El riesgo país cierra otra semana con tendencia alcista

Los títulos de deuda volvieron a operar en rojo. Además, el Banco Central desaceleró el ritmo de compras y el dólar mayorista subió por sexta jornada consecutiva

El Banco Central compró u$s 42 millones el viernes y acumuló u$s 270 millones en la última semana. Sigue la demanda de cobertura en el mercado.

Los bonos soberanos en dólares volvieron a operar en rojo durante el cierre de la semana , en medio de las crecientes preocupaciones de los inversores sobre la marcha de la economía argentina. Así, el riesgo país se consolidó por encima de los 700 puntos básicos .

Los títulos Globales , emitidos bajo jurisdicción neoyorquina, cayeron hasta 0,6% en Wall Street y operaron con bajas generalizadas. En el mes acumularon retrocesos de hasta 6,6%.

Detrás del deterioro del escenario financiero confluyeron varios factores . Por un lado, un contexto internacional más adverso para los mercados emergentes . Por otro, crecieron las dudas de los inversores sobre la situación económica y política local , especialmente en torno al programa financiero de 2027 y el escenario político de cara a las elecciones presidenciales.

Las preocupaciones sobre la economía real también ganaron peso . Este miércoles, el Indec informó que la actividad económica avanzó apenas 0,1% mensual sin estacionalidad en agosto, muy por debajo de lo necesario para compensar el desplome de 2,8% registrado en julio. De esta manera, la economía quedó prácticamente estancada y se acercó a un escenario de recesión técnica, en un contexto que suma presión sobre los activos argentinos.

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Acciones en alza

En contraste con la deuda soberana, las acciones argentinas operaron con mayoría de alzas. El MSCI Merval avanzó 1,4% en pesos y cayó 0,4% en dólares en la semana.

Entre los ADRs que cotizan en Wall Street, Supervielle lideró las subas con 4,5%, seguido por Cresud (+4,4%) y TGS (+4,2%). También avanzan Galicia (+3,8%), Tenaris (+3,3%), BBVA (+3%), Macro (+2,5%), Pampa Energía (+2,5%) e YPF (+2,3%).

El dólar oficial en el tramo mayorista subió por sexta jornada consecutiva y renovó máximos en términos nominales este viernes. Si bien el aumento de la demanda privada comenzó a traccionar en las últimas ruedas, en un contexto de avances graduales, la robusta oferta de dólares permitió mantener el ritmo de compras por parte del Banco Central (BCRA), lo que mantuvo en calma a los inversores.

El tipo de cambio mayorista trepó $1,5 a $1.529,5 y encadenó así su séptima jornada sin bajas. El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s 565,4 millones.

Los futuros

Los contratos de futuros operaron con leves alzas del 0,1% en los tramos de 2026. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.535 para fines de octubre y en torno a $1.590,5 en diciembre. El monto total de contratos pactados al final de la jornada fue de u$s 829 millones. A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA), el billete se sostuvo a $1.550 para la venta.

La posición en contratos de dólar futuro por parte del BCRA se redujo a casi cero en septiembre. Especialistas marcaron que este desarme tiene sentido en un contexto de excedente de dólares en la economía y destacaron el mayor poder de fuego que tendrá la autoridad monetaria para contener eventuales corridas en el año electoral, aunque también aclararon que la oferta de cobertura cambiaria no desapareció sino que migró hacia otros instrumentos.

La combinación de una oferta todavía robusta, expectativas de devaluación moderadas y escasos movimientos del paralelo ayuda a explicar por qué el blue se mantiene cerca de sus máximos nominales, pero con una variación mensual y anual todavía contenida.

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Así, aunque la demanda privada volvió a ganar protagonismo, la oferta disponible permitió sostener la intervención sin provocar una aceleración significativa del mayorista.

Compras del BCRA

El Banco Central acumuló compras por u$s 270 millones en la semana, aunque el ritmo de intervención perdió fuerza sobre el final. En la última rueda, la autoridad monetaria adquirió u$s 42 millones, menos que los u$s 61 millones del jueves.

La desaceleración coincidió con una demanda de cobertura que recuperó protagonismo durante la semana y redujo el excedente de divisas disponible para el BCRA. Sobre un volumen negociado de u$s 565,4 millones, la entidad absorbió aproximadamente el 7%, frente al 11% del jueves y el 15% del martes. De esta manera, aunque la oferta continuó permitiendo compras oficiales, una proporción mayor de los dólares negociados quedó destinada a atender la demanda privada.

El balance mensual, sin embargo, todavía muestra una recuperación importante respecto de agosto y septiembre. Las compras de octubre promedian u$s 78 millones por rueda, frente a los u$s 38 millones de agosto y los u$s 22 millones de septiembre, mientras que el acumulado de 2026 alcanzó los u$s 15.820 millones. La autoridad monetaria extendió, además, a 19 jornadas consecutivas su racha compradora.

Esta continuidad contribuyó a sostener las reservas internacionales brutas por encima de los u$s 50.000 millones, luego de que el stock aumentara u$s 37 millones y cerrara en u$s 50.203 millones. La mejora se produjo a pesar de movimientos de valuación dispares, con un avance marginal del oro de 0,07%, aunque su impacto estimado sobre las reservas fue negativo en u$s 5 millones.