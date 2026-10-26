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Tras la sentencia, disconformidad de la familia de Ivana Garcilazo: "Estamos indignados"

Laura Garcilazo, hermana de Ivana, adelantó que apelarán la sentencia porque las condenas fueron menores a las solicitadas por Fiscalía y la querella

26 de octubre 2026 · 14:24hs
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Estamos indignados: disconformidad de la familia Garcilazo tras la sentencia por el crimen de Ivana.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

"Estamos indignados": disconformidad de la familia Garcilazo tras la sentencia por el crimen de Ivana.
Tras la sentencia, disconformidad de la familia de Ivana Garcilazo: Estamos indignados

La familia de Ivana Garcilazo manifestó su disconformidad con la sentencia a los tres acusados por el crimen de la joven. Damián Reifenstuel y Ariel Cabrera fueron condenados a 20 años de prisión mientras que Juan José Massón recibió la pena de 18 años de cárcel. "Me parece poco, me parece injusto", dijo Laura, la hermana de la víctima, tras el veredicto.

Los allegados de Ivana Garcilazo se manifestaron frente al Centro de Justicia Penal este lunes para acompañar la lectura del veredicto. Luego de la sentencia, hicieron sentir su descontento. "La verdad es que estamos indignados, no puede ser que le den los años de mierda que le dieron con todo lo que hicieron y con todo lo que se probó y cómo nos arruinaron la vida", sostuvo Laura Garcilazo a los medios de comunicación.

>> Leer más: Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión

"La vida de Ivana valía mucho más y lo mínimo que se emerecía eran los 30 años que les correspondían", agregó la mujer. "No es lo que esperábamos, fue mucho lo que luchamos", sostuvo y adelantó que apelarán el fallo. .

La sentencia por el crimen de Ivana Garcilazo

La Justicia provincial determinó las penas para los acusados por el crimen de Ivana Garcilazo, la hincha de Rosario Central asesinada el 30 de septiembre de 2023 cuando regresaba en moto de presenciar el clásico ante Newell's. Dos de los acusados fueron condenados 20 años de prisión mientras que un tercero recibió la pena de 18 años de cárcel. Fiscalía había solicitado 30 años para cada uno."Se acreditó que cada uno de ellos arrojó proyectiles", dijo la jueza que leyó el veredicto.

El tribunal integrado por los jueces Natalia Benvenuto, Jorge Rodríguez y Nicolás Vico Gimena determinó las siguientes condenas por homicidio agravado por haber sido cometido en ocasión de un espectáculo deportivo. Damián Gerardo Reifenstuel y Ariel Matías Cabrera fueron condenados a 20 años de prisión e inhabilitación perpetua para asistir a eventos deportivos vinculados al fútbol. Mientras que Juan José Massón fue condenado a 18 años de cárcel con la misma prohibición para partidos. Las fiscales Laura Riccardo y Carla Ranciari, del Ministerio Público de la Acusación habían solicitado para cada uno una pena de 30 años de prisión efectiva.

>> Leer más: Crimen de Ivana Garcilazo: empezó el juicio y la Fiscalía pidió 30 años para los tres acusados

La resolución puso fin a un juicio que se extendió por tres semanas y que estuvo atravesado por el reclamo de justicia de la familia de Ivana. La querella, representada por el abogado Marcos Cella, había solicitado penas de 33 años de prisión para los acusados, mientras que las defensas cuestionaron la existencia de intención homicida y buscaron discutir la responsabilidad individual de cada uno en el ataque.

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