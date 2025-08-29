La distinta vara para marcar penal del árbitro Hernán Mastrángelo, sea de Newell's o de Barracas Central

El juez Hernán Mastrángelo dio penal para Barracas Central por una mano pero cuando estuvo en el VAR el día del debut de Fabbiani obvió uno similar a Newell's

Newell's no pudo con Barracas Central y su situación se complica.

Distinta vara y los mismos protagonistas. Tanto por los equipos, Newell's y Barracas Central , como el árbitro, Hernán Mastrángelo . El mismo que cuando estuvo en el VAR no vio uno claro a favor de los rojinegros, ahora sancionó uno para el Guapo del mismo tenor, tras una mano con brazo abierto. Y definió el partido en el Coloso.

El pasado 24 de febrero, Barracas venció 2 a 0 a Newell's, en el debut del Ogro Fabbiani. Más allá de que rendimiento del equipo rojinegro no fue el mejor y de los dos goles de Barracas Central, las determinaciones del árbitro Pablo Echavarría y del VAR incidieron de manera notoria en el traspié de la Lepra en cancha de Arsenal.

Es que no sólo que no le sancionaron a Newell’s un claro penal cuando perdía por 1 a 0, sino que se pasó por alto un codazo de Nicolás De Martini contra Luciano Herrera que merecía la expulsión del defensor local.

La jugada del penal no cobrado fue insólita. Saúl Salcedo la controló dentro del área local, sacó el disparo y la pelota dio en el brazo extendido de Yonatthan Rak.

El árbitro Echavarría siguió como si nada, ante la protesta de los futbolistas de Newell’s. Por unos instantes, el partido se detuvo porque, desde el VAR, Hernán Mastrángelo lo llamó al juez para advertirle que estaban revisando la jugada.

Pese a que las imágenes no admitían ninguna clase de duda, desde el VAR le indicaron que no fue nada. Y Echavarría reanudó el juego, ante la sorpresa y la bronca de todo Newell’s. El Ogro Fabbiani no lo podía creer.

Y ahora, a Lucas Sosa le pega en el brazo izquierdo extendido en una pelota que forcejeó con facundo Bruera y Mastrángelo no dio penal. Sin embargo fue llamado por el VAR que condujo Pablo Dóvalo y tras revisarlo varias veces, decidió rever su postura y cobrarlo.

¿Se habrá acordado Mastrángelo de que fue él mismo el que no dio por válido el penal en el partido jugado en febrero?