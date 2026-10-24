Cartelera económica: congreso de agronegocios en la Bolsa El próximo 30 de octubre se realizará una nueva edición del clásico encuentro de Agroeducación. Los eventos económicos que se vienen. El lunes cierra la inscripción para el techcamp de "Mentes transformadoras". El jueves tendrá lugar la ronda de negocios Rigi en La Fluvial y la industria prepara una reunión en noviembre para promover la educación técnica 24 de octubre 2026 · 06:05hs

Sala llena. El viernes 30 de octubre llega una nueva edición del congreso de agronegocios de Agroeducación.

El próximo viernes 30 de octubre, la Bolsa de Comercio de Rosario será sede de una nueva edición del Congreso de Agronegocios de Agroeducación, bajo el lema “Empresas Agropecuarias: decisiones, inversión y liderazgo”. En un escenario de transformación para el sector agropecuario, se reunirán destacados empresarios y referentes de la actividad para analizar las oportunidades de inversión, los desafíos del crecimiento y las decisiones estratégicas que marcarán el futuro del agro argentino. El encuentro contará con la participación de Miguel de Achával (Inversora Juramento), Darío Marinozzi (AFA), Alejandro López Moriena (Adecoagro) Martín Spino (Cofco) y Gonzalo Uranga (GDM), quienes compartirán sus experiencias y perspectivas sobre el desarrollo de sus empresas y del sector.

La jornada también contará con las disertaciones de los directores de Agroeducación Salvador Di Stefano, Carlos Etcheparey, Mariano Echegaray, entre otros. Con 15 años de trayectoria, el Congreso de Agronegocios se consolida como un espacio de encuentro entre empresarios, productores, profesionales y referentes de toda la cadena agroindustrial. El evento será de 9 a 12.30. Bolsa de Comercio de Rosario. Más información: https://agroeducacion.com/congreso/

Mentes transformadoras en Rosario En el marco de su programa Promover, Axion energy presenta Mentes Transformadoras LAB, una iniciativa que acerca innovación, inteligencia artificial y herramientas de desarrollo socioproductivo a pymes, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil, en esta oportunidad, a la provincia de Santa Fe. Las inscripciones para participar del TechCamp Nodo Santa Fe, que se realizará los días 28, 29 y 30 de octubre de 9 a 17 hs. en la UTN de la ciudad de Rosario, estarán abiertas hasta el lunes 26 de octubre. La inscripción y la participación son gratuitas, con cupos limitados, y el curso cuenta con certificación oficial de la universidad. La modalidad de trabajo es el TechCamp, un formato presencial de tres jornadas intensivas en el que las organizaciones trabajan de manera interdisciplinaria sobre sus proyectos. Para postularse como organización participante, los interesados deberán registrarse en www.mentestransformadoras.org.

Foro Argentino Africano 2026 La Universidad Nacional del Delta organiza el Foro Argentino Africano 2026, un espacio de encuentro destinado a fortalecer los vínculos entre Argentina y África mediante el diálogo, la cooperación y el desarrollo de nuevas oportunidades. Será el martes 27 de octubre de 2026 las 8 horas en el teatro Otamendi de San Fernando, Provincia de Buenos Aires. El foro reunirá a representantes del sector público y privado, diplomáticos, empresarios y referentes de distintos ámbitos para dialogar sobre las oportunidades de cooperación y desarrollo en áreas como comercio, cultura, innovación, turismo, deporte y diplomacia. Informes e inscripción al enlace:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAqOjGp73An1pFvH1iSSZUMbdawrNlMu-S-Bv92d9StuF2Lw/viewform

Ronda de negocios Rigi Rosario será sede de la primera Ronda de Negocios RIGI de alcance nacional, un encuentro que reunirá a 28 grandes grupos inversores con proyectos vinculados a minería, industria e infraestructura, junto con empresas proveedoras de bienes y servicios de todo el país. La actividad se realizará el jueves 29 de octubre en la Estación Fluvial de Rosario, ubicada en Los Inmigrantes 410, y es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Industrial del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe. La jornada busca generar oportunidades de vinculación para las industrias y pymes santafesinas, que podrán tomar contacto directo con grandes grupos inversores, conocer las necesidades de sus proyectos y explorar posibilidades para incorporarse como proveedoras de bienes y servicios. Durante el encuentro se desarrollarán rondas de negocios, conferencias y espacios de asistencia técnica. La inscripción se encuentra abierta y puede realizarse a través del sitio web del Ministerio de Economía de la Nación. Las rondas de negocios son uno de los grandes atractivos del evento. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital Talento en la industria La Unión Industrial Región Rosario (Unirr) junto a Fisfe y el gobierno de Santa Fe impulsan un encuentro para conectar la educación técnica con el sector industrial, compartir experiencias y fortalecer el vínculo entre las escuelas y las empresas. El espacio busca poner en agenda los desafíos de la formación técnica, las oportunidades laborales y el talento que nuestra industria necesita para crecer. "El futuro del talento en la industria” se realizará en la Asociació Empresaria de Rosario (AER), España 848, el 11 de noviembre, d 9 a 13 hs.