajo infantil

Otro tema central será el trabajo de equipos territoriales para la erradicación del trabajo infantil, con el primer nivel de intervención, los centros de acciones familiares (que son 8 en Rosario y contienen a 3.500 niños y niñas) para el fortalecimiento familiar con el fin de que el chico pueda sostener su centro de vida. Y luego, estará lo que se denomina "derechos al paso" para promover que un pibe entre espontáneamente en el Polo de la Niñez para ser escuchado.

El edificio albergará a organismos administrativos que consagran en la práctica la ley de protección a la niñez. Los 12 equipos que tendrán activa participación tendrán control judicial de legalidad con participación de la defensa y la figura del abogado del niño.

Polo de la Niñez: una experiencia inédita

"Lo destacado entre otras cosas, es que todos los derechos se trabajarán en un mismo lugar donde se concentrarán todos los abordajes", subrayó la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia Daniela León. La funcionaria graficó el cambio radical de paradigma con un ejemplo. "Si una niña es abusada y es hallada en una esquina por la policía, la llevan a la comisaría desde allí se llama a Niñez para que tomen una medida de protección excepcional de urgencia y buscar un centro residencial, pero la menor necesitará que la trasladen a una guardia de un hospital para que la revisen, es decir se revictimiza su situación. Todo ello cambiará con el Polo" marcó León para agregar: "Es una apuesta muy grande, única en el país".

El proyecto, que está a pocos días de su finalización en la obra física, tuvo una inversión de 2.600 millones de pesos y se anuncia como un espacio único en el país y Latinoamérica. Un dispositivo que para los funcionarios de la gestión santafesina fue calificado de innovador ya que abordará "simultáneamente todos los derechos de niños, niñas y adolescentes establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño".

“Aquí van a poder venir todos los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Rosario que se encuentren en situación de vulneración o que quieran entrar y aprender cuáles son sus derechos. Y también para que los adultos, que a veces desconocemos cuáles son esos derechos, podamos considerarlos sujetos de derechos”, remarcó la funcionaria.

Guardias las 24 horas

Las actividades se desarrollarán en un espacio lúdico que rompe con la revictimización de los niños cuando ingresan al sistema de protección. Y para ello, la propuesta estatal es dotar de guardias presenciales 24 horas con equipos territoriales interdisciplinarios, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, que van a estar en este dispositivo conteniendo a cada niño y a cada niña que ingrese.

Dispondrá de salas de escucha especialmente acondicionadas para la atención y acompañamiento, espacios lúdicos pensados para el cuidado y la contención, y un auditorio destinado a actividades formativas. "Será un lugar donde se visualice de manera sencilla y accesible su premisa fundante: en un mismo lugar, todos los derechos", marcaron desde Niñez.

Ruta de los derechos

La "ruta de los derechos", tendrá ejes como "Yo Soy, Conocer Mis Derechos, Jugar y Disfrutar, Ambiente Sano, Opinar y Ser Escuchados; Vivir Libre de Violencias, Derecho a los Cuidados y Derecho a Vivir en Familia".

"Va a ser realmente único, cambiará y mejorará el sistema y es muy necesario y tenemos prevista su acto de inauguración para el 30 de octubre próximo", adelantó a este diario la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda. Este nuevo espacio provincial articulará políticas de intervención con la Casa de las Infancias que funciona hace más de un año en Mitre y San Lorenzo y está a cargo de la Municipalidad. Este nuevo dispositivo abordará problemáticas educativas, salud y familiares para una población hasta los 18 años (acorde a la Convención de los Derechos del Niño) lo que contemplará primera y segunda infancia y adolescencia. Estarán a cargo operadores sociales que se desempeñaban en Ricardone, junto a otros agentes de diversas áreas del gobierno provincial.

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