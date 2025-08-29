La Capital | Policiales | Pujato

Tres detenidos en zona sudoeste por un millonario robo en Pujato

El hecho conmovió a la localidad hace unas semanas, cuando cuatro personas maniataron a una familia y se llevaron 6 millones de pesos y dos camionetas

29 de agosto 2025 · 18:34hs
Tres hombres fueron detenidos en Rosario como sospechosos de un robo calificado con privación ilegítima de la libertad en Pujato. El operativo fue coordinado por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Casilda. El robo fue el 9 de agosto pasado y el botín que se llevaron rondó los 6 millones de pesos.

Los agentes detectaron en la vía pública uno de los vehículos vinculados al hecho, un Volkswagen Gol Trend, en inmediaciones de Presidente Perón y Circunvalación. El conductor, identificado como Joel F., de 34 años, fue aprehendido en el lugar. Luego, en allanamientos realizados en viviendas de calle Palestina al 1800 y 1900, fueron detenidos Leandro U. y Lucas U., también sospechosos de haber participado en el robo. En esos domicilios se incautaron teléfonos celulares y un chip, que serían elementos de prueba clave para la causa.

Los tres fueron trasladados a la sede de la Dirección General de PDI Rosario y permanecen a disposición del fiscal Emiliano Ehret. La investigación continúa para determinar si hubo más implicados y para recuperar los elementos robados.

Robo violento en Pujato

Las víctimas del robo fueron los integrantes de una familia de un empresario de Pujato vinculado a una empresa de transporte de cargas viales. Las primeras especulaciones eran que los datos del robo fueron entregados por alguien, ya que los atacantes conocían cada detalle de la rutina familiar.

El episodio ocurrió apenas pasada la medianoche del sábado 9 de agosto, cuando cinco hombres encapuchados, de entre 25 y 30 años, irrumpieron en una vivienda ubicada frente a los silos de la Cooperativa de Agricultores Federados Argentinos (AFA), en el kilómetro 754 de la Ruta Nacional 33, a 44 kilómetros de Rosario.

Los asaltantes, armados con pistolas y con una barreta, accedieron a la propiedad tras superar un tapial lindero. La rapidez de la acción impidió que la familia activara las alarmas o asegurara las puertas. En total, se llevaron de la casa aproximadamente 6 millones de pesos y dos camionetas de la marca Toyota, con los que huyeron de la escena rumbo a Rosario.

Un integrante de la familia aseguró que dos de los asaltantes se mostraron especialmente violentos. La situación se tornó aún más tensa cuando los delincuentes amenazaron con aumentar la violencia si no encontraban más dinero.

Así, una de las familiares reconoció que la presencia de una suma de dinero en las oficinas de la empresa, ubicadas a 30 metros de la casa, probablemente evitó consecuencias más graves. “Menos mal que mi marido fue hasta las oficinas, que tenemos a 30 metros de la casa, y ahí había dinero. Si no, calculamos que nos mataban a todos por la violencia con la que actuaron”, aseguró.

El botín sustraído incluyó una cifra estimada por las víctimas en 6 millones de pesos, compuesta por dólares, joyas, armas, perfumes importados y dos teléfonos iPhone. Además, los asaltantes también se llevaron una Toyota Hilux y una Toyota Corolla Cross, con las que huyeron en dirección a Rosario.

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede frenar al parásito del Chagas

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede "frenar" al parásito del Chagas

