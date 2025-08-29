La Capital | Ovación | Central

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Ariel Holan no llevó a un delantero que jugó en el clásico para el partido en Junín, en una cancha donde Central irá por su primer triunfo en primera.

29 de agosto 2025 · 20:22hs
Ariel Holan mantendrá a los once de Central que ganaron el clásico para enfrentar a Sarmiento en Junín.

Leo Vincenti

Ariel Holan mantendrá a los once de Central que ganaron el clásico para enfrentar a Sarmiento en Junín.

Agustín Módica no fue parte de la delegación de Central que viajó a Junín. No hubo motivos oficiales que explicaran esta decisión, pero lo cierto es que el delantero, que entró en el clásico, se quedó en Rosario y no estará ante Sarmiento este sábado, desde las 19.15.

Holan haría repetir equipo por primera vez en mucho tiempo. Algo que no es frecuente en la era, al punto que eso pasaría después de 25 partidos. La única vez que con este cuerpo técnico lo hizo fue a principios del torneo pasado ante Godoy Cruz (V) 3-0 y Lanús (L) 2-1.

Central iría con Broun; Coronel, Komar, Quintana y Sández; Di María, Ibarra, Malcorra y Campaz; Véliz, Copetti, los mismos que salieron ante Newell's. Pero en el banco el que no estará será Módica, que ingresó en los últimos minutos del clásico.

Holan hizo viajar a Axel Werner, Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Juan Manuel Elordi, Federico Navarro, Tomás O’Connor, Santiago Segovia, Francesco Lo Celso, Gaspar Duarte, Giovani Cantizano, Maximiliano Lovera y Santiago López.

Una cancha donde Central no ganó en primera

Ahora comenzará el conteo hacia esa parte definitoria del campeonato. Quedan diez partidos y la primera estación será en Junín. Un lugar donde nunca pudo vencer a Sarmiento en primera división, pero sí lo hizo en la segunda categoría del fútbol argentino.

>>Leer más: Cómo le fue a Central tras ganar el clásico

Siendo el Verde local, en el círculo privilegiado se vieron cinco veces las caras. Los primeros tres juegos en la A en Junín terminaron sin vencedores y vencidos. En el Metropolitano de 1981 igualaron 1 a 1 (Walter Maladot el tanto canalla), en el de 1982 empataron 1 a 1 (Pedro Argota el tanto auriazul, y 2 a 2 en 2017 (Federico Carrizo y Fabián Bordagaray).

Mientras que, en los últimos dos viajes al Eva Perón de Junín, los de Arroyito se volvieron con las manos vacías: perdió 1 a 0 en la Liga Profesional 2021 con el Kily González como entrenador y cayó 4 a 1 en la Liga Profesional 2023 con Miguel Russo en el banco de suplentes.

Los únicos festejos fueron en la B

Los dos triunfos de los canallas siendo visitantes de Sarmiento fueron en segunda división. En Primera B de 1985 ganó 2 a 0 con tantos de Jorge Balbis y Eduardo Emilio Delgado con Pedro Marchetta como DT. Mientras que en la B Nacional 2012/13 se impuso 1 a 0 con tanto de Hernán Encina, de penal.

En tanto, Andrés Merlos será el árbitro. Dirigió a los canallas 31 partidos con 13 triunfos, 11 empates y 7 derrotas. Ya estuvo en un partido de Central en el Clausura, cuando los canallas ganaron 1-0 a Lanús de visitante, con gol de Di María de penal, por la 2ª fecha.

