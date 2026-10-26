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Engaño y puñaladas a traición: juzgan con pedido de perpetua a joven acusado por un crimen

Dos personas participaron en septiembre de 2023 del asesinato de Mauro Ramsés Quiroz, pero el debate oral inicia con un solo sospechoso identificado

26 de octubre 2026 · 15:09hs
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Un crimen por engaño: Mauro Ramsés Quiroz

Un crimen por engaño: Mauro Ramsés Quiroz, de 27 años, asesinado a puñaladas en el barrio Municipal. 

Un crimen a traición ocurrido en septiembre de 2023 comenzó a ser abordado este lunes en un juicio oral a un joven de 26 años que enfrenta un pedido de condena de prisión perpetua. Se trata del asesinato de Mauro Ramsés Quiroz, de 27 años, atacado a puñaladas en el barrio Municipal de la zona sur de Rosario, hecho en el que además sobrevivió una mujer que estaba con la víctima.

La Fiscalía solicitó la pena máxima para Gino Andrés Ranciatti, quien llegó al debate oral imputado por homicidio doloso calificado por alevosía en grado consumado en el caso de Quiroz y como tentativa en el caso de la joven sobreviviente. El tribunal está compuesto por los jueces Eleonora Verón, Estanislao Surraco y Agustín Valdez Tietjen.

>> Leer más: Una discusión con conocidos, antesala del crimen a puñaladas de un joven en el barrio Municipal

De acuerdo con la acusación, Quiroz y su acompañante conocían al acusado, a quien el día del crimen fueron a buscar para llevarlo, junto con otro hombre, hasta el lugar donde se produjo el ataque. Allí, cuando estaban por descender del vehículo, ambos pasajeros sacaron armas blancas y los apuñalaron. El segundo agresor no fue identificado.

Puñaladas a traición

La reconstrucción fiscal indica que Quiroz circulaba en su Volkswagen Bora junto a una joven identificada como A. S. y pasó primero por el domicilio de Gino Ranciatti, en pasaje Humboldt al 4000, pero no lo encontró. Después se dirigieron hasta la zona de Juan Canals y Moreno, donde finalmente lo recogieron junto a otro hombre, que subió con él a los asientos traseros.

Una vez dentro del vehículo, el acusado le pidió a Quiroz que los llevara hasta una dirección en Lamadrid y Alice. La víctima accedió y, al llegar al punto indicado, cuando los ocupantes se disponían a bajar, los dos hombres comenzaron a apuñalarlo a él y a la joven. Cada uno habría utilizado armas blancas que no fueron halladas durante la investigación.

>> Leer más: Quedó preso el presunto autor del crimen a puñaladas de un joven en el parque del Mercado

Las víctimas consiguieron salir del auto y escapar. La mujer logró ponerse a resguardo, aunque sufrió lesiones que pusieron en riesgo su vida. Quiroz, en tanto, alcanzó a correr hasta la esquina de Grandoli y Lamadrid, donde cayó gravemente herido frente a un comercio. Los agresores escaparon en el Bora de la víctima, que luego abandonaron en un predio del Parque del Mercado, en la zona de Alice y Gutiérrez, para continuar la fuga a pie.

"Ayudame que me muero"

El crimen tuvo repercusión en el barrio Municipal desde la noche del ataque. Según reconstruyeron los investigadores, Quiroz llegó malherido hasta la esquina de Grandoli y Lamadrid y alcanzó a pedir ayuda antes de desplomarse. Una vecina llamó a emergencias e intentó asistirlo junto con otra mujer, pero el joven murió antes de la llegada de los médicos.

>> Leer más: Engaño y crimen a puñaladas: un joven va a juicio con pedido de perpetua por matar a un conocido

La investigación inicial, a cargo de la fiscal Gisela Paolicelli, permitió establecer que las víctimas habían sido atacadas a unos 150 metros del lugar donde Quiroz cayó. En los primeros momentos circularon distintas versiones sobre el móvil, entre ellas un posible intento de robo del automóvil y una discusión previa con personas conocidas.

Sin embargo, la acusación que llegó a juicio sostiene que el ataque se produjo de manera sorpresiva, aprovechando la confianza que existía entre la víctima y uno de los presuntos agresores. Al menos durante la investigación penal preparatoria no trascendió información sobre el móvil del crimen.

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