Newell's ya empezó a trabajar con la mente en Deportivo Riestra, que está igual de urgido

El próximo rival de Newell's, Deportivo Riestra, cayó ante Estudiantes y sumó su tercera derrota en cuatro partidos. Aún no ganó. Se miden en siete días

Guido Carrillo celebra el gol de Estudiantes, lo sufre Ignacio Arce, el arquero de Deportivo Riestra, el próximo rival de Newell's.

El plantel de Newell's tuvo el domingo de descanso y este lunes por la tarde comenzó la semana de trabajo pensando en el próximo compromiso, que será el próximo lunes 16, a las 19, en el Guillermo Laza ante Deportivo Riestra . El Malevo viene con el paso igual de torcido tras perder con Estudiantes .

Precisamente, seguramente el cuerpo técnico comandado por Favio Orsi y Sergio Gómez estuvo en la noche de este lunes observando el partido de su próximo rival, Riestra, que cayó en su visita a Estudiantes por 1 a 0 y tiene los mismos números que Newell’s.

Es decir, un punto apenas en cuatro presentaciones , producto de tres caídas y un empate, 1 a 1 ante Barracas Central donde marcó su único gol a través de Antony Alonso. A ese partido se lo empataron en el minuto 14’ de adicional, luego de un penal muy discutido.

Todas derrotas similares de Deportivo Riestra

Todas las derrotas de Riestra fueron por 1 a 0: ante Boca en La Bombonera, con Defensa y Justicia de local, y de visitante ahora con Estudiantes. El gol pincharrata llegó a los 75' a través de una cabezazo de Guido Carillo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2021010637443289523&partner=&hide_thread=false ¡¡GRAN DESBORDE Y CENTRO DE BRIAN AGUIRRE PARA EL GOL DE GUIDO CARRILLO!! ¡¡CABEZAZO GOLEADOR DEL CAPITÁN PARA EL 1-0 DE ESTUDIANTES ANTE RIESTRA!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/iAVwF4bOdx — SportsCenter (@SC_ESPN) February 9, 2026

Riestra también jugó fuera de casa ante Barracas, por lo que disputó tres de los cuatro encuentros en esa condición.

Será un duelo de necesidades el del lunes y seguramente la dupla técnica leprosa implementará cambios, en busca de la solidez que pregonan y afirman no encontrarla. Martín Luciano podría salir pero no será la única variante. Se irá viendo en la semana.