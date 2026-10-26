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A contramano de todos los presidentes de derecha de Sudamérica, Milei sigue sin felicitar a Lula

Los mandatarios liberales y conservadores que apoyaban a Flavio Bolsonaro saludaron al presidente brasilero por su reelección. Milei prefirió "farmear aura"

26 de octubre 2026 · 14:41hs
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Milei no saludó a Lula por su victoria

Foto: Archivo / La Capital

Milei no saludó a Lula por su victoria

Tras el triunfo de Lula da Silva en el balotaje en Brasil y mientras todos los presidentes de derecha felicitaron al ganador, Javier Milei sigue sin reconocer el triunfo del fundador del PT.

Este lunes por la mañana encabezó una reunión de gabinete en la Casa Rosada en la que confirmó el rumbo. En la previa, Milei salió al balcón de la Rosada y con su hermana Karina y la ministra Sandra Pettovello, donde se mostró despreocupado y hasta hizo los movimientos con sus manos de "farmear aura", el gesto adolescente que se ha hecho moda.

Vale recordar que durante su viaje a San Pablo para respaldar el lanzamiento de la candidatura presidencial de Bolsonaro, el presidente argentino calificó a Lula de "ladrón", "presidiario" y "basura socialista", lo que escaló en la relación de por sí tirante entre ambas administraciones.

Los que saludaron a Lula

Uno de los primeros en felicitar a su par fue el presidente de Chile, José Antonio Kast, referente de la derecha conservadora chilena. El mandatario confirmó que mantuvo una conversación telefónica con Lula.

"Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección", escribió en su cuenta de X.

"Chile y Brasil tienen mucho futuro en común" aseguró y agregó que que ambos gobiernos continuarán trabajando en una agenda centrada en la integración económica y el combate al crimen organizado en la región.

Hasta la peruana neoliberal Keiko Fujimori hizo hincapié en la necesidad de relacionarse entre ambos países. "Reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos", escribió en X.

La misma línea tomó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. "Felicitaciones @LulaOficial por esta victoria. Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos", escribió.

También protocolar fue el mensaje del paraguayo Santiago Peña, al plantear la continuidad de una agenda de integración y desarrollo para promover el bienestar de ambos pueblos.

Una de las reacciones más llamativas fue la del colombiano Abelardo de la Espriella, quien había manifestado públicamente su apoyo a Flávio Bolsonaro.

"En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia!", escribió.

Luego agregó: "El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente".

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, también felicitó a su homólogo brasileño por el triunfo electoral de este domingo. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Paz afirmó que seguirán trabajando juntos para fortalecer la relación entre ambos países.

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