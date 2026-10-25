Gremios rechazan la desegulación del transporte fluvial

Representantes del sindicato de conductores navales y del centro de patrones y oficiales fluviales participaron de la cumbre del Parlamento del Norte Grande Argentino. Reclamaron un compromiso de los gobernadores con la marina mercante

Los sindicatos vinculados a la actividad fluvial rechazaron el proyecto del gobierno nacional para desregular el transporte de cabotaje. Durante la 60º sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, en Corrientes, Mariano Vilar, secretario general del Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (Siconara), pidió a los gobernadores del Litoral comprometerse con la defensa de la marina mercante.

El gremialista le solicitó a los legisladores provinciales que escuchen los planteos de los trabajadores y trasladen la problemática a los gobernadores y al Poder Ejecutivo. “La soberanía no puede ser solo un eslogan de campaña, ejerzámosla en concreto con leyes que protejan nuestra soberanía y a los trabajadores”, dijo. En esa línea, aseveró que la desregulación “dejará sin trabajo a trabajadores argentinos” y denunció: “Somos extranjeros en nuestro propio país”.

“Hoy Argentina no transporta un solo kilo de soja en barcos de bandera argentina, producto de aquella desregulación y de que no pudimos en todos estos años generar una política de Estado para el desarrollo de la marina mercante y el desarrollo logístico de la Argentina”, dijo.

Luego se dirigió a los gobernadores y los desafío a impulsar modificaciones que permitan mejorar la competitividad sin perjudicar a los trabajadores argentinos. “Si tienen tantas agallas para dejar a trabajadores argentinos sin trabajo, por qué no tienen las mismas agallas para ir al Ministerio de Economía y plantear los cambios necesarios que hay que hacer con las cuestiones tributarias”, lanzó.

Vilar estuvo acompañado por el Secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Mariano Moreno, quien aclaró que el costo logístico de la Marina Mercante y la competitividad de la bandera argentina no dependen del costo laboral, sino de las profundas asimetrías administrativas e impositivas que pesan sobre el sistema de transporte.

“Cuando se comparan los costos del transporte fluvial entre las banderas del Mercosur, Argentina está en una posición de desventaja absoluta, un buque de bandera paraguaya compra el combustible, en puerto argentino, un 50% más barato que un buque de bandera nacional”, denunció el dirigente, para quien “hay que revisar el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra porque aún se incumple con la reciprocidad entre los países firmantes”.

La ley actual

Moreno explicó que la ley de cabotaje nacional, “que hoy está en juego y se pretenden disolver”, ya habilita en su articulado la posibilidad del trabajo con banderas extranjeras a través de excepciones comúnmente llamadas (waivers). El informe nacional demuestra que en los últimos años se solicitaron 162 permisos de excepción y se otorgaron 161. “Es la evidencia empírica de que la ley no impide que buques extranjeros realicen el cabotaje cuando no tenemos bodega argentina”, sostuvo el dirigente.

“En 2017 logramos impulsar una Ley de Marina Mercante e Industria Naval que luego fue cercenada por el gobierno de Mauricio Macri, quitándole los incentivos fundamentales para movilizar la matriz logística. Hoy presentamos otro proyecto como alternativa a quienes proponen en el Congreso eliminar el cabotaje nacional”, contó. Y destacó el efecto multiplicador de la flota de bandera: “Por cada trabajador a bordo, se generan seis puestos paralelos en tierra”.

El líder sindical también llamó al diálogo para potenciar la industria: “No estamos en una lucha de intereses entre cargadores y trabajadores de a bordo, creo que la necesidad que tienen los empresarios se puede subsanar, mejorar y atender incorporando activamente a los marinos mercantes argentinos”.