El gobierno "descongeló" el precio de la nafta y habilitó suba del 4 por ciento

Las petroleras quedaron autorizadas desde la última medianoche a aumentar hasta un 4 por ciento el precio de los combustibles, tras la autorización otorgada ayer por el gobierno nacional. El Poder Ejecutivo dispuso esta excepción al congelamiento por noventa días que instrumentó hace un mes, con el argumento de la volatilidad en el precio global del crudo a raíz del atentado a una refinería en Arabia Saudita.

Al mismo tiempo, la Secretaría de Energía estableció un aumento de 5,58 por ciento del precio del barril reconocido a los productores de petróleo, que pasará de u$s 59 a u$s 62,29, bastante más cerca del cierre de ayer del Brent, de u$s 63,67.

De esta manera, las empresas quedaron habilitadas para incrementar los precios en surtidores luego de último aumento del 1º de julio. La decisión implica una nueva revisión del congelamiento dispuesto mediante el decreto 566, por el cual se fijó desde el 15 de agosto un congelamiento de precios del crudo y de los combustibles por 90 días.

Tras el reclamo de las provincias y las empresas productoras y refinadoras, que incluso se tradujo en distintas medidas cautelares ante la Justicia, el gobierno hizo una primera flexibilización al liberar a las petroleras la posibilidad de fijar los precios mayoristas y el viernes pasado dispuso transferir un subsidio de $ 116,10 por barril de crudo.

Las acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia en el caso de las provincias petroleras, o del fuero federal por parte de la petrolera Vista Oil & Gas y de los productores de biocombustibles, sumaron presión para esta revisión.

El gobierno recordó que el decreto de congelamiento de los combustibles del 2 de septiembre habilita a la Secretaría de Energía a "dictar los actos que resulten necesarios para ir normalizando los precios del sector con el fin de proteger al consumidor y sostener el nivel de actividad y el empleo".

A raíz de las circunstancias previstas en la norma, la Secretaría entendió que las mismas "se vieron notablemente afectadas a partir del incremento del precio del petróleo que derivó del ataque sufrido por las infraestructuras petroleras de Arabia Saudita".

El precio del Brent aumentó 14 por ciento en un día, la tercera variación más importante tras las sufridas en 1986 (15,1 por ciento) y 2009 (16,8 por ciento), a pesar que desde entonces retomó una senda a la baja.

El gobierno aprovechó el acontecimiento para flexibilizar el congelamiento. A pesar del incremento autorizado, el precio de los combustibles _teniendo en cuenta el precio del crudo internacional y el tipo de cambio_ mantiene un retraso de entre 20 por ciento y 35 por ciento, según el cálculo que realizan las petroleras.

El congelamiento de precios estaba sometido ya a distintas presiones. Además de las petroleras y las provincias con yacimientos de hidrocarburos, habían realizado planteos las cámaras que nuclean a las firmas de biocombustibles.

Por otro lado, las estaciones de servicio de bandera blanca denunciaron situaciones de desabastecimiento en distintos puntos del país.

Camioneros

Durante el día de ayer, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) reclamó al gobierno "sincerar" el precio del combustible para garantizar el abastecimiento del sector.

"El sector se ve afectado por el desabastecimiento de combustible, y la reducción de los descuentos y los cupos que procuraban las refinadoras a las empresas, como resultado de la medida de congelamiento del valor del combustible en surtidor establecida por decreto", señaló la entidad que agrupa a los empresarios camioneros. La cámara se quejó de que hay diferencias de hasta el 10 por ciento en el precio, según las regiones. También denunció que tras el congelamiento de los precios en surtidos, las refinadoras y comercializadoras de gasoil aumentaron todos los otros medios de comercialización. Es el caso del precio de comercialización con tarjetas propias de las empresas comercializadoras (5 por ciento) y de la venta en importantes cantidades o a granel (10 por ciento).

"Como si estos incrementos fueran poco, las refinadoras redujeron los cupos de entrega tanto a quienes consumen a granel _que llega a un tercio de lo que normalmente entregaban_ como a las estaciones de servicios propias de su marca donde las empresas chicas cargan gasoil con los mecanismos de tarjeta mencionados", señalaron.

Aumento. A un mes de anunciado, el congelamiento de precio de la nafta se derrite. Autorizaron un ajuste.

Cayó 3,6 por ciento el índice sintético de energía, según el Indec

El Indice Sintético de Energía (ISE), que mide el desempeño de la generación neta de energía eléctrica, el gas entregado y un conjunto de derivados del petróleo, registró una baja interanual de 3,6 por ciento en el segundo trimestre de 2019. Así lo informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Los despachos al mercado interno y exportación de biodiesel y bioetanol cayeron 7,3 por ciento en el segundo trimestre de este año. Los derivados del petróleo, medidos en toneladas equivalentes de petróleo (TEP) "presentan en su conjunto un aumento de 2,8 por ciento en el segundo trimestre de 2019 respecto a igual período del año anterior". El informe trimestral del Indec agregó que si se compara el segundo trimestre de 2019 con el año anterior, "se verificaron aumentos en gasoil y fueloil, netos de centrales eléctricas".