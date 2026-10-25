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Karina Milei, Santilli y Caputo llegan a Rosario para participar de la Expo Rigi

La secretaria general de la presidencia junto a los ministros estarán en un encuentro en La Fluvial el jueves 29 de octubre

25 de octubre 2026 · 19:14hs
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Caputo

Caputo, Karina Milei y Santilli estarán presentes en Rosario.

Rosario se prepara para recibir a tres figuras importantes del gobierno nacional. Es que el próximo jueves por la mañana la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo, participarán de las Rondas de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) en la Estación Fluvial de Rosario.

Se trata de la primera Expo Rigo del país, un encuentro que reunirá a grandes empresas inversoras, operadoras mineras, contratistas, pymes y cámaras empresariales. La intención del evento es promover oportunidades de negocios y fortalecer la participación de la industria nacional en los grandes proyectos de inversión.

Rigi en Santa Fe

La primera Ronda de Negocios del Rigi es una jornada coordinada entre el Ministerio de Economía de la Nación y el Gobierno de Santa Fe, a través de la cartera de Desarrollo Productivo. La encabezarán el gobernador Maximiliano Pullaro, quien, en principio, recibirá a sus pares de San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca y Jujuy, y funcionarios nacionales.

La iniciativa reunirá a grupos inversores con titulares de empresas proveedoras de bienes de capital, insumos y servicios técnicos e industriales, energía, tecnología y obras, con el propósito de insertar la capacidad instalada en los planes de inversión aprobados y en evaluación, con foco en minería de escala, desarrollo industrial e infraestructura pesada.

Hasta ahora hay cerca de 40 compradores, de los cuales la mitad pertenece a proyectos de Rigi (15 de minería y el resto de industria e infraestructura) y también hay seis mineras sin el régimen. Del otro lado ofrecerán productos y servicios unas 1.650 empresas de todo el país, de las cuales casi la mitad son santafesinas.

“La elección de Santa Fe como punto de partida de estas rondas confirma el peso de la provincia. Tenemos el músculo metalmecánico, la capacidad logística y la tecnología para responder a las exigencias de proyectos internacionales”, dijo el ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini.

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