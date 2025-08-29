La Capital | Policiales | gendarmes

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Dos hombres terminaban de comer un asado en una estancia en San Justo y efectivos los persiguieron y dispararon al pensar que podían transportar drogas

29 de agosto 2025 · 17:48hs
En un control los gendarmes confundieron a un hombre con un vendedor de drogas.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

En un control los gendarmes confundieron a un hombre con un vendedor de drogas.

Dos gendarmes irán a juicio oral y público por considerarlos autores de lesiones graves, agravadas por el empleo de un arma de fuego y violación de los deberes de funcionario público. De acuerdo con el dictamen, dispararon antirreglamentariamente contra un joven de 22 años cuando se retiraba de una estancia ubicada en San Justo, a unos 100 kilómetros al norte de la capital provincial, donde se había reunido a comer con amigos. La víctima sufrió una herida en el antebrazo derecho que determinó una incapacidad parcial y permanente.

El requerimiento de elevación a juicio oral y público fue formulado por el fiscal Gustavo Onel ante el Juzgado Federal N°1 de Santa Fe, interinamente a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzzo. Los acusados son Walter Germán Mejía Ruíz y Reinaldo Martínez, de 30 y 32 años respectivamente.

El fiscal describió que el hecho ocurrió aproximadamente a las 3.30 del 31 de marzo de 2024, en la estancia “La Magdalena”, ubicada en la localidad de San Bernardo, 10 kilómetros al sur de la ciudad de San Justo. En ese momento, los gendarmes efectuaron al menos tres disparos con sus armas reglamentarias en dirección a un joven de 22 años, a quien uno de los proyectiles le impactó en el antebrazo derecho y le provocó la lesión incapacitante. La víctima habiá estado en un asado en las cercanías.

"Los disparos fueron efectuados de manera unilateral y cuando no existía riesgo para la vida de personas ajenas al hecho y no había sospecha razonable de que la víctima estuviera armada. Por otra parte, la evidencia tampoco permite afirmar que los disparos hubieran sido efectuados al aire, ya que la víctima resultó lesionada", sostuvo el fiscal Onel.

>> Leer más: Cuatro gendarmes detenidos por el robo a una pareja en un control de vehículos en Nuevo Alberdi

El joven sostuvo que observaron un control vehicular de rutina sobre la ruta y que decidieron regresar a la estancia. Precisó que, ya en el campo, detrás suyo arribó una camioneta de la Gendarmería Nacional con tres uniformados. Según refirió el denunciante, allí les solicitaron sus datos y que “saquen” unas motocicletas, tras lo cual se retiró del lugar en la moto. Añadió que, luego de recorrer unos metros, escuchó que le disparaban. “Sentí tres disparos mientras me iba, no quería frenar, solo quería llegar a mi casa en San Justo. Siento que mi brazo derecho se puso muy pesado, me dolía, directamente no lo sentí y empecé a ver sangre en el brazo y la pierna, no quise ni parar en el camino”, relató el joven.

Declaraciones

El fiscal explicó que los amigos que compartieron la cena con el joven declararon ante la División Judicial de Unidad Regional XVI de San Justo y que dieron versiones coincidentes sobre que la Gendarmería realizó el seguimiento a jóvenes que habían participado de la reunión porque una de las motos “tenía un escape que no era reglamentario” y la víctima “no tenía los papeles”.

“Los registros fílmicos resultan coincidentes con lo relatado por la víctima al momento de efectuar la denuncia, como así también por los testigos, y dan cuenta de las circunstancias en que ocurrió el hecho”, remarcó el fiscal Onel.

En sus declaraciones indagatorias, los gendarmes indicaron que, frente a la sospecha de comisión de hechos ilícitos en razón de que algunos de los jóvenes habían evadido el puesto de control situado sobre la ruta nacional N°11, infirieron que estaban frente “a un caso de transporte ilegal de armas o de estupefacientes” y que entonces decidieron realizar su seguimiento hasta la estancia.

>> Leer más: Marcha para pedir justicia por Manuela Olmos, muerta tras un choque con un móvil de Gendarmería

Allí, según esa versión, el joven baleado “se manifestó en forma contraria a la requisa y a la verificación de la moto”, que “realizaba movimientos extraños, tocándose como si tendría un arma de fuego”, y que, si bien efectuaron disparos, estos fueron “disuasivos” y “al aire”.

La Fiscalía descartó esa versión y concluyó que los disparos fueron efectuados de manera unilateral y cuando no existía riesgo para la vida de personas ajenas al hecho y no había sospecha razonable de que la víctima estuviera armada. Y agregó: "Por otra parte, la evidencia tampoco permite afirmar que los disparos hubieran sido efectuados al aire, ya que la víctima resultó lesionada y tres vainas fueron hallada en las inmediaciones”.

Noticias relacionadas
Una de las balaceras contra el Centro de Justicia Penal en 2018. 

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

lo acribillaron a balazos en barrio alvear y llego sin vida al hospital clemente alvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Drogas halladas en uno de los tantos allanamientos en el cordón industrial

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

La barra brava de Newells desplegó el polémico trapo que sacó a la luz a los referentes criminales en junio de 2023.

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Lo último

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Flavio Briatore metió presión y Franco Colapinto respondió en Zandvoort con el mejor viernes en Alpine

Flavio Briatore metió presión y Franco Colapinto respondió en Zandvoort con el mejor viernes en Alpine

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

La OUM advierte que se quiere politizar el conflicto. Vassalli contrató a la abogada Florencia Arrietto, senadora de Buenos Aires por la Libertad Avanza. Fue a Firmat y mantuvo un duro cruce con los obreros. La firma cerró la planta

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación
Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad
Policiales

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace absolutamente nada para mejorarlo
La Ciudad

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace "absolutamente nada" para mejorarlo

La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino
Policiales

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario
La Ciudad

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Ovación
Flavio Briatore criticó duramente a Franco Colapinto y James Vowles salió en su defensa
Ovación

Flavio Briatore criticó duramente a Franco Colapinto y James Vowles salió en su defensa

Flavio Briatore criticó duramente a Franco Colapinto y James Vowles salió en su defensa

Flavio Briatore criticó duramente a Franco Colapinto y James Vowles salió en su defensa

Disturbios en Independiente: Universidad de Chile apuntó contra un protagonista inesperado del Rojo

Disturbios en Independiente: Universidad de Chile apuntó contra un protagonista inesperado del Rojo

El impensado equipo al que dirigirá el Mono Burgos después de haber pasado por Newells

El impensado equipo al que dirigirá el Mono Burgos después de haber pasado por Newell's

Policiales
Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad
Policiales

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

La Ciudad
Amplían la convocatoria del concurso para tres cargos de médicos forenses
La Ciudad

Amplían la convocatoria del concurso para tres cargos de médicos forenses

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede frenar al parásito del Chagas

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede "frenar" al parásito del Chagas

Vacunas contra el dengue: ¿cuánto cuestan y cuándo aplicarlas?

Vacunas contra el dengue: ¿cuánto cuestan y cuándo aplicarlas?

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace absolutamente nada para mejorarlo

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace "absolutamente nada" para mejorarlo

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones
La Región

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez
Policiales

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco
Policiales

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Por Claudio Berón

Policiales

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible
Política

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera
Policiales

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %
Economía

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes
Política

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes

Después de los audios, Diego Spagnuolo tiene miedo de vida
Política

Después de los audios, Diego Spagnuolo "tiene miedo de vida"

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile
Información General

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025
Información General

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: Es la cajera
Política

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: "Es la cajera"

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento
Información General

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento

Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina
Información General

Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal
Policiales

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ

Por Javier Felcaro
Política

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ